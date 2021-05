Women in Charge On Tour: partecipa anche tu!

“Women in charge on tour - Leadership al femminile” è un evento nazionale in corso per tutto il 2021 che mira a promuovere la parità di genere. Il 9 e 10 giugno anche Donna Moderna si unirà a questa grande iniziativa. Vuoi partecipare anche tu? Ecco come fare

"Women in charge on tour - Leadership al femminile"

“Women in charge on tour - Leadership al femminile” è un evento nazionale che ha come obiettivo principale quello di creare un confronto costruttivo analizzando la crescita professionale delle donne nel mondo del lavoro e al tempo stesso promuovere, sviluppare, valorizzare e certificare le competenze del management aziendale e dell’imprenditoria femminile e inclusiva ad ogni livello.

Gli incontri (interamente online) in cui è articolata questa prima edizione di “Women in charge on tour” - che sono partiti a gennaio 2021 e termineranno a dicembre 2021 - rappresentano un’opportunità per sensibilizzare tutti sull’importanza della parità in termini di uguaglianza, di diritto al lavoro-salario e divario di genere.

Creare una vera parità di genere, imparare a essere protagoniste del cambiamento e a fare networking: questo è l'obiettivo di “Women in charge on tour”

"Women in charge on tour" e Donna Moderna

L'evento in programma il 9 e 10 giugno coinvolgerà anche la redazione di Donna Moderna, media partner dell’iniziativa.

La nostra giornalista Myriam Deflippi parteciperà a una tavola rotonda sul tema dell’inclusività insieme ad altre 15 donne protagoniste del panorama aziendale, digitale, tecnologico, editoriale e imprenditoriale. Ognuna racconterà la propria esperienza personale e professionale.

Vuoi seguire l’evento? Clicca su www.eventbrite.it/ostati-generali-mondo-lavoro-31055707803 per registrarti.