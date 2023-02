S econda serata di look straordinari sul palco di Sanremo 2023. Abiti preziosi, trasparenze, dettagli luminosi e volumetrie importanti danno vita alla magia - e al sogno - della 73esima edizione del Festival.

Francesca Fagnani in Giorgio Armani Privé e gioielli Pasquale Bruni

È con il look di Francesca Fagnani, co-conduttrice al fianco di Amadeus nella seconda serata del Festival di Sanremo, che l'eleganza firmata Giorgio Armani Privé torna a farsi strada sotto i riflettori del Teatro Ariston. Per Francesca, un abito dallo scollo a V audace e coraggioso, che punta dritto all'ombelico. Al colore nero si contrappone la purezza della tonalità dell'incarnato. Spazio anche all'effetto bling-bling: i gioielli sono firmati Pasquale Bruni.

Foto IPA. Francesca Fagnani a Sanremo 2023.

Al primo cambio look, Francesca Fagnani lascia l'abito lungo e principesco in favore di pantaloni neri a vita altissima. A impreziosire il look con sofisticatezza ed eleganza è il top incrociato, rigorosamente tono su tono e tempestato di paillettes. Ai piedi invece un paio di iconiche décolletées gioiello di Roger Vivier.

Foto IPA. Francesca Fagnani a Sanremo 2023.

Al secondo e ultimo cambio look, rigorosamente firmato a sua volta da re Giorgio, Francesca Fagnani ha optato per un abito con scollo a cuore. Focus del vestito è la raffinatissima lavorazione in tulle ricamato con un delicato contrasto cromatico tra nero e nude. Non mancano le paillettes a impreziosire il tutto.

Foto IPA. Francesca Fagnani a Sanremo 2023.

Will in total white

Look total white per William Busetti, in arte Will. Il cantante 23enne in gara con Stupido ha optato per un ensemble monocromatico che mixa sartoria e sperimentazione. Ai pantaloni con le pinces oppone una maglia a rete e una camicia tono su tono. L'accento cool? Gli stivali. Bianchi, ça va sans dire.

Sanremo, 73° Festival della Canzone italiana, Seconda Serata. Nella foto Will

Francesco Silvestre dei Modà

Sanremo è Sanremo, e la sacralità di questo palcoscenico così glamour chiama anche Francesco Silvestre dei Modà a mettersi in tiro più che mai. Come? Ai pezzi classici del guardaroba maschile - pantaloni sartoriali e camicia nera - lui aggiunge un panciotto prezioso. Con lustrini luminosissimi.

Foto IPA. I Modà a Sanremo 2023.

Sethu in Annakiki

La sperimentazione del marchio Annakiki sale sul palco di Sanremo 2023 con Sethu, in gara al Festival con Cause perse. Il cantante 25enne dà sfoggio a spigoli, geometrie inattese e volumi sorprendenti.

Foto Getty. Sethu a Sanremo 2023.

Articolo 31 in Iceberg custom

Grande debutto per gli Articolo 31, per la prima volta a Sanremo con Un bel viaggio. "Questo look, come tutti quelli che gli vedremo sfoggiare durante il Festival, rappresenta una reference importante al mondo del rap - ci spiega la loro stylist Ylenia Puglia. - Per la prima serata, ci siamo ispirati a un celebre look total white di Notorius B.I.G.". Ricercatissima anche la scelta dei marchi, a cominciare dagli abiti Iceberg custom-made e la cravatta Mani del Sud custom. Per J-Ax, cappello Borsalino custom e per DJ Jad un cappello di Doria1905 custom.

Foto Getty. Articolo 31 a Sanremo 2023.

Lazza in Missoni

Non avremmo potuto chiedere di meglio per il look di Lazza a Sanremo. Il rapper milanese, la cui immagine è curata dallo stylist Simone Furlan, resta fedele all'identità della stessa musica, fondendosi con l'eleganza richiesta dal caso. Permeante è anche il dna del marchio: "Come per il percorso di Jacopo, la cui evoluzione musicale non ha mai dimenticato quanto le radici siano importanti per il consolidamento tra i suoi fan, così Filippo Grazioli (direttore creativo della maison, ndr) ha reinterpreto l’iconico zigzag dei tessuti Missoni per la prima esibizione dell'artista", spiega la maison nella nota stampa ufficiale. La giacca camicia in maglia, ricamata con luminosissime paillettes argententate, trova spazio su pantaloni baggy. Interessantissimo è il dettaglio ricamato in filo lamè e jais sul retro della giacca: ZZALA è un rimando al primo album di Lazza, pubblicato nel 2017.

Foto Getty. Lazza a Sanremo 2023.

Giorgia in Dior Haute Couture custom-made

Una collaborazione, quella con la maison Dior, che Giorgia Todrani ha intrapreso già da tempo: anche per la cover del suo album Blu era stata realizzato per lei un abito custom-made a firma della maison francese. Resta la coerenza cromatica anche sul palco di Sanremo, dove Giorgia ha indossato un completo custom-made preziosissimo, formato da top e shorts (tutto Dior Haute Couture), e un paio di stivaletti stringati con allacciatura frontale.

Foto Getty. Giorgia a Sanremo 2023.

Drusilla Foer e Pegah Moshir Pour

Un momento davvero catartico quello vissuto sul palco di Sanremo con Drusilla Foer e Pegah Moshir Pour, attivista italo-iraniana. Per recitare insieme Baraye, la canzone-inno della protesta iraniana insignita di un Grammy (scritta da Shervin Hajipour raccogliendo i Tweet di giovani dissidenti) hanno indossato look coordinati di colore bordeaux. L'abito di Pegah Moshir Pour era firmato Atelier Emé.

Foto Getty. Drusilla Foer e Pegah Moshir Pour a Sanremo 2023.

Dimartino Colapesce

"Riproporremo gli anni ’60 e ’70, due decenni caratterizzati da colori ben precisi, quindi preparatevi a vedere tanto beige, senape, panna, marrone... Ma state sicuri che non mancheranno dei bei picchi di follia!". Così ci aveva raccontato Giuseppe Magistro, stylist di Dimartino e Colapesce. Promessa mantenuta: i due cantanti hanno indossato completi sartoriali all'insegna del Made in Italy.

Foto Getty. Dimartino e Colapesce a Sanremo 2023.

Madame in Off-white bespoke

Dopo aver indossato Dior nel 2021, è sul marchio Off-white che lo stylist Simone Furlan punta stavolta per il progetto immagine di Madame a Sanremo 2023. Un geniale cut out sulla giacca mette in luce (letteralmente) il tatuaggio a forma di sole sul petto: magia degli abiti bespoke (cioé realizzati ad hoc per l'artista). Il blazer diventa un minidress, completato da stivali cuissard bianchi, perfettamente in linea con il dna streetwear del marchio fondato da Virgil Abloh.

Foto Getty. Madame a Sanremo 2023.

Levante in Etro

"Nonostante lei sia sempre se stessa, evolve con nuova musica e nuova vita e la sua immagine riflette, di conseguenza, queste trasformazioni": le parole di Lorenzo Oddo, stylist di Claudia Lagona - in arte Levante - ci avevano preparato alla sua trasformazione sul palcoscenico di Sanremo 2023. Per lei, una tuta cortissima, in pelle, con collant tono su tono e sandali con plateau e tacco a blocco vertiginoso. Grinta, carattere, audacia. Un look straordinario, approvatissimo e 100% Levante.

Foto Getty. Levante a Sanremo 2023.

Tananai in Gucci

Tananai sembra aver abbandonato (per ora) quell'immagine rock proposta sul palco di Sanremo lo scorso anno. Nome d'arte di Alberto Cotta Ramusino, il cantante 27enne milanese è tornato in gara con Tango... e con un look curato per lui dallo stylist Nick Cerioni. Pantaloni sartoriali con pinces, camicia leggermente sbottonata, giacca bordeaux con collo a revers nero, e un fiore - appuntato sul risvolto - di colore rosa. Tutto Gucci.

Foto IPA. Tananai a Sanremo 2023.

Paola e Chiara in Dolce & Gabbana e gioielli Swarovski

Rendiamo grazie a Paola e Chiara: il duo torna a Sanremo 2023 portando con sé tutto il glamour degli anni Novanta. Il loro stesso look, curato dallo stylist Nick Cerioni, ne è la prova. Un abito lungo di paillettes argentatate con bustier effetto metallizzato. Due gemelle (di stile) in Dolce & Gabbana, con gioielli firmati Swarovski.