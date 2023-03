Le 10 spiagge più belle del mondo: la hit di Tripadvisor

L a spiaggia dei Conigli è tra le migliori al mondo. Lo rivela la classifica di Tripadvisor: ecco la top 10

Dal Brasile ai Caraibi, passando per l'Australia e arrivando fino alla Sicilia: ecco la classifica delle 10 spiagge più belle al mondo, stilata da Tripadvisor sulla base delle preferenze espresse dagli utenti.

Le spiagge più belle del mondo: scopri la classifica di Tripadvisor

Se senti già il profumo d'estate, sei in trepidante attesa del prossimo viaggio e ti sei messa al lavoro per organizzare al meglio le tue vacanze, devi conoscere le 10 migliori spiagge al mondo. Per vivere un'esperienza che sia davvero unica, perché non immergerti in splendide acque cristalline o ammirare un panorama mozzafiato? Puoi fare un tuffo nell'azzurro caraibico oppure contemplare l'aurora boreale in Islanda: insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti e il merito è proprio dei viaggiatori. Tripadvisor, infatti, ha stilato la classifica delle migliori spiagge del mondo sulla base delle recensioni fornite dai suoi utenti. Come ogni anno, la più celebre piattaforma di recensioni online ha raccolto i giudizi dei viaggiatori ed elaborato una classifica che gli amanti del mare non possono lasciarsi sfuggire.

Tripadivsor premia le destinazioni, le cose da fare, gli hotel e i ristoranti di tutto il mondo preferiti dai viaggiatori, in base alle loro recensioni e ai punteggi ricevuti nei 12 mesi precedenti. I vincitori del premio Travellers' Choice Best of the Best sono scelti da veri viaggiatori che arrivano da ogni parte del mondo e sulla piattaforma condividono storie, esperienze e opinioni. Acqua limpida, sabbia dorata, costiere frastagliate e paesaggi incredibili: nei Tripadvisor Travelers' Choice 2023 le spiagge vincitrici piacciono per le loro caratteristiche uniche, diverse e variegate, perfette per soddisfare i differenti gusti dei viaggiatori. Ecco allora che troverai spiagge meravigliose per trascorrere intere giornate all'insegna del relax, luoghi in cui avventurarti in esperienze subacquee o coste in cui ammirare paesaggi rari e dal fascino sensazionale. Emerge così uno spaccato di litorali più o meno noti: non manca neppure l'Italia, seppur in minima parte. Grande assente la Sardegna.

Baia do Sancho, Brasile

Dai commenti lasciati sulla famosa piattaforma online, a conquistare il primo posto come spiaggia più bella al mondo è Baia do Sancho, a Fernando de Noronha in Brasile. Definita come una "straordinaria spiaggia isolata a cui si accede solo attraverso scalette e gradini in pietra", a fare breccia nel cuore dei viaggiatori e a lasciare "davvero senza fiato" sono le "maestose scogliere".

Eagle Beach, Caraibi

Tra i luoghi che più meritano di essere visitati c'è Eagle Beach, spiaggia di Aruba, ai Caraibi, che con la sua atmosfera esotica si aggiudica il secondo posto nella classifica di Tripadvisor. "Caratterizzata da acque magnificamente limpide e prive di rocce o alghe, questa spiaggia tranquilla e incontaminata si estende a perdita d'occhio", è il commento riportato da Tripadvisor.

Cable Beach, Australia

Ottiene la medaglia di bronzo Cable Beach, a Broome in Australia, famosa per la sua sabbia bianca e le numerose attività dedicate ai turisti che la affollano. Non a caso, tra gli utenti della piattaforma c'è chi la ricorda per le "visite turistiche" che offre, ma anche per "passeggiate e nuotate". Le sue acque blu, inoltre, danno vita a una "piscina tra le rocce" perfetta "per ammirare il tramonto".

Reynisfjara Beach, Islanda

Appena fuori dal podio, al quarto posto della classifica di Tripadvisor, c'è Reynisfjara Beach, a Viki in Islanda. Cambiano latitudine e temperatura, ma la meraviglia del paesaggio resta una costante. Comunemente nota come "la spiaggia nera", è la più scenografica tra le spiagge dell'isola ed è famosa per i suoi scorci pittoreschi, unendo il fascino del tramonto all'incanto dell'aurora boreale. I viaggiatori si sentono "in un sogno", addentrandosi in un luogo che "riesce a far perdere la cognizione del tempo".

Grace Bay, Bahamas

A Turks e Caicos, nella striscia di isole delle Bahamas, si riconferma Grace Bay Beach, che è ormai un grande classico nelle classifiche internazionali. Agli utenti di Tripadvisor piace per le sue "acque incredibilmente chiare e pulite", che vantano "centinaia di sfumature di blu e verde", e per le "sabbie bianche come zucchero".

Praia da Falesia, Portogallo

Al sesto posto c'è l'Europa, con Praia da Falesia, a Olhos de Agua in Portogallo. La spiaggia incanta i visitatori per le sue grandi scogliere di sabbia rossa che si stagliano sul blu dell'oceano.

Radhanagar Beach, India

Nella top 10, ferma al settimo posto, c'è Radhanagar Beach. La spiaggia dell'isola di Havelock, in India, affascina i viaggiatori per le sue "incredibili acque turchesi cristalline", ma anche per le "foreste di mangrovie" e la "sabbia bianca incontaminata e non troppo profonda". Per gli utenti di Tripadvisor è "un vero sogno".

Spiaggia dei Conigli, Italia

Anche la spiaggia dei Conigli, a Lampedusa, rientra tra le migliori 10 al mondo. La riserva naturale dell'isola fa parte dell'arcipelago delle Pelagie, in Sicilia, e TripAdvisor la definisce una delle meraviglie del mondo. Rinomata per "la sabbia bianca, l'acqua turchese e la brezza

marina rinfrescante", la spiaggia dei Conigli resta tra le più amate dai turisti. "Preparatevi a una passeggiata di circa venti minuti per raggiungerla, ma quando sarete lì vi sentirete di non essere sulla Terra", si legge nei commenti.

Varadero, Cuba

Al nono posto della classifica di Tripadvisor compare una delle spiagge più famose al mondo. Si tratta di Varadero Beach, a Cuba, meta amata da numerosi viaggiatori per il suo mare blu e la sabbia bianca e finissima. "Un luogo da cartolina", secondo alcuni utenti.

Ka'anapali Beach, Hawaii

Potevano mancare le Hawaii? Al decimo posto Ka'anapali Beach, a Lahaina, Hawaii. È la spiaggia ideale per fare snorkeling. Non solo: se preferisci passeggiare, rilassarti e assaporare un po' di pace, non puoi perderti Ka'anapali Beach, dove "la spiaggia e l'oceano sono sensazionali".