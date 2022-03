V ictoria Cabello torna in televisione per partecipare a "Pechino Express" in coppia con l'amico Paride Vitale. Un ritorno atteso dopo anni di assenza dal piccolo schermo ora che la malattia di Lyme è definitivamente alle spalle

La conduttrice Victoria Cabello, da anni lontana dalla televisione anche per un grave problema di salute (la malattia di Lyme), torna protagonista del reality Pechino Express: 7mila chilometri tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, lungo la Rotta dei sultani. In coppia con l'amico di sempre Paride Vitale, l'ex "iena" è pronta quindi a riprendersi in mano la vita e a fare di questo show la sua "terapia", come a spiegato in un'intervista a D-La Repubblica delle donne.

Ipa 1 di 10 Ipa 2 di 10 Ipa 3 di 10 Ipa 4 di 10 Ipa 5 di 10 Ipa 6 di 10 Ipa 7 di 10 IPA 8 di 10 Olycom 9 di 10 - Nei mesi scorsi, dal 18 settembre all’11 dicembre 2014, Fedez è stato uno dei quattro giudici dell'ottava edizione italiana del talent show X Factor, al fianco di Morgan (42), Victoria Cabello (40) e Mika (31). Ha vinto la competizione arrivando allo scontro finale con due suoi concorrenti: Madh e Lorenzo Fragola, con il trionfo di quest’ultimo . Durante la sua prima esperienza in veste di giudice è stato elogiato dal sito rockol.it per aver dimostrato sensibilità, “conoscenze musicali molto più ampie del suo orticello e una proprietà lessicale non così comune tra suoi coetanei”. Bravo Fedez! Kika Press 10 di 10 - Con la sua frangia si è creata un look di successo. Ottima soluzione per i suoi capelli dritti e il suo viso spigoloso. E a te sta bene la frangia?

Il ritorno in tv come terapia d'urto

«È un programma che sicuramente può essere considerato una terapia d’urto. Soprattutto per chi fa televisione e ha sempre fatto programmi di tutti i tipi, è un’esperienza che ti spinge davvero al limite. Sanno tutti che ho avuto una malattia ed è stato un periodo molto complesso, rimettersi in gioco con un programma che amo da fan mi è sembrato giusto».

Victoria Cabello ha parlato senza mezzi termini, come ha sempre fatto, della malattia, delle difficoltà che ha dovuto affrontare, delle paure e della guarigione. Sì, perché la malattia ora è davvero alle spalle ma è stata dura: «Se avevo dubbi sulla guarigione, ora non ne ho più», ha ammesso la 46enne che ha anche sottolineato come Pechino Express sia stato «La scossa che mi serviva per uscire dalla bolla che mi ero creata».

Le paure indotte dalla malattia di Lyme

Perché prima di decidere di tornare in tv, la conduttrice ha dovuto vincere molti timori. «Per via della mia malattia ho passato un periodo molto debilitante: avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata. Questo mi ha creato non poche insicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv».

I sintomi della malattia di Lyme

Ma in cosa consiste la malattia di Lyme che ha colpito Victoria Cabello? Si tratta di un'infezione trasmessa dalle zecche. Oltre a rash cutanei ed eritemi locali, la malattia si presenta attraverso grande spossatezza e dolori articolari e muscolari. Purtroppo, se non viene curata in fretta, la malattia può progredire e cronicizzare con seri danni alle articolazioni, al sistema nervoso e al cuore. «Ho pensato di morire e ho affrontato un lungo percorso riabilitativo. Ora è passata ma quell’essere stata in ginocchio condiziona ancora la mia vita», ha rivelato la Cabello.

Dopo un lungo periodo di distanza dalla televisione - il suo tono scherzoso e il suo linguaggio "sfrontato" e ironico anche nel trattare temi complessi e delicati avevano portato in Tv su Mtv qualcosa che prima non c'era - grazie a ipnosi e analisi, la mitica Victor Victoria è riuscita a ritrovare la fiducia in se stessa e rimettersi in gioco. Non solo: «Mentre giravamo guardavo il lavoro degli autori con grande ammirazione e ho capito che è quella la parte che mi diverte e mi manca». Victoria Cabello non è un'influencer e non ha certo bisogno di postare per esistere: racconta di non volere visibilità ma sogna di realizzare e condurre un format tutto suo. E chissà che non sia giunto il momento.