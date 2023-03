Mutazioni nei cani di Chernobyl: la ricerca

L o studio sui cani che vivono nella "zona di esclusione" di Chernobyl: "Geneticamente diversi dal resto della specie"

A 37 anni dal tragico incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, i cani nati e cresciuti all'interno e intorno all'impianto chiuso vagano tra gli edifici abbandonati. Qui riescono a trovare cibo, si riproducono e sopravvivono. E sono in grado di resistere agli ambienti più degradati e difficili perché geneticamente differenti rispetto agli animali che vivono al di fuori dell'aera contaminata. Questo il risultato di uno studio condotto e pubblicato sulla rivista Science Advances.

Esaminati i cani nella "zona di esclusione" di Chernobyl

Un gruppo di ricercatori ha prelevato e analizzato il sangue di 302 cani in libertà nella cosiddetta "zona di esclusione".

Alcuni di loro vivono in prossimità della centrale elettrica di Chernobyl, altri a circa 15 chilometri, altri ancora a circa 45 chilometri di distanza. Tutti quelli esaminati sembrano comunque discendere da animali domestici che i residenti sono stati costretti ad abbandonare quando l'area è stata evacuata.

La vita in ambiente ostile

"Abbiamo avuto questa occasione d'oro" per gettare le basi per rispondere a una domanda cruciale: "Come sopravvivere in ​​un ambiente ostile come questo per 15 generazioni?", ha dichiarato presentando la ricerca Elaine Ostrander del National Human Genome Research Institute, genetista e tra gli autori dello studio.

Il collega Tim Mousseau, professore di scienze biologiche presso l'Università della Carolina del Sud, ha affermato a tal proposito che i cani "forniscono uno strumento incredibile per esaminare gli impatti di questo tipo di ambiente" sui mammiferi in generale.

Chernobyl, il DNA dei cani e l'esposizione alle radiazioni

Spiega Ostrander: "Attraverso il DNA, possiamo facilmente identificare i cani che vivono in aree a Chernobyl ad alto, basso e medio livello di esposizione alle radiazioni". "E la cosa sorprendente - continua - è che possiamo persino identificare le famiglie", circa 15 diverse.

Ora i ricercatori potranno iniziare a cercare alterazioni nel DNA. "Possiamo confrontarli e possiamo dire: cosa è diverso, cosa è cambiato, cosa è mutato, cosa si è evoluto" aggiunge la genetista.

Le applicazioni della ricerca

Gli scienziati hanno affermato che la ricerca avrà ampie applicazioni. Fornirà infatti chiarimenti su come gli animali e gli esseri umani potrebbero vivere ora e in futuro in regioni del mondo sotto "continui attacchi ambientali" e contesti altamente radioattivi.