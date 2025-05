«Come stai?». Ci sono giorni in cui ci sentiamo in forma. Altri in cui non sappiamo nemmeno da dove cominciare. Per provare a rispondere a questa domanda, semplice solo in apparenza, abbiamo scelto due voci autorevoli e complementari che, con passione e professionalità, offrono consigli unici e storie autentiche nel mondo QVC: Michela Coppa, Wellbeing Expert di QVC Italia, che unisce competenze olistiche ed esperienza personale per accompagnare le donne verso uno stile di vita più consapevole e vitale, e Valentina Antonini, Beauty Expert di QVC Italia, farmacista e divulgatrice, che ogni giorno ascolta, accoglie e consiglia con un approccio concreto e competente. E abbiamo deciso di farlo durante un happy hour, un momento piacevole, di svago e relax tra amiche per parlare delle cose che ci stanno più a cuore.

Ti va di farlo con noi?

Ad accoglierti ci sarà la nostra direttrice Maria Elena Viola che con Nina Gigante, giornalista, contributor di Donna Moderna e Integrative Health Coach e le due Expert di QVC Italia, il live social shopping brand multicanale In onda in Tv sul canale 32 per 15 ore al giorno, sette giorni su sette, con cui puoi fare shopping ovunque tu sia, chiacchiereranno di come prendersi cura di sé e sentirsi felicemente in equilibrio. Sarà un’occasione unica per parlare insieme di cibo, di cosa ci nutre davvero (spoiler: niente regole, rinunce o superfood!); di movimento, per ritrovare un rapporto vivo e gentile con il nostro corpo; di bellezza, ovvero di quei piccoli gesti quotidiani che ci aiutano a sentirci bene, dentro e fuori. Ma anche di sonno, benessere mentale e relazioni intime, con noi stesse e con gli altri. Tutto questo, sorseggiando insieme un drink.

Gli aperitivi di Donna Moderna: conversazioni di benessere con QVC. Dove e quando

L’appuntamento con il nostro aperitivo dal titolo Io sto bene. E tu? Conversazioni di benessere in partnership con QVC Italia è il 28 maggio alle ore 18.30 presso il Club milanese di Lynk & Co, a pochi passi da Piazza San Babila. Ad attenderti, un luogo dall’atmosfera creativa, vibrante e innovativa. L’ingresso è gratuito: per iscriverti clicca qui https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aperitivo-donna-moderna-io-sto-bene-e-tu-in-partnership-con-qvc-italia-1362930244049?aff=oddtdtcreator. Non mancare!