Mio marito mi ha tradita con un uomo

Una lettrice scrive all'avvocata Laura Logli chiedendo cosa prevede la legge nel caso in cui il marito tradisca con un uomo

«Cara Laura, avevo parecchi sospetti e alla fine ho scoperto che mio marito ha una relazione extraconiugale da tre anni ... con un uomo! Voglio fargli pagare la sua malafede, legalmente è possibile?» Laura P.

Laura, quello che puoi fare è chiedere che la separazione gli sia “addebitata”, ovvero che sia dichiarato che la ragione della fine del matrimonio è la sua relazione. Che si tratti però di uomo o donna non cambia nulla nelle conseguenze. Il marito è certamente responsabile nel caso in cui prima del matrimonio fosse già consapevole delle proprie tendenze sessuali e in malafede te le abbia nascoste per indurti a sposarlo. Ma tutto cambia se si è reso conto della sua omosessualità durante il matrimonio. La scoperta delle proprie inclinazioni sessuali è anche un esercizio del proprio diritto all’identità personale.