Sienna Miller e Oli Green sono la coppia del momento

L 'attrice statunitense, sul piccolo schermo con Anatomy of a Scandal, ha sfilato sul red carpet presentando ufficialmente il giovane fidanzato modello Oli Green. Ecco come da una partita di basket sono arrivati a vivere insieme

Sienna Miller torna a riconquistarsi il ruolo di it-girl che le spetta di diritto. E questa volta lo fa in coppia con il neo fidanzato, il modello e attore Oli Green. I due hanno calcato il red carpet dell'after-party dei Bafta a Londra e hanno scatenato un vero e proprio putiferio mediatico. L'attrice statunitense, 40 anni compiuti da una manciata di mesi, in un bellissimo abito vintage della collezione Armani Privé del 2007, ha "sfoggiato" il bel 25enne in abito gessato blu scuro.

Chi è il giovane fidanzato?

Oli Green ha sfilato per brand del calibro di Burberry e Gap mentre studiava al Lee Strasberg Theatre and Film Institute di New York per seguire quella che è la sua passione: Green vuole infatti seguire le orme della più famosa fidanzata e tentare la strada di Hollywood. Nel 2021 ha preso parte al film The Mosquito Coast e ora è il protagonista della pellicola drammatica A Good Person.

Green coppia fissa con Sienna Miller da poco più di un anno ma i due sono usciti allo scoperto per la prima volta solo a febbraio durante una partita di basket. Ora è arrivato il red carpet a sugellare la relazione tanto importante da spingere l'attrice, che da sempre vive a Londra, a trasferirsi a nella Grande Mela (dove viva anche il padre della sua bambina Marlowe, Tom Sturridge).

Gli amori "sbagliati"

Sienna Miller è sempre apparsa sulle pagine gossip per le sue storie d'amore: di recente si era legata sentimentalmente a uno dei suoi amici di lunga data, Archie Keswick (ad un certo punto era perfino comparso un diamante all'anulare). È stata anche fidanzata, due volte, con il gallerista e scrittore Lucas Zwirner. E, come detto, ha una figlia dal collega attore Tom Sturridge: «Noi ci amiamo ancora, abbiamo solo preso strade diverse e lui è il mio migliore amico tanto che abitiamo a un isolato di distanza ora», ha rivelato lei ad Harper’s Bazaar.

Ma la storia che aveva più appassionato, non solo i diretti interessati ma anche il pubblico, è stata quella con l'affascinante star di The Young Pope, Jude Law: una love story on-off durata dal 2003 fino al 2011, tra alti e bassi, tradimenti e periodi di allontanamento. Con Jude Law l’attrice di American Sniper ha passato un periodo non semplice, come ammette lei stessa: «Non era il momento giusto. Era il 2003 e io mi innamorai di un personaggio molto famoso. Mi sono divertita tanto, ma avrei preferito che la scintilla fosse scoccata più tardi, quando anch’io ero conosciuta per qualcos’altro».

Uno stile unico

Oggi argomenti come sesso, potere, privilegi e tradimenti vengono brillantemente trattati in Anatomia di uno scandalo. Al sito inglese RadioTimes Sienna Miller rivela candidamente come «quello di cui Sophie si occupa è l’umiliazione pubblica e il tradimento, cose che non mi sono sconosciute» - nel 2005 proprio Jude Law aveva pubblicamente ammesso di averla tradita con la babysitter dei suoi figli. A differenza sua però, «Sophie è molto stoica e inglese. In un modo in cui io non sono mai riuscita a essere». Ecco perché questo ritorno sul piccolo schermo, in un'interpretazione tanto vicina alla vita reale, suona un po' come una rivalsa. Talmente fredda e british da coinvolgere tutta la scena. A partire dai look. E dall'eleganza soft, classica e tradizionale dell'upper class: uno stile pulito che gioca su capi essenziali senza mai ostentare i loghi.

Il desiderio di maternità

Sienna Miller oggi che è sentimentalmente serena, desidera tanto un altro figlio. Per questo ha congelato i suoi ovociti. Lo ha fatto appena compiuti i 40 anni.

«Non ho sofferto il passaggio negli anta», ha raccontato l’attrice a Elle Uk. «Al contrario mi sono sentita sollevata di essermi lasciata alle spalle non solo i miei 20 ma soprattutto i 30 anni, decennio durante il quale le donne subiscono pressioni indicibili sulla maternità. E come mai non hai figli… e come mai ne hai soltanto uno e non ne fai un altro… è pesante». Ma «la biologia è crudele», dice, «così, arrivata agli anta ho congelato i miei ovociti. E basta pressioni».