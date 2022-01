Come posso perdonare chi mi ha fatto soffrire tanto?

D al 2015 la scrittrice Chiara Gamberale ha una rubrica su Donna Moderna dove si confronta con le lettrici sui problemi di coppia, sesso e relazioni affettive

Ciao Chiara,

sono Silvana. Ho avuto una storia d’amore con un ragazzo, che mi ha fatto molto soffrire e poi mi ha lasciato. Ora il mio ex è tornato alla carica: mi messaggia, mi cerca, vorrebbe trascorrere un fine settimana insieme. Io però ho sofferto molto per lui e ho paura. L’ho amato tanto, ma adesso non so più cosa provo: qualcosa in me c’è ancora, perché l’ho amato davvero molto, eppure non so cosa fare. Si può perdonare una persona che ci ha fatto soffrire così tanto? Un saluto e grazie.

Silvana

Mia cara Silvana,

sai che nella tua lettera c’è la parola soffrire, o una sua declinazione, quasi in ogni riga? Cosa è successo, quando? La sua proposta vorrebbe essere una cura o un passatempo? Scusami per l’elenco di domande, ma gli elementi che ho a disposizione sono troppo esili per consigliarti di perdonare o meno. Perché, sì, si può. Come? Per esempio, concentrandoti sulle possibilità che l’altra persona ha da offrirti, prima che per la costruzione della coppia, in direzione del tuo benessere. Se ci sono, vai. Ritenta. Ma non avere fretta, respira. Devi a te stessa il tempo di ri-metabolizzare mentre vi ri-scoprite. E fidati pure del tuo istinto perché, per dirla con Jung, ci accompagna nelle grandi decisioni della vita molto più che la ragionevolezza.

Disegno di Elisa Macellari