X Factor 2021: vince Baltimora. Ospiti i Måneskin

B altimora vince la quindicesima edizione di X Factor. Come ospiti si sono esibiti anche i Måneskin e i Coldplay. Dal Mediolanum Forum di Assago, il commento dei finalisti al termine della puntata

Dal Mediolanum Forum di Assago, in diretta su Sky Uno e in simultanea su TV8 e in streaming su Now è andata in onda l’ultima puntata di X Factor, il talent canoro prodotto da Freemantle e giunto alla sua quindicesima edizione. Quattro giudici, Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli. Quattro finalisti, Fellow, Bengala Fire, gIANMARIA e Baltimora.

Una prima manche cantata insieme, a celebrare l’unione di un’edizione senza squadre né categorie, mentre i ballerini sotto palco sembravano il pubblico, ma non lo erano, e hanno ballato, all’unisono, come fosse tutto un grande flash mob. Di questa annata non troppo felice negli ascolti, rimane la perfezione scenica di un programma rodato che, anno dopo anno, dimostra al meglio la propria capacità di fare spettacolo o meglio un grande show che riempie di seimila persone, nonostante la pandemia, un palazzetto che riporta indietro nel tempo e fa venire voglia di concerti, accogliendo le band che aspettiamo di poter rivedere dal vivo.

Suonano i Maneskin, che da questo programma sono partiti e dopo aver collezionato grandi premi (da Sanremo all’Eurovision, agli MTV Ema) aprono l’ultima puntata. Suonano i Coldplay con i loro 100 milioni di dischi venduti del mondo e incendiando il palco di un Forum spento da troppo tempo.

Pedane che si muovono, illuminate, macchinisti che spingono, alzano, abbassano, pezzi di scenografia. Fuochi che esplodono dagli angoli del palco, palloncini di luci, trampoli e coriandoli. Tre manche, i best of delle esibizioni e gli inediti disponibili anche nella compilation del programma, X Factor Mixtape vol.2, fino alla proclamazione del vincitore in una finale caratterizzata dalla voglia di tornare ad avere il pubblico attorno. Vince Baltimora, all’anagrafe Edoardo Spinsante, producer e autore di Ancona, classe 2001, che facendosi notare di puntata in puntata, si è battuto fino all’ultimo, in un testa a testa con gIANMARIA.

Abbiamo incontrato i finalisti, al termine della puntata.

Baltimora

«È qualcosa di assurdo. Ho sempre fatto musica per me, è qualcosa che mi dà tanto e che mi diverte fare. Non è sempre per forza uno sfogo di emozioni positive o negative che siano, mi diverto proprio. E mi sono divertito in queste puntate. Questa sera e nei precedenti live»

«Spero di poter continuare a fare musica, come lo facevo prima. Spero di continuare con la mia musica ma anche con quella di altri che è un modo per fare qualcosa che non posso fare con me. Per arricchirmi. La musica è condivisione. Non vedo l’ora di poter continuare a cantare e scrivere e produrre»

«Sono molto fiero del percorso fatto con Hell Raton. L’aver potuto mostrare tutte le diverse sfumature di quello che è il mio gusto musicale mi rende fiero. Poter portare avanti tutte le mie sfumature del pop è quello che spero».

gIANMARIA

«Mi reputo un vincitore. Ho portato a casa l’esperienza di stare sul palco, il lavoro con i vocal coach. Non mi aspettavo di vincere, non mi aspettavo nulla. Prima di salire sul palco ci siamo guardati tutti, felici di essere arrivati in finale. Ho imparato tanto qua dentro».

Bengala Fire

«La dimensione in cui ci troviamo meglio è il palco. Prossimamente vogliamo suonare tantissimo in giro. Tornare su un palco è il nostro primo obiettivo e chissà, magari un giorno, torneremo prorpio su un palco come quello del Forum».

Fellow

«È stato qualcosa di incredibile. Trovarsi seimila persone davanti è stato qualcosa che non mi aspettavo. Cantare con Mika un sogno realizzato. Sono contento».