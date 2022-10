Fai i conti con l’inflazione: la masterclass

Q ui la seconda puntata della masterclass sull'educazione finanziaria in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria

In occasione del Mese dell’educazione finanziaria, in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, abbiamo lanciato un progetto speciale che dura per tutto ottobre. L’obiettivo è abbattere gli stereotipi legati alle donne e alla gestione dei soldi e rispondere a tutti i tuoi dubbi.

Puoi anche seguire online le masterclass realizzate con gli esperti del Comitato, in base alle domande più frequenti che ci facciamo, arrivate in redazione attraverso i nostri social. Ecco la seconda, Fai i conti con l'inflazione di Marilisa Guida, Banca d'Italia, Servizio Educazione Finanziaria, Titolare Divisione Educazione Finanziaria, Adulti e Scuola-Lavoro.

In collaborazione con Comitato italiano per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria