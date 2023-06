I funerali di Berlusconi immaginati due mesi fa dall’intelligenza artificiale

I funerali di Stato, Piazza del Duomo, le lacrime dei giornalisti Mediaset: le esequie di Berlusconi "immaginate" due mesi fa dall'intelligenza artificiale

Due mesi fa circa ha utilizzato Midjourney, un programma di intelligenza artificiale, per "creare" i funerali di Silvio Berlusconi. Protagonista della singolare vicenda è Claudio Riccio, insegnante di Etica della comunicazione allo Ied di Roma e creative strategist di Latte Creative.

Riccio: "Straniante, ma mi incuriosisce"

"È straniante - racconta all'ANSA Riccio -. Quando ho lanciato quella provocazione immaginando il funerale di Berlusconi con Midjourney (il programma crea immagini partendo da descrizioni testuali, ndr) ho pensato ad un evento, naturalmente possibile come per tutti noi, ma puramente ipotetico. Vederlo oggi è estremamente straniante, ma mi incuriosisce anche. Il tentativo era quello di dimostrare che l'intelligenza artificiale produce immagini sempre più realistiche".

Funerali di Berlusconi e intelligenza artificiale: la "provocazione"

Riccio commenta quanto il funerale di Midjourney si sia avvicinato a quello reale, pur ammettendo di aver estremizzato alcuni elementi proprio per sottolineare l'intento provocatorio. Precisa tuttavia che su alcuni aspetti la realtà non è stata così dissimile: "Ho immaginato dei funerali di Stato in Duomo a Milano - spiega -. Ma questo non ha a che fare con l'intelligenza artificiale, semmai ha a che fare con il contesto: visto che questo governo è stato sostenuto e ed è arrivato anche dopo tanti anni di esperienza berlusconiana mi sembrava un elemento abbastanza credibile".

La bara d'oro massiccio

Nel suo "fotoreportage" si vede una folla enorme all'esterno del Duomo. "Ho immaginato una bara d'oro massiccio. Era il modo per descrivere un funerale con caratteristiche legate a un personaggio così impattante nella storia del nostro Paese".

Funerali di Berlusconi con l'IA: i particolari realistici

Altri particolari sono più realistici: "Ho immaginato la commozione dei giornalisti di Mediaset che di fatto si è verificata nell'annuncio l'altro giorno", continua il creative strategist.

Gli altri elementi del lavoro di Riccio sono i tifosi del Milan presenti e commossi al funerale: "Ed ho visto che si sono radunati ad Arcore per ringraziarlo di quello che ha fatto".

Infine, le contestazioni. "Avevo ipotizzato che la polarizzazione attorno ai funerali di Stato di Berlusconi avrebbe potuto portare a contestazioni". Cosa che è effettivamente avvenuta Reggio Emilia, dove qualcuno ha fischiato durante il minuto di silenzio per la morte del Cavaliere, e in piazza del Duomo a Milano, con qualche sparuto contestatore contro i funerali di Stato.