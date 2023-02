Una 19enne per DiCaprio? Sul web fioccano le critiche

L eonardo DiCaprio paparazzato con la modella 19enne di origini israeliane Eden Polani: utenti scatenati sui social

Leonardo DiCaprio non cambia rotta. Dopo la fine della relazione con la modella Camila Morrone, 25 anni, e il flirt con Victoria Lamas (23), l'attore premio Oscar è stato paparazzato a una festa con l'israeliana Eden Polani, che di primavere ne ha appena 19.

I due sono stati avvistati alla festa di lancio del nuovo EP della cantante di Detroit, Ebony Riley. Lui, total black con tanto di cappellino da baseball, lei chic in un abito gessato grigio con camicetta bianca. Seduti l'uno accanto all'altra, si sono goduti sorridenti e divertiti l'atmosfera della serata.

Chi è la nuova (presunta) fidanzata di DiCaprio

Eden Polani è una modella di origini israeliane (padre israeliano, madre - ex modella - francese) vive a Los Angeles e lavora per IT Model Management. Sul suo profilo Instagram, che oggi vanta oltre 240 mila followers (vertiginosamente aumentati secondo i media Usa dopo gli scatti con DiCaprio), la giovane posta scatti e copertine di riviste israeliane per le quali posa.

Ironia (e critiche) social

Mentre il gossip impazza, bookmakers e fan hanno gioco facile. Azzeccata anche questa volta la previsione secondo la quale l'attore 48enne non si sarebbe mai fatto vedere in giro con donne di età superiore ai 25 anni.

Ma proprio su questa sua singolare attitudine i social si sbizzarriscono con commenti al vetriolo. "Qualcuno mi spiega cosa ha in comune un uomo prossimo ai 50 anni con una diciannovenne? Le controlla gli appunti di scuola?", si legge su Twitter. E poi: "Qualcuno deve fermare Leonardo DiCaprio. Era divertente 10 fidanzate fa". O ancora: "Leonardo DiCaprio si preoccupa del cambiamento climatico solo perché vuole lasciare un mondo migliore alle sue ragazze".

Si sprecano poi i parallelismi tra l'età di Eden Polani e quella dei film di Leo: "La nuova fidanzata di DiCaprio non era nemmeno nata quando è uscito il 'Titanic'", oppure: "È così giovane che probabilmente avrà studiato a scuola il film 'Romeo e Giulietta' in cui DiCaprio ha recitato".

Leo DiCaprio e le giovani fidanzate

La star di "C'era una volta a Hollywood" ha sempre fatto notizia per le sue relazioni con donne molto più giovani di lui. Come non ricordare, ad esempio, quella con la modella Gisele Bundchen? Una storia d'amore durata cinque anni e terminata quando lei ne aveva 25. E con Bar Refaeli, vent'anni (lei) all'inizio della loro relazione.

Ipa 1 di 8 - Camila Morrone Ipa 2 di 8 - Erin Heatherton Getty Images 3 di 8 - Gisele Bündchen Ipa 4 di 8 - Bar Refaeli Getty Images 5 di 8 - Blake Lively Getty Images 6 di 8 - Nina Agdal Getty Images 7 di 8 - Toni Garrn Ipa 8 di 8 - Kellty Rohrbach

Nella curiosa "statistica" rientrano anche Camila Morrone, 22 anni, Nina Agdal (25), Kelly Rohrbach (25), Erin Heatherton (22), Blake Lively (23), Toni Garrn (21).