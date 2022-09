Festival di Venezia: alle star le labbra piacciono “nude”

I n Laguna è tornato il glamour di fine estate regalato da una schiera di star che non ha mancato di ammaliare il pubblico e attirare l’attenzione con make-up eleganti e sofisticati dove la bocca splende "naturalmente"

I discreti rossetti nude, nelle gettonate sfumature del beige, del rosa antico e del caramello sono da sempre garanzia di eleganza e raffinatezza. Oltre che una delle grandi tendenze makeup protagoniste della Mostra internazionale d'arte cinematografica.

"Nude" per donne sicure di sé

Da sempre segno distintivo del clan Kardashian-Jenner, i rossetti dalle nuance "nature" sono i più scelti da donne sicure di sé che non hanno bisogno di indossare colori vistosi per attirare l’attenzione. In pratica, una volta trovato il colore adatto a voi, gli esperti sono pronti a scommettere che vi faranno dimenticare qualsiasi altra tonalità presente nel vostro beauty-case.

Perfetti da mattina a sera

Il bello è che, indossare rossetti nude look, che si tratti di texture matt e opache oppure laccate e lucide, non è solo il modo migliore per esaltare la vostra femminilità, ma anche il perfetto escamotage per non doversi preoccupare di abbinare il trucco labbra ad un meeting di lavoro o a una cena elegante. Il nude è perfetto in qualsiasi occasione al contrario d molti rossi.

Lo scopo dei rossetti nude è infatti quello di creare un contrasto leggero tra viso e labbra: un make up impercettibile ma elegantemente sofisticato. Sì, perché ci teniamo a precisare che scegliere una nuance nuda non significa rinunciare a "colorare" la bocca ma, più classicamente, vestirla di naturalezza.

Il trucco c'è ma non si vede

Insomma il trucco c'è ma non si vede (i rossetti nude possono essere applicati senza la "matita-contorno"). A patto però che la tonalità si armonizzi con l'incarnato. Se la vostra pelle è molto chiara come quella delle splendida star hollywoodiana Julianne Moore, presidente di giuria del Festival del cinema di Venezia, allora è bene orientarsi verso tonalità rosate e scartare il color sabbia oppure tutte le sfumature del marrone, che invece sono le nuance ideali per le carnagioni più scure, mediterranee e olivastre.

Mettete nel cassetto del bagno quindi il vostro rosso preferito perché è decisamente la stagione delle tonalità più luminose del nude!