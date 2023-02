Bianca Balti in lacrime sui social, paura per la figlia

A ttimi di terrore per Bianca Balti. Un uomo armato vicino alla scuola della figlia, scatta la procedura di emergenza

"Il lato meno cool di vivere in America è che ho appena ricevuto un messaggio dalla scuola in cui mi dicevano che hanno messo i bambini in lock-up, chiusi in classe, perché c'era dell'attività della polizia vicino alla scuola. Il mio cuore è esploso di paura. Questo è il lato oscuro del vivere in questo f… Paese". E' lo sfogo di Bianca Balti che racconta sui social quello che è appena successo nella scuola della figlia minore Mia, a Los Angeles, in California.

Attimi di terrore condivisi sui social

Alla guida della sua auto, lacrime agli occhi e viso gonfio, la modella è sconvolta e alterna frasi in italiano ed espressioni in inglese. La presenza di un uomo armato nelle vicinanze della struttura avrebbe fatto scattare la procedura d'emergenza.

"E per fortuna - continua la modella - non è successo niente. Perché l'idea che mia figlia di sette anni quando suona l'allarme a scuola deve di corsa correre in classe e chiudersi a chiave… È da pazzi". E conclude dicendo in inglese: "It's insane".

Il pericolo scampato e le rassicurazioni

Qualche ora dopo, riacquistata la calma, Bianca Balti ha voluto tranquillizzare tutti sullo scampato pericolo: "Voglio rassicurare chi mi ha scritto. Mia non si è spaventata", si legge a corredo di una foto della bambina.

"Mi ha detto: 'C'era qualcuno con una pistola nel quartiere e allora ci siamo chiusi in classe'. Triste ma meglio così. La mia paura era pensarla terrorizzata in classe senza la mamma. Ma lei stava bene" ha concluso, aggiungendo alla frase un'emoji con il segno di vittoria.

Bianca Balti e la vita negli States

Bianca Balti vive da qualche anno a Los Angeles, in California. Qui si è trasferita dopo aver conosciuto il dj Matthew McRae, suo secondo marito e papà di Mia.

Scelta non condivisa da Matilde, 16enne primogenita della modella, rimasta a vivere in Italia con il primo consorte della Balti. "È stato uno dei momenti più brutti della mia vita", ha confessato recentemente la modella, raccontando i motivi che hanno portato Matilde a non seguirla in California.