Che cosa succede in punto di morte? Ci sono segnali rivelatori che la fine è vicina? Julie McFadden, 41enne infermiera di Los Angeles, ha provato a rispondere a queste domande condividendo i fenomeni che accomunano i pazienti del centro di cure palliative presso il quale lavora.

Secondo l’infermiera ci sono sei segnali rivelatori che la morte sta per arrivare e, per incredibile che sia, alcuni di essi possono essere “stranamente confortanti”. «È difficile credere che queste cose accadano davvero – racconta Julie nei suoi video su TikTok – ma si tratta di cose che vediamo comunemente nei nostri pazienti terminali».

Lucidità terminale

Il primo tra i segnali cui fa riferimento Julie McFadden è la cosiddetta lucidità terminale. «Si verifica – spiega – quando una persona molto malata improvvisamente si ricarica di un’energia inaspettata tanto da sembrare in via di miglioramento».

Gli operatori sanitari non sanno spiegare perché ciò accada: potrebbe trattarsi di un'”ondata” di cortisolo che li fa rinvigorire oppure di una questione di ormoni. Fatto sta che circa un terzo dei pazienti dell’hospice di Julie vive questa esperienza. Per questo motivo l’infermiera vuole che i parenti dei degenti ne siano consapevoli, sia per prepararsi alla fine che per trascorrere quegli ultimi momenti insieme alla persona cara durante quella “scarica di energia”.

«La lucidità terminale è come se qualcuno che stesse per morire – aggiunge Julie -, all’improvviso si ricaricasse inaspettatamente di energia. Probabilmente si risveglierà, gli tornerà l’appetito, riuscirà a camminare, sarà vigile e orientato. Dopo questa fase solitamente accade che il paziente morirà nel giro di 24-48 ore».

Visioni

«Il visioning è pazzesco», dice Julie. Non ha a che fare con allucinazioni e psicosi, tantomeno con le conseguenze di una malattia mentale. «Succede a molte persone, è sempre confortante e la persona è quasi sempre vigile e orientata – spiega -. Di solito accade qualche settimana prima di morire, quando i pazienti raccontano di aver visto un caro defunto che sorride loro dicendo di non preoccuparsi e che tornerà presto a prenderli».

“Scegliere” il momento in cui morire

«Sono stata testimone di alcuni casi in cui le persone ricoverate dicevano: ‘Stasera è il momento in cui morirò, lo so, lo sento’. E poi è effettivamente successo».

Ci sono anche momenti in cui le persone aspettano che parenti e amici arrivino per dire loro addio e poi muoiono; altri attendono invece che tutti li lascino soli per andarsene. «Alcuni restano in vita perché vogliono arrivare a una data importante, ad esempio l’anniversario di matrimonio o un compleanno, poi il loro corpo si arrende», afferma Julie.

La scelta del momento in cui morire è un fattore che, secondo l’infermiera, è influenzato dalla personalità del paziente. «Chi ha a cuore gli amici e la famiglia sarà colui che aspetterà che tutti accorrano al suo capezzale prima di morire – spiega -. Le persone molto riservate, indipendenti oppure molto protettive, aspetteranno invece che tutti se ne siano andati».

La portata della morte

A volte la visione va di pari passo con quella che viene chiamata “portata della morte“. Ciò «si verifica quando una persona è sdraiata a letto e alza le mani in aria, quasi come se stesse vedendo qualcuno o stesse cercando qualcuno per abbracciarlo o stringergli la mano», afferma Julie. Anche in questo caso gli operatori sanitari non sanno perché ciò accada.

Lo sguardo della morte

Secondo l’infermiera, sguardo e portata della morte sono spesso in stretta correlazione: «Solitamente si notano i pazienti fissare un angolo o un lato della stanza, guardando qualcosa intensamente». «Se schiocchi le dita davanti a loro – continua – o provi a chiamarli per farli ‘tornare’ non lo faranno finché non saranno pronti».

L’esperienza della morte condivisa

Si tratta del fenomeno che ha colpito di più Julie, ovvero quando «qualcuno che sta bene sente, vede o capisce cosa sta succedendo alla persona che sta morendo». Spiega: «È come se la persona che muore trasmettesse la sensazione di ciò che sta attraversando».

Secondo l’esperienza di Julie si tratta quasi sempre una cosa positiva: «Le persone che l’hanno provata mi raccontano di aver avuto sensazioni di libertà e gioia, stavano bene e non riuscivano a credere a quanto fosse meraviglioso».