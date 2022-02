Rihanna: in arrivo il primo figlio con il rapper A$AP Rocky

L a cantante è in dolce attesa: i due sono stati fotografati mano nella mano per le strade di Harlem, a New York mentre la star mostra fiera il pancione

Si parlava da tempo di una presunta gravidanza di Rihanna con quegli abiti sempre più XXL. Ma la cantante originaria delle Barbados ha sempre avuto un rapporto di amore-odio con il suo corpo che oscillava da una taglia 38 ad una 50, e aveva più volte chiesto ai media di non infierire con sentenze o illazioni in quella che per lei era una difficile battaglia quotidiana. Quei chili di troppo e le voci di una possibile gravidanza erano davvero troppo. Ora però è lei a mostrare con orgoglio le forme della maternità. Rihanna infatti aspetta il primo figlio dal compagno rapper A$AP Rocky (Rakim Athelaston Mayers all'anagrafe) che frequenta da inizio 2020.

La coppia è stata fotografata mano nella mano per le strade di Harlem, il quartiere di New York dove il compagno è nato e cresciuto. Jeans extra-large, piumino rosa Barbie - si tratta di un vintage Chanel, firmato Karl Lagerfeld e datato 1996 - aperto strategicamente sulla pancia già evidente e Rihanna che sorride al fidanzato in una serie di scatti realizzati appositamente per condividere la notizia con il mondo.

D'altro canto, che i due facessero sul serio si era capito subito e oggi tutti i social ricordano le parole del rapper che aveva definito la cantante «L'amore della mia vita» nel corso di un'intervista a GQ.

La popstar, il cui ultimo album risale al 2016, negli ultimi cinque anni si è lanciata nel mondo della bellezza con il brand Fenty Beauty e in quello dell'abbigliamento, con Savage X Fenty, la prima linea di intimo firmata proprio dalla diva: un business che ha reso Rihanna la cantante più ricca al mondo, con un patrimonio stimato attorno ai 1.7 miliardi di dollari.

1 di 19 2 di 19 3 di 19 4 di 19 Getty Images 5 di 19 Getty Images 6 di 19 Getty Images 7 di 19 Getty Images 8 di 19 Getty Images 9 di 19 Getty Images 10 di 19 Getty Images 11 di 19 Getty Images 12 di 19 Getty Images 13 di 19 Getty Images 14 di 19 Getty Images 15 di 19 Getty Images 16 di 19 Getty Images 17 di 19 Getty Images 18 di 19 Getty Images 19 di 19

I due trentatreenni, fin dai primi mesi della loro relazione, avevano immediatamente espresso il desiderio di avere una famiglia: «È nel mio destino, assolutamente, penso che sarei un padre incredibile», le parole di A$AP Rocky. Mentre l'ultima volta che Rihanna aveva fatto riferimento al suo desiderio di maternità era il maggio 2020, sulle pagine di Vogue UK: «Avrò certamente dei bambini. Non uno. Ma tre o quattro. E lo farò anche se sarò da sola perché l'unica cosa che conta è la felicità. E l'unica relazione sana è quella tra un genitore e suo figlio. L'unica cosa di cui un bambino ha bisogno è l'amore».

E l'amore è quello che sprizza Rihanna grazie al bebè in arrivo.