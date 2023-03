I SUV? Inquinano come Regno Unito e Germania

A llarme dell'Agenzia internazionale per l'energia sulle emissioni dei SUV: inquinano troppo. Nel 2022 hanno prodotto 1 miliardo di tonnellate di anidride carbonica

I SUV rappresentano un problema crescente per l'ambiente. Nel 2022 le loro emissioni sono state quantificate in 1 miliardo di tonnellate di anidride carbonica. Un fattore che contribuisce in modo notevole al processo di riscaldamento climatico. L'allarme è stato lanciato dell'Agenzia internazionale per l'energia.

I SUV consumano più carburante

I SUV sono più grandi e più pesanti delle auto normali e consumano in media il 20% in più di carburante. L'ente con sede a Parigi ha pertanto esortato l'industria automobilistica a ridurre le dimensioni dei veicoli in produzione.

Come le emissioni di Regno Unito e Germania

Secondo i dati diffusi dalla IEA, sono 330 milioni gli "Sport Utility Vehicle" che circolano nel mondo. Queste vetture hanno emesso nel corso del 2022 quasi 1 miliardo di tonnellate di anidride carbonica: un quantitativo equivalente alle emissioni nazionali combinate di Regno Unito e Germania. Se i SUV fossero un Paese, sarebbero il sesto più inquinante al mondo.

Aumenta la domanda di petrolio

Il passaggio a veicoli più pesanti e meno efficienti in termini di consumo di carburante aumenta sia la domanda di petrolio che le emissioni di CO2, ha sottolineato l'Agenzia internazionale per l'energia. "Tra il 2021 e il 2022 - afferma la IEA - il consumo di petrolio nelle auto convenzionali, esclusi i SUV, è rimasto più o meno lo stesso, ma il consumo di petrolio dei SUV è aumentato globalmente di 500.000 barili al giorno, rappresentando un terzo della crescita totale della domanda di petrolio", ha affermato.

Il problema dei SUV elettrici

Gli acquisti di SUV sono aumentati vertiginosamente negli ultimi anni, passando dal 20% delle auto nuove nel 2012 al 46% di tutte le auto l'anno scorso, riferisce la IEA. Un trend che si è confermato nonostante nel 2022 le vendite di auto siano leggermente rallentate. Le vendite di veicoli elettrici, invece, sono quasi raddoppiate raggiungendo la cifra record di oltre 10 milioni. Per la prima volta, i SUV elettrici hanno superato le auto elettriche "normali": 5,5 milioni rispetto a 5,3 milioni. Ma i SUV elettrici, fa notare la IEA, richiedono batterie più grandi rispetto alle auto di dimensioni più contenute. "Un mercato in crescita dei SUV elettrici imporrebbe un'ulteriore pressione sulle catene di approvvigionamento delle batterie e aumenterebbe ulteriormente la domanda dei minerali critici necessari per produrre le batterie stesse", ha affermato l'Agenzia internazionale per l'energia.