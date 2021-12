William e i toccanti ricordi di famiglia nel nuovo podcast

P asseggiando per Sandringham il duca di Cambridge ha registrato storie personali per una traccia audio intitolata "A passeggio con il principe William" realizzata per Apple Fitness+

«Ascolto musica metal ogni mattina» e «Charlotte e George litigano sulle canzoni da ballare con noi in cucina». A rivelarlo è il principe William, protagonista dell'episodio speciale-vacanze della serie Time To Walk targata Apple Fitness+ studiato per incoraggiare le persone a camminare più spesso, più a lungo e a trarre vantaggio da una delle attività più salutari in assoluto. Gli "ospiti" precedenti, da Dolly Parton a Anthony Joshua, da Stephen Fry a Naomi Campbell, hanno tutti registrato puntate durante rilassanti passeggiate all'aperto in spazi incontaminati (o quasi). E la puntata del podcast dedicato al duca di Cambridge non poteva essere da meno. William è stato filmato a febbraio nella tenuta della Regina Elisabetta di Sandringham, nel Norfolk, dove i Cambridge hanno la loro casa di campagna, Anmer Hall.

Raccontando l'idea della partecipazione al progetto sui suoi canali social, William ha dichiarato: «Camminare è stato essenziale nella mia vita, sia durante i periodo più spensierati che in quelli più difficili, con la pioggia o con il sole. Per me, camminare nel verde offre l'opportunità di schiarirmi la mente e acquisire una certa prospettiva. È una parte fondamentale di come gestisco la mia salute mentale. Può essere un esercizio molto socievole o un momento di completa calma e isolamento».

William ha inoltre sottolineato come tutta la sua famiglia abbia una vera e propria passione per le passeggiate: «Da mia nonna che porta ancora fuori il suo corgi a 95 anni a mio padre chesi perde in lunghe passeggiate in Scozia fino ai miei figli che hanno fatto la loro prima apparizione alla nostra consueta passeggiata annuale in chiesa la mattina di Natale proprio qui a Sandringham».

Insomma, un altro momento rivoluzionario per la Royal Family che si è subito affrettata a confermare come questo podcast non sia solo un successo personale del principe William, ma un passo avanti per tutta la famiglia Windsor che raramente si concede al pubblico con interviste così profonde e a cuore aperto. Il duca di Cambridge ha invece capito (o forse lo ha semplicemente ereditato da mamma Diana) come entrare nel cuore della gente ma essere al tempo stesso un futuro sovrano credibile e stimato. Durante la registrazione, si è mostrato molto emozionato, commuovendosi e ridendo mentre si è aperto ai ricordi di sua madre e alle "buffonate" dei figli.

1 di 15 2 di 15 3 di 15 4 di 15 5 di 15 6 di 15 7 di 15 8 di 15 9 di 15 10 di 15 11 di 15 12 di 15 13 di 15 14 di 15 15 di 15

«Nella speranza di ispirare altre persone a concedersi un po' più di tempo per se stesse e per il proprio benessere psicofisico, vi regalo le mie canzoni preferite», continua William.

In cima alla classifica c'è The best di Tina Turner. Il successo del 1989 occupa un posto particolarmente speciale nel cuore di William, poiché gli ricorda la mamma. Il duca ricorda che quando lui e Harry erano piccoli e Diana (insieme alla guardia del corpo) li accompagnava tutte le mattine a scuola, cantavano a squarciagola, sul sedile posteriore della macchina questa hit. «Quando lo ascolto ora, mi ricorda quei viaggi in macchina e mi riporta alla mente molti ricordi di mia madre».

Al secondo posto si trova Shakira con il suo Waka Waka: «Tutte le mattine George e CHarlotte litigano su chi deve decidere la canzone da cantare. Charlotte indossa un tutù e scarpine da ballo e si dà alla pazza gioia intorno al tavolo in cucina imitata dal piccolo Louis» rivela William.

La scelta finale di William è più orientata ai suoi gusti e sceglie la canzone più rock di sempre, Thunderstruck degli AC/DC, perché la ritiene il «miglior risveglio, soprattutto per il lunedì mattina. Con questa ti senti come se potessi affrontare qualsiasi cosa e chiunque».

Così, se il podcast dei Sussex si fa attendere da un anno, con grandi grattacapi per i responsabili di Spotify che si aspettavano un’intera serie, è l'erede diretto al trono a sorprendere invece tutti. E su specifica richiesta di Willliam, Apple sta effettuando donazioni a tre enti di beneficenza per la salute mentale scelti proprio da William: Crisis Text Line negli Stati Uniti, Shout 85258 nel Regno Unito e Lifeline in Australia.