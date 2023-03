The Crown 6: ecco le prime foto dal set con William e Kate

R ilasciate da Netflix le prime foto di The Crown 6. Ed è confermato: verrà ricostruita la storia d'amore tra il principe William e Kate Middleton. Ecco chi li interpreta e tutte le immagini dal set

Una data di uscita ufficiale ancora non c'è, anche se si presuppone che la serie tv The Crown 6 potrebbe andare in onda alla fine del 2023. Nel frattempo, arrivano le prime immagini dal set. Ed è confermato: la ficton racconterà la nascita della storia d'amore tra il principe William e Kate Middleton. I due futuri sovrani d'Inghilterra sono interpretati dagli attori Ed McVey e Meg Bellamy. Nelle immagini dal set rilasciate da Netflix li vediamo entrambi interpretare William e Kate ai tempi in cui erano ancora due giovani studenti all'Università di St. Andrews, dove si sono conosciuti.

Nell'ultima stagione di The Crown muore Lady Diana

La quinta stagione di The Crown si è conclusa con il matrimonio tra il Principe Carlo e Lady Diana. Nelle puntate che sono in corso di registrazione, ci si concentra invece sulla vita della Royal Family britannica negli Anni Novanta. Da quanto si è appreso, la stagione finale della serie tv racconterà un periodo di circa dieci anni. Si riparte dalle terribile estate del 1997, quando Lady Diana morì in un incidente d'auto a Parigi. Niente paura: lo show non dovrebbe mostrare il momento della morte, ma solo quelli precedenti e i successivi. Il team di produzione della serie tv ha infatti fatto sapere di volere gestire la vicenda «con sensibilità». Il racconto proseguirà fino agli inizi degli Anni Duemila, affrontando il matrimonio del principe Edoardo con Sophie Wessex nel 1999 e la morte della principessa Margaret e della regina madre, avvenute nel 2002.

Ipa 1 di 9 - The Crown 6: il primo incontro tra il principe William, interpretato dall'attore Ed McVey, e Kate Middleton, interpretata da Meg Bellamy.

The Crown 6: ecco il primo incontro tra William e Kate

A entusiasmare i fan è il fatto che in The Crown 6 verrà ricostruita la storia d'amore tra il principe William e Kate Middleton. Proprio in questi giorni, in Scozia, si stanno girando le scene del loro primo incontro quando entrambi studiavano Storia dell'Arte all'Università di St Andrews. Era il 2001. Nelle immagini scattate sul set, si vedono William e Kate aggirarsi nella cittadina scozzese con i loro amici, lei che passa davanti a lui, il principe che la nota e le loro prime uscite insieme. Dieci anni dopo la coppia si è sposata con una cerimonia trasmessa in mondovisione e seguita da oltre due miliardi di persone in tutto il mondo. Oggi William e Kate sono genitori di George, nato il 23 luglio del 2013; Charlotte, nata il 2 maggio del 2015 e Louis, venuto alla luce il 23 luglio del 2018.

Ipa 1 di 8 - The Crown 6: i primi incontri tra il principe William (Ed McVey) e Kate Middleton (Meg Bellamy).

William e Kate: chi sono gli attori che li interpretano

Una curiosità: nella serie tv The Crown il principe William è interpretato non da uno, ma da diversi attori. Nei primi episodi della quinta stagione c'è Timothee Sambor. Negli ultimi, invece, Senan West, figlio quattordicenne di Dominic West. E anche nella sesta stagione troviamo due attori diversi: Ed McVey, che ha 21 anni, nei panni del principe studente universitario, e Rufus Kampa, che ha 16 anni, nei panni del William quindicenne alle prese con il dolore per la tragica morte di sua madre.

Quanto a Kate Middleton, l'attrice Meg Bellamy è una esordiente. Ha 19 anni, i capelli lunghi castani come la principessa del Galles, ha finito il liceo lo scorso anno e questo è il suo primo ruolo da professionista.