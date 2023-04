Bao Zi, la storia del gatto che gira il mondo in vacanza

N ei giorni scorsi era a Roma, in piazza del Vaticano. Prima ha visitato Parigi. Bao Zi è una gattina di sei anni che sta girando il mondo con i suoi amici umani. A dispetto di chi dice che i felini sono animali abitudinari

Si chiama Bao Zi, ha sei anni, è un gatto e ha girato mezzo mondo. Nei giorni scorsi era in Italia, in Vaticano. Prima era a Parigi. I suoi amici umani lo hanno portato con loro in vacanza in cinque Paesi, 45 Stati e 22 parchi nazionali. E meno male che i gatti sono animali abitudinari e che non amano i cambiamenti. Quante volte ci siamo sentite dire che, quando si viaggia, sarebbe bene lasciarli a casa, nel loro ambiente, dove si sentono al sicuro? Bao Zi è una eccezione, ma non è l'unica: tante persone portano con sé i propri amici felini in vacanza, anche al mare. La sua storia, però, è straordinaria.

Bao Zi, da Boston al mondo grazie allo smart working

Prima di raccontarvela, una precisazione: Bao Zi è una gatta. Appartiene a una coppia di Boston: Hélène Vincent, 34 anni, e sua moglie Alice, 38, che negli ultimi due anni hanno dato un taglio alla loro vecchia vita e hanno iniziato a girare il mondo. «Abbiamo iniziato questo stile di vita durante la pandemia da Covid, quando il nostro lavoro si è completamente spostato su Internet», ha spiegato Vincent al New York Post. Ha aggiunto: «Prima vivevamo in città e sentivamo sempre che mancava qualcosa nella nostra vita». La possibilità di lavorare da remoto ha spinto questa coppia americana a mettersi in viaggio. E siccome vivevano con una gattina, hanno deciso di portarla con sé.

Bao Zi adora i viaggi in macchina e in aereo

Bao Zi è una mezza Maine Coon, la razza di gatti più grande del mondo. La coppia, che la ama come una figlia, di solito decide dove andare solo cinque giorni prima. Amano spostarsi quasi ogni settimana. Lei è estremamente attaccata a loro e si è subito adattata al loro nuovo tenore di vita. Non solo: si è dimostrata anche molto avventurosa. Sebbene Bao Zi fosse nervosa durante il primo viaggio, con il tempo si è abituata al jet lag ed è ora una «viaggiatrice accomodante». «Adora i viaggi in macchina e si addormenta finché non arriviamo a destinazione», ha spiegato Vincent. La coppia ha anche precisato che la gattina è totalmente calma anche quando vola per lunghe distanze.

Prima di iniziare a viaggiare stava male, ma è guarita

«È più felice e più sana di quanto non sia mai stata», ha spiegato Vincent. Ha aggiunto: «Aveva diversi problemi di salute, ma si sono risolti quando abbiamo iniziato a viaggiare insieme a lei. In quel momento aveva quattro anni». Quando sono in viaggio, Bao Zi è a suo agio in un trasportino viola e grigio che la coppia può portare a mo' di zaino sulla schiena. Ha anche un'imbracatura per andare a passeggio e fare i bisognini all'aperto come un cagnolino. Inoltre, ha una lettiera da viaggio da usare in caso di emergenza. «Le piace camminare al guinzaglio. Alla fine è stata lei a iniziare a portarci a fare passeggiate per andare in bagno», ha spiegato Vincent.

Bao Zi guarda il mondo da una prospettiva diversa

Quando sono in viaggio, Bao Zi è curiosissima. «Esplora il mondo da un punto di vista diverso dal nostro, ci aiuta anche a notare cose che altrimenti non noteremmo», ha spiegato Alice. Finora hanno girato in lungo e in largo lo Stato americano dello Utah, poiché Bao Zi è una grande fan del deserto e dei canyon. Sono stati in Arkansas, dove è stata in kayak. Pare che abbia amato particolarmente la Francia, che è un Paese molto amico degli animali domestici e dove ha potuto esplorare caffè, negozi e musei. Dopo aver visto la Torre Eiffel, Bao Zi è volata in Italia e ha fatto un bel giro in Vaticano. Le prossime tappe? Arizona e New Mexico, dove rimarrà con i suoi amici umani per un paio di mesi.