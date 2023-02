Sanremo 2023, tutti i look della finale del Festival

A nche l'edizione 2023 del Festival di Sanremo si è rivelata un crescendo di emozioni. All'insegna della musica e della moda. Ed è proprio nella serata finale che si sono consumati nuovi fashion moment straordinari: ve li raccontiamo in questa guida ai look delle star sul palcoscenico del Teatro Ariston



Chiara Ferragni in Schiaparelli

Il primo look di Chiara Ferragni, co-conduttrice anche della finale di Sanremo 2023, vede in scena un abito asimmetrico in raso di seta blu elettrico, colore associato alla sacralità della maternità. Focus di questa meravigliosa creazione custom Schiaparelli Haute Couture è il busto trompe l’œil in resina metallizzata arricchito da una collana lucchetto. Chiamato La donna e madre guerriera, l’abito vuole ricordare che essere donne non significa essere considerate solo in qualità di madri. “La durezza dell’armatura oro scolpita sui seni di Chiara rappresenta una forza che non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di pari livello", spiega il profilo IG dell'imprenditrice digitale.

Foto Getty. Chiara Ferragni a Sanremo 2023.

Il secondo look di Chiara Ferragni è un abito Schiaparelli Ready to wear in raso blu con un motivo originale dipinto a mano in oro da Daniel Roseberry, direttore creativo della maison che per la sua collezione primavera-estate 2023 si è ispirato all'artista Yves Klein. "Nel lavoro dell’artista francese, i corpi delle donne erano liberati dalla loro immobilità di manichino e chiamati a imprimere autonomamente le proprie forme su grandi canvas bianchi da dipingere in blu - spiega Chiara Ferragni. - Liberate il vostro corpo e fatene ciò che volete perché il corpo della donna è il capolavoro massimo della creazione".

Foto Getty. Chiara Ferragni a Sanremo 2023.

Il terzo look di Chiara Ferragni è un abito Schiaparelli Haute Couture in crêpe di lana con scollo profondo. Elegante, classico, raffinatissimo. A impreziosire l'abito è una collana dorata impreziosita da strass, con un pendente trompe l’œil raffigurante l’utero, simbolo dell’attivismo per i diritti riproduttivi. Perché l’accesso all’aborto sicuro e alla procreazione assistita è una questione di diritti umani a cui non dobbiamo rinunciare. "Perché ogni essere umano, uomo o donna che sia, deve essere messo in grado di prendere liberamente le decisioni sul proprio corpo. Non permettiamo che le lotte vinte dalle nostre madri debbano essere combattute anche dalle nostre figlie", commenta su Instagram Chiara Ferragni.

Foto Getty. Chiara Ferragni a Sanremo 2023.

Un abito pantalone interrotto da un corsetto su cui l’atelier Schiaparelli ha ricamato la forma degli addominali con le perle: una caricatura di uno stereotipo sessista. “In molti credono che una donna per essere presa sul serio in certi ambiti debba assumere comportamenti maschili o debba vestirsi da uomo per dimostrare capacità di leadership”, spiega Chiara Ferragni in merito al suo quarto look. Con questo abito, l’imprenditrice digitale vuole lanciare “un messaggio agli uomini ancora convinti nella narrazione del ‘mostrare i muscoli’ per essere definite donne degne di rispetto".

Foto Getty. Chiara Ferragni a Sanremo 2023.

Elodie in Versace e gioielli Tiffany & Co.

Lo possiamo dire? PAZZESCA. Senza se e senza ma. Elodie è la sensualità fatta persona, e questo abito Versace ne è la sublimazione assoluta. Il look è impreziosito da gioielli Tiffany & Co.

Foto Getty. Elodie a Sanremo 2023.

Colla Zio

Elegantissimi per la finale? Dopo aver portato sul palcoscenico di Sanremo tanta coolness, i Colla Zio si concedono il fascino del completo total black. Camicia e cravatta nere comprese.

Foto Getty. Colla Zio a Sanremo 2023.

Mara Sattei in Giorgio Armani Privé e gioielli Chopard

Il viaggio stilistico di Mara Sattei raggiunge il suo climax con questo meraviglioso abito Giorgio Armani Privé. Guidata dal suo stylist Simone Furlan, è con l'eleganza di re Giorgio che la cantante romana ha portato avanti il suo dialogo creativo durante questa edizione di Sanremo 2023.

Foto Getty. Mara Sattei a Sanremo 2023.

Tananai in Gucci

"Ultimo tango" per Tananai a Sanremo 2023, che stasera ha incantato il pubblico con un completo Gucci elegantissimo e con due rose - una blu, l'altra gialla - in omaggio all'Ucraina.

Foto Getty. Tananai a Sanremo 2023.

Colapesce Dimartino

Ci hanno deliziato con i loro completi sartoriali, tutti monocromatici. E anche alla finale, il duo Colapesce Dimartino è stato impeccabile.

Foto Getty. Colapesce Dimartino a Sanremo 2023.

Giorgia in Dior

I suoi look al Festival lo hanno confermato: Giorgia è la donna Dior. Questo minidress con stivaletti abbinati è la quintessenza della raffinatezza.

Foto Getty. Giorgia a Sanremo 2023.

Ultimo in Emporio Armani

Look total white numero? Il colore bianco impazza a Sanremo 2023. Complice anche il completo di Ultimo.

Foto Getty. Ultimo a Sanremo 2023.

Lazza in Missoni

Completo sartoriale rosso accesso per Lazza: da notare sono la maglia zigzag - iconica del marchio - sui pantaloni, e gli accessori in pelle nera. Sulla sua giacca è ricamata la parola JEFE, brano dell'album del 2022 Sirio, Doppio Disco di Platino.

Foto Getty. Lazza a Sanremo 2023.

Marco Mengoni in Versace e gioielli Tiffany & Co.

L'estetica anni Novanta di Gianni Versace torna in questo look audace per Marco Mengoni. Tuta nera e bottoni oro.

Foto Getty. Marco Mengoni a Sanremo 2023.

Rosa Chemical in Moschino

Free the nipples! Rosa Chemical ha scelto una camicia in cotone bianca con cut out all'altezza dei capezzoli. In abbinamento, una gonna a portafoglio in pelle nera, combat boots, cravatta e guanti.

Foto Getty. Rosa Chemical a Sanremo 2023.

Cugini di Campagna

Un'ottima annata per i Cugini di Campagna: paillettes, paillettes, paillettes!

Foto Getty. Cugini di Campagna a Sanremo 2023.

Madame in Off-white bespoke

Veste da camera e lingerie per Madame, che porta sul palco di Sanremo il suo ultimo look Off-white bespoke. PS. Anche stasera ha cantato scalza, scelta voluta che - proprio come ieri sera - ci riporta con il pensiero ai suoi look sanremesi dell'edizione 2021.

Foto Getty. Madame a Sanremo 2023.

Ariete in Marni

Un completo sartoriale che è anche una dichiarazione d'amore alla musica: quelli che luccicano sul tailleur di Ariete non sono cristalli bensì frammenti di dischi.

Foto Getty. Ariete a Sanremo 2023.

Mr Rain in GCDS

Il look total white di Mr Rain lo conferma: il bianco è il colore di tendenza emerso da questa edizione di Sanremo 2023.

Foto Getty. Mr. Rain a Sanremo 2023.

Levante in Etro

L'abbiamo adorata, e non solo stasera. Levante + casa di moda Etro = un'accoppiata vincente.

Foto Getty. Levante a Sanremo 2023.

Paola e Chiara in Dolce & Gabbana e gioielli Swarovski

Una cosa è certa: in fatto di luminosità, Paola e Chiara sono imbattibili. Hanno indossato abiti preziosissimi Dolce & Gabbana e gioielli da sogno firmati Swarovski.

Foto Getty. Paola e Chiara a Sanremo 2023.

LDA in Marsem

Noi l'abbiamo detto che il colore bianco è la tendenza cromatica imperativa di Sanremo 2023. Elegantissimo e cool al tempo stesso, anche LDA ne dà la prova.

Foto Getty. LDA a Sanremo 2023.

Come_Cose in Vivienne Westwood

È ufficiale, si sposano! Che lei abbia anche già trovato il vestito? Sarebbe pazzesca in Vivienne Westwood anche nel giorno del suo sì, just saying. D'altronde, l'idea ce l'ha lanciata proprio lei: Francesca Mesiano, in arte California, ha indossato un abito da sposa bianco satin della collezione Vivienne Westwood Bridal Made-To-Order.

Foto Getty. Coma_Cose a Sanremo 2023.

Olly in Çanaku

Giacca lasciata aperta, camicia bianca con colletto appuntito. Il mood del look di Olly è forse La febbre del sabato sera? Il ritmo della sua canzone d'altronde non smette di farci ballare.

Foto Getty. Olly a Sanremo 2023.

Articolo 31 in Iceberg custom

Chiudono Sanremo 2023 in total black: gli Articolo 31 ci hanno regalato proprio "un bel viaggio"!

Foto Getty. Articolo 31 a Sanremo 2023.

Luisa Ranieri in Versace e sandali Jimmy Choo

Okay, siamo proprio sicure che fosse Elodie la più sensuale? Luisa Ranieri, un colpo al cuore (e tutta bellezza). Questo abito con dettagli cut out e spacco generosissimo le sta divinamente.