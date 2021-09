The Ferragnez: su Prime Video la serie su Chiara Ferragni e Fedez

O tto episodi disponibili da dicembre che raccontano i momenti più significativi della vita della coppia con immagini girate fra il 2020 e i primi mesi del 2021: dalla seconda gravidanza della Ferragni al Festival di Sanremo di Fedez

Loro sono certamente una delle coppie più invidiate del mondo social. Anche una tra le più odiate, come accade spesso con una notorietà simile e un'esposizione mediatica di tali livelli. Di sicuro sono la più chiacchierata. E lo saranno ancora di più. Chiara Ferragni e Fedez, l'imprenditrice digitale con all'attivo 24 milioni di follower solo su Instagram (incoronata da Forbes "The Most Powerful Fashion Influencer"), e il vincitore di 60 dischi di platino, aprono infatti le porte della loro vita, ormai non più così tanto privata, con gli otto episodi di "The Ferragnez – La serie" che andrà in onda nel mese di dicembre su Amazon Prime Video.

La serie vede protagonista non solo Chiara e Fedez ma anche i figli, Leone e Vittoria, le sorelle Valentina e Francesca (con entrambi i compagni) i genitori della coppia, nonna Luciana e persino molte persone vicine alla famiglia. Tutte le scene sono state girate fra la fine del 2020, in pieno secondo lockdown, e i primi mesi del 2021 e si concentrerà su due eventi molto importanti per i Lucia-Ferragni: la seconda gravidanza di Chiara e la prima partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo (ricordate il brano "Chiamami per nome" cantato in coppia con Francesca Michielin?).

Certamente l'ultimo anno è difficile da dimenticare per tutto ciò che è accaduto alla comunità mondiale a causa della pandemia. Ma è stato molto denso di emozioni per la coppia che, ormai da tempo, si è trasferita in pianta stabile a Milano, tanto che la città meneghina ha persino omaggiato la Ferragni con l'Ambrogino d'oro. «Una serie di eventi che, con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità e che ci hanno permesso di prenderci del tempo per lavorare su noi stessi come coppia e come famiglia. È stato un anno che difficilmente dimenticheremo», fa sapere la coppia che ha da poco festeggiato il terzo anniversario di matrimonio.

Così, dopo The Osbournes, il reality sulla vita della famiglia del cantante Ozzy Osbourne e Keeping Up With the Kardashians, sulla famiglia di Kim Kardashian, finisce, per la prima volta sotto i riflettori e le telecamere di una serie tv, anche una famiglia tutta italiana. Certo, se non si contano due grandissimi precursori come Sandra e Raimondo Vianello che con "Casa Vianello" già dalla fine degli anni Ottanta avevano fatto sognare di poter "sbirciare tra le lenzuola" di una coppia famosa dello showbiz. Pensate che ancora oggi resta la sit più longeva del nostro piccolo schermo.

Oggi i tempi sono cambiati, il termine sit-com è forse un po' troppo desueto, ma certamente entrare nella casa delle celeb resta il passatempo preferito di tanti.