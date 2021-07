Stefano De Martino e le nozze fake

L a bellissima attrice in un vaporoso abito bianco e il ballerino in completo tre pezzi blu: sposi da far girare la testa, peccato che le loro nozze siano solo sul set

Difficile replicare il sontuoso matrimonio di Kitty Spencer ma anche quello tra Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna non è da meno. Nelle ultime ore a convolare a nozze è stata una coppia davvero inedita. Ma gli amanti del gossip rimarranno delusi nel sapere che i due non stanno davvero insieme - De Martino con le nozze ha già dato come sappiamo bene, mentre la Cicogna è felicemente fidanzata da oltre sei anni con Carl Hirschmann - il loro matrimonio fa parte semplicemente di un film di cui entrambi sono protagonisti.

Stefano De Martino si è fatto immortalare in camicia bianca e panciotto mentre cura l'acconciatura bridal della collega (che volesse fare il "verso" ad Antonino Spinalbese, ex hair stylist votato alla fotografia e fidanzato di Belen Rodriguez?) che per le nozze fake ha puntato su un principesco e voluminoso abito color bianco latte in tulle con una scollatura profonda e sui social, nelle storie di Instagram, ha rivelato come, sotto la pomposa gonna, indossasse delle comode infradito al posto dei tacchi.

I due sono impegnati a Castello di San Giorgio Canavese, in Piemonte, con la registrazione di alcune scene del film "Il giorno più bello", la pellicola che segna il debutto come attore dell'ex ballerino di Amici. Le foto sono state scattate "a tradimento" da Luca Bizzarri, anche lui tra i protagonisti della pellicola insieme a Paolo Kessisoglu, Violante Placido e Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale).

E così, dopo la Tv, si spalancano per il conduttore anche le porte del cinema: una piccola parte questa e un ruolo che richiede soltanto poche pose, ma certamente una grande opportunità per il futuro del napoletano.