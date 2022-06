Vinted, come usarla bene e guadagnare

L a App Vinted permette di vendere capi e oggetti usati. Ecco i consigli dell’esperta Alessia Foglia per guadagnare e rendere questa esperienza sicura

Quante e quali foto scattare ai capi che si vogliono vendere su Vinted? Con che luci e a che prezzo di vendita? Come descriverli e come farsi pagare in modo sicuro? Sono solo alcune delle domande che chiunque si sia cimentato con la piattaforma per la compravendita di capi di abbigliamento (ma ormai non solo) si è fatto. A rispondere è Alessia Foglia, imprenditrice digitale che su Instagram conta 108mila followers, volto noto di QVC Italia, che ha appena realizzato una guida pratica: Vinted: I miei segreti per monetizzare e fare acquisti sicuri. È ricca di suggerimenti e trucchi per vendere velocemente, guadagnando di più e in modo sicuro, insomma evitando fregature anche al momento degli acquisti. «L’obiettivo è proprio quello di far sì che l’esperienza su Vinted sia sicura e profittevole, magari rendendola anche una piccola rendita. Si tratta di piccoli trucchi che hanno funzionato per me, fidelizzando anche i clienti, e si uniscono a indicazioni pratiche su come usare Vinted, dalla registrazione alla piattaforma fino a come gestire il proprio saldo» spiega Alessia. Ecc i suoi consigli.

Che capi si vendono meglio su Vinted

Il primo consiglio per vendere bene su Vinted è di scegliere capi di stagione perché seguendo la stagionalità è più facile vendere. Poi occorre che siano in buono stato: può sembrare banale, ma in realtà sulla piattaforma si può trovare un po’ di tutto e vendere un articolo che si presenta bene aiuta sicuramente. Infine una considerazione: gli accessori si vendono molto bene, anche meglio dell’abbigliamento, hanno il vantaggio di non dover essere provati e bypassano il problema delle taglie. È vero che ultimamente abbiamo fatto tutti più esperienza con gli acquisti online anche di capi di abbigliamento, ma per maglie, pantaloni e simili occorre qualche accorgimento in più.

Come fare le foto per farsi vedere su Vinted

Le foto sono importantissime per farsi vedere su Vinted. L’obiettivo dev'essere valorizzare ciò che si vuole vendere. Partiamo dal presupposto che Vinted assomiglia a Instagram, quindi l’immagine è importante: io consiglio di creare un piccolo set fotografico, che merita le sue attenzioni. Non appoggiamo i capi a terra e non facciamo scatti approssimativi, piuttosto dotiamoci di un manichino: io stessa ne ho comprato uno gonfiabile online a mezzo busto a poco prezzo, che aiuta a presentare le maglie nella loro versione migliore. Evitiamo le luci artificiali: meglio scattare di giorno con la luce del sole che cattura i coloro reali. Infine, valorizziamo i dettagli con dei close up, cioè scatti mirati ad alcuni particolari. Ovviamente i capi devono essere stirati e non stropicciati, e stiamo attenti che nello sfondo non compaiano elementi esterni, come scope elettriche o altri elettrodomestici! Possono sembrare dettagli, ma fanno la differenza.

Vinted: come decidere il prezzo di vendita

Nel definire il prezzo su Vinted possono entrare in gioco quanto abbiamo pagato l’oggetto noi e il suo valore affettivo. Io ricordo sempre che in genere su Vinted i prezzi sono un po’ più abbordabili rispetto ad altre piattaforme simili come Vestiaire Collective, che pure vende abbigliamento second hand. L’obiettivo su Vinted è vendere, non necessariamente per monetizzare, ma magari anche solo per svuotare il guardaroba di capi che non si indossano più. Il consiglio, quindi, è di usare due parametri: il primo è a quanto lo ricompreremmo noi. Il secondo è di ricordare che chi è interessato chiederà sicuramente uno sconto, quindi ci sarà una fase di contrattazione. Io suggerirei di indicare un prezzo appetibile, tenendo conto anche dei prezzi di capi analoghi che, nel momento in cui si carica il proprio, vengono presentati come possibile riferimento. Nulla, comunque, vieta di indicare la cifra che si ritiene più corretta.

Come vendere più in fretta su Vinted

Naturalmente per vendere in modo più rapido occorre intervenire da un lato sul prezzo, ricordando che si può ritoccare in qualsiasi momento se si ritiene di aver indicato una cifra troppo alta, dall’altro ricorrendo a una sorta di sponsorizzazione: Vinted, infatti, permette di mettere in evidenza i propri capi, con un prezzo aggiuntivo e per il tempo che scegliamo noi (una settimana, un mese, ecc.). Infine, possiamo realizzare dei set, cioè offrire più articoli con uno sconto in caso di acquisto multiplo.

Come descrivere i capi e gli accessori

Anche la descrizione di capi e accessori è molto importante per poter vendere presto e bene: il consiglio è di essere il più precisi possibile. Per esempio, non limitarsi a scrivere “vendo bella maglietta”, ma fornire dettagli come “maglietta con manica corta a palloncino”, ecc. Nel caso delle scarpe è sempre bene indicare l’esatta misura, ma anche particolari, come “sandalo a tacco quadrato”, precisando l’altezza del tacco, il tipo di fibbia, ecc. Inoltre è importante utilizzare parole chiave che, proprio come accade nelle ricerche Google, permettano di trovare i capi: le descrizioni devono essere esplicative e riportare misure, lunghezze e il maggior numero di informazioni possibile.

Quando abbassare i prezzi e quando no

Il prezzo si può sempre abbassare, in qualunque momento e a maggior ragione se si ha più fretta di vendere. Ma non dimentichiamo un’altra possibilità: se vediamo che un utente ha messo un “like” al nostro articolo, possiamo sempre contattarlo in privato e fare un’offerta specifica, con uno sconto. Se, per esempio, le nostre scarpe sono in vendita a 30 euro, possiamo offrirne 25 a chi capiamo che è interessato – prosegue Foglia – Se poi ho necessità di liberare l’armadio, potrò sempre procedere con una sorta di “svuota tutto” ribassando ulteriormente i prezzi.

Il trucco in più: come fidelizzare i clienti

C’è un altro aspetto importante: la fidelizzazione. Se si inizia a usare Vinted è bene fare attenzione ad alcuni particolari, come la custom experience. Quando spediamo un pacco, per esempio, non usiamo una scatola dei cereali, come è capitato a me che ho ricevuto una maglia arrotolata proprio dentro a un contenitore del genere. Meglio scegliere un pacco più adatto, non necessariamente comprandolo: io all’inizio li raccoglievo nel giorno in cui sapevo che una pasticceria vicina li esponeva per la raccolta. Quelli migliori erano perfetti per spedire, uniti a un po’ di carta velina e alcuni bollini di ringraziamento (o un biglietto scritto a mano) acquistati online senza una grande spesa, e dopo una spruzzata di profumo. So che chi li ha ricevuti ha apprezzato ed è tornato ad acquistare da me.

Quali accorgimenti per evitare fregature

Oggi su Vinted si possono acquistare vestiti, cosmetici, giocattoli, prodotti per la casa (stoviglie, tovaglie, elettrodomestici, ecc.) e tecnologici, come cuffie, orologi intelligenti, custodie per telefoni e simili. Come evitare “fregature”? Il consiglio è guardare molto bene le descrizioni del venditore, cercando particolari. Le truffe riguardano nel 99% dei casi i capi firmati: meglio chiedere, allora, lo scontrino di acquisto (alcuni venditori lo mettono direttamente nell’annuncio) o farsi mandare il più possibile foto dettagliate del prodotto. Ricordiamo, comunque, che una volta che riceviamo l’oggetto, se non dovesse essere conforme, si può congelare il pagamento. A questo punto, o ci si accorda col venditore oppure si apre una controversia, facendo intervenire Vinted grazie alla Protezione acquisti.

I pagamenti: quali sono quelli sicuri

Quando si arriva al momento del pagamento, quale scegliere? Il consiglio è sempre di rimanere sulla piattaforma e usare i pagamenti indicati, non accettando modalità differenti. Lo stesso vale per il tipo di spedizione: evitiamo accordi privati, perché la Protezione acquisti è una tutela, a fronte del pagamento di pochi euro (0,75). Sconsiglio anche proposte come quella di “mettere da parte” il prodotto per un acquisto in un secondo momento.

Quanto si può guadagnare

C’è un limite di vendita su Vinted? No, si può guadagnare quello che si vuole o si riesce. In media io i primi tre mesi (lo uso da dicembre scorso) guadagnavo 500 euro al mese, ma la cifra può salire se ci si mette più impegno. La guida nasce anche per questo, per rendere l’esperienza profittevole: Vinted è una grande opportunità, ma richiede senz’altro un po’ di attenzione e tempo, se ci si vuole guadagnare. Un vantaggio è che non serve la partita Iva ed essendo transazioni tra privati non c’è tassazione, quindi il guadagno è netto.