S erata di fashion moments con la F maiuscola, quella dei duetti di Sanremo 2023. Di glamour e di straordinaria couture, proprio come quella portata sotto i riflettori dalla co-conduttrice Chiara Francini in Moschino. Rivediamo tutti i look della quarta serata di Festival



Il Festival di Sanremo raggiunge la quarta serata, tra grande glomour e duetti strepitosi.

Ariete e Sangiovanni in Marni

Look perfettamente coordinati per Ariete e Sangiovanni, che scelgono la casa di moda Marni per il loro completo blazer e bermuda. Cosa abbiamo adorato? Le cravatte colorate, of course.

Foto Getty. Ariete a Sanremo 2023.

Foto Getty. Sangiovanni a Sanremo 2023.

Will

Uh là là, eleganza formale per Will, che per la quarta serata di Festival di Sanremo ha scelto un abito classico con giacca doppiopetto.

Foto Getty. William Busetti a Sanremo 2023.

Elodie in Gucci e gioielli Tiffany & Co.

Se la coolness avesse un nome, probabilmente sarebbe proprio quello di Elodie. Che ha scelto per il suo look una combinazione slip dress e capospalla in pelliccia ecologica di Gucci. Centrali nello styling anche i gioielli Tiffany & Co.

Foto Getty. Elodie a Sanremo 2023.

BigMama

Il latex dall'effetto lucido e le stampe tribali caratterizzano il look di BigMama. Too much - decisamente troppo - per Sanremo? Il glamour non conosce limiti.

Foto Getty. BigMama a Sanremo 2023.

Olly in Çanaku

L'estetica soft boy, il rosa pastello, un look unisex che non faremmo fatica a rubargli dal guardaroba. Alzi la mano chi non sta già desiderando la maglia polo di Olly.

Foto Getty. Olly a Sanremo 2023.

Lorella Cuccarini in CHB

Lo spirito della showgirl arde più che mai in Lorella Cuccarini, che ha scelto un minidress di paillettes e piume firmato CHB. Abbinato a sandali con il tacco e - occhio ai gioielli! - un bracciale maxi.

Foto Getty. Lorella Cuccarini a Sanremo 2023.

Chiara Francini in Moschino e gioielli Crivelli

I look della co-conduttrice Chiara Francini? "Un lavoro meticoloso, al dettaglio, di couture a livello altissimo e che porta la firma di Moschino", ci aveva raccontato prima del Festival il suo stylist Andrea Mennella. Per Chiara, il direttore creativo Jeremy Scott ha pensato a dei look custom-made e ad hoc per lei. "Moschino non va solo indossato, va anche interpretato - aveva aggiunto Andrea Mennella. - E Chiara ha il carattere giusto perché questo accada". Risultato? Magia avvenuta.

Foto Getty. Chiara Francini a Sanremo 2023.

Foto Getty. Chiara Francini a Sanremo 2023.

Foto Getty. Chiara Francini a Sanremo 2023.

Lazza in Missoni

Prosegue la collaborazione di Lazza con Missoni, che per la quarta serata ha scelto un ensemble pantaloni e giacca realizzati in denim di colore scuro. Sul retro della giacca è ricamata la parola Puto, brano realizzato nel 2022 in collaborazione con French Montana.

Foto Getty. Lazza a Sanremo 2023.

Emma Marrone con gioielli Eéra

Impossibile non attingere al look di Emma e farne fonte di ispirazione: il contrasto materico tra blazer doppiopetto (indossato a mo' di minidress) e leggings/stivali in pelle ha già detto tutto della sua grinta e tenacia.

Foto Getty. Emma Marrone a Sanremo 2023.

Laura Marzadori in Rick Owens

Laura Marzadori è il primo violino de La Scala di Milano e ha suonato con Lazza ed Emma Marrone in La fine. Il suo abito - ironia della sorte - è stato indossato sullo stesso palco, pochi minuti dopo, da Arisa. Lo firma Rick Owens e, sì, è un vero capolavoro per fare sfoggio della tendenza pelle.

Foto Getty. Laura Marzadori a Sanremo 2023.

Tananai in Gucci

Tananai si apre alla sperimentazione dei dettagli gioiello: il suo completo giacca e pantaloni è tempestato di cristalli. Perfetto per brillare.

Foto Getty. Tananai a Sanremo 2023.

Gianluca Grignani in John Richmond

"Chiodo" fisso di Gianluca Grignani? La musica, sì, ma stando a questo look anche la giacca di pelle borchiata.

Foto Getty. Gianluca Grignani a Sanremo 2023.

Arisa in Rick Owens e gioielli Damiani

E voilà, doppietta di look identici a Sanremo 2023. Lo stesso abito di pelle era stato indossato poco prima da Laura Marzadori, primo violino de La Scala di Milano.

Foto Getty. Arisa a Sanremo 2023.

Giorgia in Dior ed Elisa in Stella McCartney

Due regine di stile, muse elegantissime da cui è impossibile staccar via gli occhi. Per Giorgia, un tailleur con giacca dalla tipica silhouette Dior. Per Elisa, abito lungo Stella McCartney,

Foto Getty. Giorgia ed Elisa a Sanremo 2023.

Leo Gassman

Minimalismo casual: pantaloni e gilet con colletto stondato. Il look maschile tono su tono - su ispirazione di Leo Gassman - è servito.

Foto Getty. Leo Gassman a Sanremo 2023.

Colapesce Dimartino e Carla Bruni in Versace e con gioielli Bulgari

Carla Bruni ha rubato la scena in Versace: per lei, un'elegantissima tuta in velluto con cintura con volto di Medusa. Colapesce Dimartino prosegue invece il proprio percorso tra completi sartoriali e colori dalle reminiscenze anni Settanta.

Foto Getty. Colapesce Dimartino e Carla Bruni a Sanremo 2023.

Carolina Crescentini con gioielli Bulgari

Eterea e fluttuante, Carolina Crescentini musa subito della tendenza plissè! Il suo abito è fonte di ispirazione, i suoi gioielli Bulgari (preziosissimi) anche.

Foto Getty. Carolina Crescentini a Sanremo 2023.

I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi

E dopo averci già propinato la tendenza paillettes, i Cugini di Campagna optano adesso per i tessuti lamè. Oro, rosso, viola, fucsia: gli anni Ottanta sono tornati!

Foto Getty. Cugini di Campagna e Paolo Vallesi a Sanremo 2023.

Marco Mengoni in Versace e Kingdom Choir

Ancora una volta Versace per Marco Mengoni, che stavolta stupisce per la sua eleganza nel contrasto cromatico tra bianco e argento.

Foto Getty. Marco Mengoni a Sanremo 2023.

Madame in Off-white bespoke e Izi

Madame scalza a Sanremo 2023 ci ricorda il suo esordio di due anni fa quando, ogni sera, cantò scalza sul palco del Teatro Ariston. Anche stavolta Francesca rinuncia alle scarpe, lasciando al suo abito bianco a balze - un pezzo Off-white bespoke, la possibilità di essere protagonista.

Foto Getty. Madame e Izi a Sanremo 2023.

Coma_Cose in Vivienne Westwood e Baustelle in Boglioli

Iconica: così è la fantasia a quadri signature dei completi Vivienne Westwood. A dargli la meritatissima scena sono i Coma_Cose.

Foto Getty. Coma_Cosa e Baustelle a Sanremo 2023.

Andrea Delogu e Jody Cecchetto

Qualcuno ha detto eleganza? Riflettori puntati su Andrea Delogu, bellissima nel suo vestito monospalla nero lungo. Un vero must-have.

Foto Getty. Jody Cecchetto e Andrea Delogu a Sanremo 2023.

Rosa Chemical in Moschino

Il più irriverente, ribelle ed estroso. Ancora una volta, Rosa Chemical è pazzesco nel suo look Moschino.

Foto Getty. Rosa Chemical a Sanremo 2023.

Anna Oxa

Ancora stile casual per Anna Oxa: che abbia forse ripudiato l'eleganza quest'anno?