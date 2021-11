The Crown 5: ecco chi interpreterà il principe William

N ella prossima stagione faremo la conoscenza dei figli di Diana e Carlo e i panni di William saranno vestiti dal figlio tredicenne di Dominic West che in The Crown 5 sarà proprio il principe ereditario

L'attesissima serie targata Netflix, The Crown 5, arriverà sui nostri schermi (purtroppo) solo a novembre 2022 ma con un cast quasi completamente rinnovato. E una delle partecipazioni più attese resta quella del principe William che finalmente ha trovato il suo interprete. A vestire i panni del "piccolo" duca di Cambridge sarà Senan West, 13 anni, figlio di Dominic West che nella serie interpreta proprio l'eterno erede al trono, il Principe Carlo.

Senan farà il suo debutto solo negli ultimi episodi della quinta stagione ma la notizia ha già attirato l'attenzione di molti produttori: il minore dei West è solo l’ultimo di una serie di figli di attori e attrici a recitare al fianco di un proprio genitore. Liam Neeson ha recentemente lavorato accanto a suo figlio Micheál Richardson in Made in Italy; Margaret Qualley sta spopolando granzie al drama Maid in cui recita accanto alla madre Andie MacDowell; Honor Swinton Byrne ha recitato al fianco di mamma Tilda Swinton in The Souvenir: Part II; e poi ci sono Sean e Clint Eastwood; Sean e Dylan Penn; Will e Jaden Smith; Jerry e Ben Stiller; Kirk, Michael e Cameron Douglas; Meryl Streep e Mamie Gummer; Charlie Sheen e Martin Sheen; Donald e Kiefer Sutherland e molti altri. Pensate che anche la sorella maggiore di Senan, Martha West, è apparsa accanto al padre Dominic nel recente The Pursuit of Love.

La stagione quattro, uscita in pieno lockdown a novembre 2020, è arrivata a raccontare la storia della Royal Family più conosciuta e amata di sempre fino alla fine degli anni Ottanta. La quinta stagione si concentrerà invece su tutti gli anni Novanta: gli anni della crisi di tutta la dinastia dei Windsor quando, tre dei quattro figli della Regina Elisabetta, si separarono, il castello di Windsor prese fuoco, Diana rilasciò la controversa intervista a Martin Bashir della BBC sulla fine del matrimonio con l'erede al trono britannico e Carlo venne intercettato mentre amoreggiava con l'allora amante (ora moglie) Camilla Parker-Bowles. E noi che ci scandalizziamo per l'uscita di scena di Harry e Meghan!

Nel corso del quinto capitolo della saga vedremo crescere William ed Harry ma la scena si concentrerà soprattutto sul primogenito. All’inizio, ancora bambini, i principini saranno interpretati da Timothee Sambor e Teddy Hawley. Solo verso la fine, poi, gli attori cambieranno. Senan arriverà sugli schermi negli episodi finali della stagione all'età di 13-15 anni. Non sappiamo ancora se l’incidente di Lady Diana nel tunnel dell’Alma a Parigi insieme al compagno dei tempi, Dodi Al Fayed, farà parte del plot (e se assisteremo al dolore dei figli), anche perché, se inizialmente questa avrebbe dovuto essere la stagione finale della serie, dato l'enorme successo, voci sempre più insistenti e accreditate raccontano di una sesta e ultima stagione che dovrebbe coprire i primi anni 2000.

1 di 24 2 di 24 3 di 24 4 di 24 5 di 24 6 di 24 7 di 24 8 di 24 9 di 24 10 di 24 11 di 24 12 di 24 13 di 24 14 di 24 15 di 24 16 di 24 17 di 24 18 di 24 19 di 24 20 di 24 21 di 24 22 di 24 23 di 24 24 di 24

Lady D sarà interpretata da Elizabeth Debicki, che succede a Emma Corrin, mentre vedremo l'attore Khalid Abdalla interpretare Dodi Al Fayed. Per quanto riguarda il resto del cast: la regina, lo sappiamo, sarà Imelda Staunton, attrice inglese, nota soprattutto per l'interpretazione di Dolores Umbridge in Harry Potter.

Jonathan Pryce, invece, è stato scelto per il ruolo del nonno di William, il principe Filippo, morto pochi mesu fa a 99 anni; Lesley Manville interpreterà la zia di Charles, la principessa Margaret, e Jonny Lee Miller (chi ha seguito Elementary lo conosce senz'altro) apparirà nei panni del primo ministro inglese John Major.