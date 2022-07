L a posta del cuore. Risponde la scrittrice Chiara Gamberale

Ogni settimana pubblichiamo le risposte di Chiara Gamberale alle domande delle lettrici, sia online che sulla carta. Per scriverle, manda una mail a parlamidamore@stileitaliaedizioni.it

Leggi le altre storie di #ParlaneConChiara

Cara Chiara, ho 33 anni, una bimba di 6 e da gennaio mi sono lasciata con suo padre, con cui stavo da 9 anni. Ci siamo separati perché pensavo che un po’ di spazio ci avrebbe fatto bene, ma fin da subito lui è andato a convivere con un’altra donna. Non volevo crederci. Lui sostiene di avere intenzioni serie con lei, di amarla, tanto da escludere la possibilità futura di tornare a casa. E i problemi non sono finiti, perché ogni volta che ci vediamo finiamo inevitabilmente a letto insieme. Questa forte attrazione non passa, ma non basta perché tutto torni al suo posto. Non so cosa fare. Nostra figlia ci vorrebbe di nuovo insieme ma lui è categorico. Come fa a stare con lei mentre continua a vedersi con me? Dovrei fare finta di niente o rischiare di rovinare la sua storia d’amore fatta di bugie?

Anonima

Mia cara, sento e abbraccio tutta la fatica dentro a questa vertigine: per due persone che si lasciano e sono genitori trovare un nuovo modo per fare famiglia è una sfida, ma soprattutto una straordinaria occasione. Come se non bastasse voi due che sotto lo stesso tetto vi sentivate stretti, adesso vi cercate: e sono i vostri corpi a farlo, la vostra parte più vera e istintiva. Si cercano malgrado non stiate più insieme? O proprio perché non state più insieme e la clandestinità vi permette un ardore che la routine domestica aveva spento? Scusa se, invece di darti delle risposte, ti consegno altre domande da sostituire a quelle che ti stai facendo. Ma devi stare molto attenta, anche per la serenità della vostra bambina, a non confondere la gelosia fisiologica per un uomo con cui hai condiviso e condividi tanto, con il desiderio di tornare con lui. È e sempre rimarrà il padre di tua figlia, sei e sempre rimarrai la madre di sua figlia: sicura che non ti basti? Sicura di fare l’amore con lui perché ti piace e non per avere la sensazione di mantenere un controllo su un uomo che ora sta con un’altra? Ancora domande. Le risposte non puoi che averle tu.

Problemi di cuore, di testa o di pancia? Scrivi a parlamidamore@stileitaliaedizioni.it

Leggi le altre storie di #ParlaneConChiara

Chiara Gamberale è scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva. Il suo ultimo libro è Il grembo paterno (Feltrinelli)