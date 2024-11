È il 29 novembre, come ogni anno, il Black Friday, la giornata di sconti imperdibili di cui non si può non approfittare. Se anche tu ti perdi tra le offerte, ti veniamo incontro con una guida contenente tutti i nostri prodotti preferiti e i nostri consigli per goderti gli sconti migliori senza impiegare troppo tempo o rischiare truffe.

Black Friday 2024: gli sconti tech

Amazon Echo Dot

Gli sconti di Cellularline

In occasione del Black Friday, sconti fino al 30% su cuffie wireless, powerback e cariche da rete e wireless.

Le cuffie Bose

Black Friday 2024: gli sconti beauty

Maschera per capelli L’Oréal

Gli sconti di Paula’s Choice

Il mascara Maybelline

Il Black Friday di Yepoda

La crema anti-smagliature Rilastil

Gli sconti di EspressOh

Dal 25 novembre al 2 dicembre 25% di sconto su tutto con promo code STORM25

Il Black Friday di Infyve

Dal 19 al 25 pre-black Friday solo per gli iscritti alla newsletter

30% off su tutto

su tutto Pochette in omaggio per spese sopra i 100€

Dal 26 novembre al 02 dicembre, sconti Black Friday

20% off su tutto

su tutto + 10% off se spendi oltre 100€

Tutti gli sconti di Neonail

1 2.11 – 18.11 : fino al 40% di sconto sugli smalti UV gel (colori, basi, top), 20% di sconto su dispositivi, nail art, set

: fino al sugli smalti UV gel (colori, basi, top), su dispositivi, nail art, set 18.11 – 2.12: fino al 60% su prodotti selezionati

su prodotti selezionati 29.11 – 1.12: aggiungi 5 prodotti al carrello, ottieni uno sconto extra del 15% (oltre alla promozione in corso sul sito web)

(oltre alla promozione in corso sul sito web) 2.12 – 3.12: fino al 70% di sconto su prodotti selezionati

Gli sconti di Rhizome

30% di sconto su tutto dal 18 al 22 novembre

Gli sconti di Lord & Berry

Dal 22 novembre al 2 dicembre, tutti i prodotti saranno disponibili con uno sconto eccezionale del 40% su una spesa minima di 25€.

Gli sconti imperdibili: moda, lifestyle, pulizie

Gli sconti di A.Bocca

20% di sconto su tutto dal 29/11 al 2/12

Il copripiumino di La Redoute

Gli sconti di La Fiorellaia

Dal 28/11 al 1/12

50% oggettistica (candele, abbigliamento, gioielli, corpo, libri, giochi, cartoleria, living)

20% corsi

20% vasi

20% categoria Natale

I panni catturapolvere di Swiffer

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Partecipando a diversi programmi di affiliazione se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.