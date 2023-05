Il regalo speciale del fratello di Kate Middleton

J ames, fratello minore di Kate Middleton, ha fatto un regalo davvero speciale (e graditissimo) ai suoi nipoti: ecco di cosa si tratta

Non un semplice regalo, ma una compagna d'avventure che ha portato una ventata di gioia all'interno della famiglia. Si chiama Orla, è una cagnolina di razza spaniel ed è la migliore amica dei principini di casa. Per George, Charlotte e Louis non c'è miglior compagna di giochi. E il merito è di James Middleton, fratello della principessa Kate: è stato proprio lo zio, nel 2022, a fare questo regalo speciale ai suoi nipoti. Lui stesso ha raccontato il perché di un dono tanto gradito.

Il fratello di Kate Middleton ha fatto felici i piccoli di casa

Orla è ormai la migliore amica di Charlotte e dei suoi fratelli e la dolcissima foto pubblicata da mamma Kate in occasione dell'ultimo compleanno della bambina lo conferma...

È stato zio James a riportare un amico a quattro zampe in casa Windsor e lui lo stesso lo ha raccontato in un’intervista rilasciata alla rivista "OK!". «Sono fortunati ad avere una cagnolina nella loro vita», ha dichiarato. E lui lo sa bene, perché quando ha sofferto di depressione è stata proprio Ella, la sua cagnolina, ad aiutarlo in un momento così delicato della sua vita.

Dopo Lupo, il cane di Kate e William morto nel 2020, zio James ha deciso di regalare un nuovo amico ai suoi tre nipotini.

James Middleton e l'amore per gli animali

Ma che il fratello di Kate sia un amante degli animali è risaputo. Ebbene sì, perché James Middleton oggi ha un allevamento ed è membro dell’organizzazione Pets as Therapy. William e Kate avevano già fatto conoscere al pubblico di Instagram la piccola Orla, ma solo ora - dopo un anno dal suo arrivo - zio James ha spiegato il motivo di un regalo così bello. Il fratello della principessa di Galles non ha dubbi: i suoi nipoti non possono crescere senza un animale vicino. Nel corso dell’intervista a "OK!", ha raccontato la sua esperienza, spiegando che per avere un cane ha dovuto aspettare l’adolescenza.

Ed è stata proprio Ella, la sua cagnolina, ad avergli insegnato a guardare la vita con occhi diversi. Non solo: lo ha aiutato a superare la depressione di cui soffriva. Uscire con lei e assumersi la responsabilità di un altro essere vivente sono stati fattori fondamentali che lo hanno portato a stare meglio. Ecco allora il perché di un regalo così speciale per George, Charlotte e Louis, nella speranza che tra i bambini e il loro cane possa nascere lo stesso legame che univa lo zio alla sua Ella.

E galeotta fu Ella. Proprio così, perché se James Middleton ha incontrato la sua attuale moglie, Alizée Thévenet, il merito è stato dell'amata cagnolina. Al "Times" il fratello di Kate ha raccontato l'incontro romantico avuto con la donna che avrebbe poi portato all'altare. «Ho incontrato Alizée grazie a Ella, dopo che è corsa dritta verso di lei in un ristorante», ha spiegato. Poi ha confidato: «Allora ho scritto un biglietto che Alizée ha conservato e l’ho firmato a nome di Ella. Ho scritto una cosa del tipo: “Ti piacerebbe uscire con me per un drink, e porterò il mio amico James con me?"».