Rooney Mara sarà Audrey Hepburn nel biopic di Luca Guadagnino

G uadagnino dirigerà il film su Audrey Hepburn prodotto da Apple e l'attrice di origine belga Rooney Mara interpreterà la storica icona del cinema: la scelta migliore secondo gli esperti (e la famiglia)

Audrey Hepburn in versione 2022 sarà Rooney Mara. La notizia che Luca Guadagnino dirigerà l'attrice di origine belga nel biopic sulla diva più chic e sofisticata di sempre sta scatenando gli amanti della storica icona del cinema americano. «Una scelta davvero elettrizzante», ha commentato il figlio Sean - il primo figlio di Audrey con Mel Ferrer - che ha dichiarato ai microfoni di Fox News Digital di non «essere a conoscenza del progetto» ma che vedere l'attrice (che sarà anche tra i produttori) nelle vesti della sua amata mamma, «sarà un piacere».

La scelta migliore

Non si hanno ancora dettagli precisi su trama e interpreti, ma quel che è certo, come conferma Variety, è che il primo grande lavoro cinematografico sulla vita di una delle prime vere star di Hollywood, sarà incentrato sulla sua vita tra cinema, teatro e impegni umanitari come ambasciatrice Unicef. E quale miglior scelta di Rooney Mara, compagna di Joaquin Phoenix e due volte candidata agli Oscar per The Girl with the Dragon Tattoo e Carol che negli anni ha già "interpretato" più volte lo stile di Audrey Hepburn?

Getty Images 1 di 11 Getty Images 2 di 11 Getty Images 3 di 11 Getty Images 4 di 11 Getty Images 5 di 11 Getty Images 6 di 11 Getty Images 7 di 11 Getty Images 8 di 11 Getty Images 9 di 11 Getty Images 10 di 11 Getty Images 11 di 11

Mara-Hepburn: lo stile

La Mara è perfetta nei panni charmant della protagonista di Colazione da Tiffany, My Fair Lady, Vacanze romane e Sabrina (anche se la quotatissima Lily Collins di Emily in Paris sembra averle dato del filo da torcere): non solo condivide con la diva l'aspetto delicato, raffinato e semplicemente elegante, ma anche il fatto di essere stata una musa di Givenchy. Nel suo guardaroba, quello da red carpet, esistono solo abiti neri (pochissime le volte che ha osato un colore e quando l'ha fatto ha comunque puntato su toni neutri) dai volumi strutturati minimal e classici, esattamente come per la Hepburn, amante delle linee pulite, svasate o lineari proprio come volevano gli anni Cinquanta.

Eterea, quasi inafferrabile, ma allo stesso tempo glamour e anticonformista, Rooney Mara è una delle celebrity più riservate di Hollywood. Ed oggi è pronta ad entrare nella storia con la sua interpretazione di una delle donne più eleganti del Pianeta.

Mentre aspettiamo il biopic, godiamoci i suoi migliori momenti di stile: ecco tutte le volte che Rooney Mara ci ha già fatto vivere sul tappeto rosso "look à la Audrey Hepburn".

Getty Images 1 di 14 Getty Images 2 di 14 Getty Images 3 di 14 Getty Images 4 di 14 Getty Images 5 di 14 Getty Images 6 di 14 Getty Images 7 di 14 Getty Images 8 di 14 Getty Images 9 di 14 Getty Images 10 di 14 Getty Images 11 di 14 Getty Images 12 di 14 Getty Images 13 di 14 Getty Images 14 di 14