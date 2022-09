Viola come il mare, la serie tv con Can Yaman

V iola come il mare è la nuova fiction di Canale 5 che parte il 30 settembre in prima serata. Protagonisti: il poliziotto Can Yaman e la giornalista Francesca Chillemi

Che colore hanno la rabbia, l’amore, la paura? Chiedetelo a Viola Vitale (Francesca Chillemi) 30enne con un superpotere: vede i sentimenti degli altri attraverso i colori. «Si chiama sinestesia» dice lei e le permette di capire molte cose su chi ha di fronte.

Viola come il mare: la trama

Ecco Viola Vitale (Francesca Chillemi) di ritorno a Palermo, sua città natale, per fare la giornalista di costume e società in Viola come il mare, la fiction in onda dal 30 settembre in prima serata su Canale 5. Invece del costume le toccherà occuparsi di cronaca nera e avere a che fare con l’affascinante ispettore capo Francesco Demir (il bellissimo Can Yaman).

Viola come il mare: i protagonisti

In ogni puntata Can Yaman e Francesca Chillemi indagano su un omicidio, come i veri profiler americani. L’ispettore fa il duro, quello che si fa desiderare e non concede, non si fida di nessuno e vuole lavorare da solo. Ma volete scommettere quale colore vede Viola in lui?

Francesca Chillemi viene eletta Miss Italia nel 2003.

Dopo la vittoria ha iniziato a lavorare in televisione, partecipando alla serie tv Un medico in famiglia 4 e ad alcune trasmissioni televisive di Rai Uno.

Nel 2007 entra nel cast della serie tv di Canale 5 Carabinieri.

Nel 2009 il debutto al cinema con Feisbum! Il film e Cado dalle nubi. Olycom 3 di 3 - Nel 2003 a vincere il titolo di Miss Italia è una Francesca Chillemi diciottenne. Alta un metro e settantuno, capelli neri e occhi marroni, inizia a lavorare come modella, ma il piccolo schermo ben presto la cerca e così nel 2004 partecipa a qualche episodio della serie Un medico in famiglia. Parte così la sua carriera di attrice, che la vede crescere di anno in anno, soprattutto grazie alla tv. Ricordiamo titoli come Carabinieri, Gente di mare, Notte prima degli esami '82 e soprattutto Che Dio ci aiuti, di cui stiamo aspettando la nuova stagione.