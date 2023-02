Sanremo, Chiara Ferragni apre l’account Instagram di Amadeus: cosa è successo

N ella prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo non sono mancati i momenti inaspettati, gli imprevisti e anche tanto divertimento. Protagonista indiscussa Chiara Ferragni, che è persino riuscita ad aprire l'account Instagram di Amadeus. Sono bastati pochi secondi per collezionare un record

Tra ospiti e big in gara, la musica è stata protagonista assoluta della prima serata del Festival di Sanremo, giunto alla sua 73esima edizione. A capitanare la kermesse più seguita dagli italiani, per la quarta volta consecutiva, c'è Amadeus. Al suo fianco l'iconico e intramontabile Gianni Morandi. Per aprire il Festival, Ama ha voluto con sé anche Chiara Ferragni, corteggiata per anni ma finora lontana dalla città dei fiori. Sul palco dell'Ariston si è subito fatta riconoscere, facendo parlare si sé per i suoi look memorabili e il monologo dedicato a sé stessa. La celebre imprenditrice digitale ha vestito dei panni tutti nuovi: per la prima volta è stata conduttrice, ma il risultato divide l'opinione pubblica. Per alcuni doveva solo rompere il ghiaccio: in occasione della finalissima andrà meglio. Alcuni credono sia stata poco convincente, forse troppo tesa ed emozionata. Altri ancora, invece, ne sono rimasti entusiasti. È certo che Chiara Ferragni abbia voluto lasciare un segno e l'obiettivo è stato raggiunto. Con lei sul palco non sono mancati neppure i momenti più divertenti. Grazie al suo intervento, ora anche Amadeus è su Instagram: ecco cos'è successo.

Chiara Ferragni crea l'account Instagram di Amadeus: è record

Che il mondo dei social ormai stia invadendo ogni sfera della nostra vita quotidiana è innegabile. Il loro successo è inarrestabile e non serve essere un nativo digitale per perdersi tra i mille stimoli che tappezzano la bacheca di Instagram (e non solo). Insomma, giovani e non: i social conquistano proprio tutti, compreso Amadeus.

Con la regina di Instagram al suo fianco, non potevano mancare i colpi di scena. E così ecco che anche lui non ha resistito alla tentazione ed è approdato sulla piattaforma, collezionado in neanche un minuto migliaia di "mi piace" e commenti. Per non parlare dei follower: nell'arco di poche ore hanno superato i 700mila e i numeri sono destinati a salire. Basta monitorare per qualche minuto il suo profilo, amadeusonoio, per notare i continui balzi in avanti dei suoi seguaci. Insomma, con l'approdo di Amadeus su Instagram è subito record.

Complice la moglie, Giovanna Civitillo, il merito è naturalmente di Chiara Ferragni, che durante la serata si è concessa anche una diretta dall'Ariston (con l'account di Amadeus).

«Vuoi aprire un profilo Instagram?», ha chiesto la Ferragni ad Amadeus durante la diretta del Festival. Poi ha chiesto alla moglie il suo telefono e gli ha creato il profilo. Sono bastate poche ore e Amadeus ha collezionato record su record: il suo account è già diventato virale.

La svolta social di Amadeus

Finora il celebre conduttore Rai si è affacciato sul mondo di Instagram con un profilo condiviso, giovanna_e_amadeus, usato insieme alla moglie. Sull'account, tuttavia, i due appaiono poco attivi.

Ora è arrivata la svolta? Chiara Ferragni potrebbe aver dato inizio a un nuovo capitolo tutto social nella vita di Ama. Il nome scelto, "amadeusonoio", è un chiaro riferimento al suo famoso programma in onda su Radio Deejay ("Amadeus Amadeus, sono io, sono io").

Dopo il selfie con Chiara Ferragni e Gianni Morandi, che ha fatto subito il pieno di like, Amadeus ha postato la diretta dall'Ariston e, infine, la foto con Mattarella e sua figlia, insieme ai co-conduttori. I fan però sperano di vedere presto nuovi aggiornamenti.

L'aggiornamento mattutino

«Buongiorno, sto facendo colazione con cereali e yogurt, la mia pappetta mattutina. Sono molto felice, felicissimo, non so cosa dirvi, se non grazie per aver seguito il Festival, vi voglio bene». Così, fresco di account individuale su Instagram, Amadeus racconta nelle stories la soddisfazione per il debutto boom del Festival, con il 62,4% di share, la media più alta dal 1995, e 10 milioni 757mila telespettatori.

Poi ironizza: «Adesso Chiara Ferragni mi ha detto che devo fare le storie, sono diventato social. Non so se questa vi piace, ma è il massimo che riesco a fare a quest'ora».