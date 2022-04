Donna Moderna è tutto nuovo. Corri in edicola!

D onna Moderna esce in edicola completamente rinnovato. Racconterà il mondo, il tuo mondo, in modo sempre più fresco e vicino a te e ai tuoi desideri, domande e curiosità. Scopri le novità

Il nuovo Donna Moderna

Donna Moderna, il settimanale femminile più letto in Italia, edito da Periodici Srl, facente parte del Gruppo editoriale di Maurizio Belpietro e diretto da Maria Elena Viola, è in edicola da domani in una versione completamente rinnovata: nella carta e nel formato, più grande, slanciato e piacevole da sfogliare, nella grafica, più accattivante e contemporanea, nei contenuti, con nuove rubriche e sezioni e nel logo, in cui la parola DONNA diventa protagonista del brand come messaggio di forte empowerment.

«Donna Moderna è uno dei brand femminili più interessanti nel panorama dei periodici italiani. Una storia di grande successo che dura da oltre trent'anni con un sistema editoriale che conta circa 8 milioni di utenti (tra carta, web e social) che negli anni si è sempre rinnovato, ampliato e arricchito per stare al passo con i tempi ed essere un punto di riferimento per le donne, afferma Maurizio Belpietro, direttore editoriale del magazine e editore di Periodici Srl. In quest'ottica di continuo rinnovamento abbiamo ritenuto necessario dare nuova linfa a questo brand lavorando ad un totale restyling del giornale per renderlo più bello e accattivante, più ricco di contenuti e spunti di riflessione e anche più interessante per gli inserzionisti pubblicitari».

L'evoluzione delle donne nella società

Il nuovo Donna Moderna vuole raccontare l'evoluzione delle donne nella società, chi sono le changemakers di oggi, favorendo un dialogo costante con le lettrici per promuoverne l'autostima e aiutarle a fare rete, con un tono di voce positivo, caldo e amichevole, mai doveristico. E non mancheranno come sempre rubriche e approfondimenti su temi di bellezza, moda, salute, casa, famiglia, alimentazione, cucina, lavoro, viaggi, soldi, politica, ecologia.

Con l'occasione del restyling si rinnova anche il logo, più femminile e attuale, che dà più forza alla parola "Donna" simbolo di empowerment.

«Con questo restyling Donna Moderna ha riscontrato una risposta forte da parte del mercato, i nostri clienti hanno partecipato con grande entusiasmo e fiducia a questo ulteriore evoluzione del prodotto editoriale che si è tradotto in 80 pagine pubblicitarie». Commenta Davide Mondo, Amministratore Delegato di Mediamond, «Un brand che si conferma ancora una volta come la voce più autorevole per raccontare le donne nel loro processo di empowerment, sempre pronto a rinnovarsi sia nell'estetica sia nei contenuti, e che continua attivamente il dialogo con la sua community in maniera crossmediale. Parliamo di una piattaforma che, oltre al magazine, dispone di una ricca offerta editoriale sul digital e sulle piattaforme social di Instagram, Facebook e Twitter in grado di intercettare il pubblico femminile over 35 anni, target sempre ambito per i clienti inserzionisti».

Il lancio del nuovo numero da collezione è supportato da una campagna advertising pianificata su stampa, digital, social e radio.

Sarà in edicola con una foliazione di 192 pagine di cui 80 di pubblicità e in versione brossurata.