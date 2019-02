Tutte le vincitrici del Premio Donna dell’Anno

2011 - Meena Paudel e Caroline Nomfundo Pilisani

Meena Paudel (a sinistra), nata con una grave malformazione alla colonna vertebrale, è stata per questo abbandonata da piccola dalla propria famiglia. Lei ha studiato ed è diventata inarrestabile, non si è accontentata, non le è bastato conquistare l’autonomia per sé. Si batte per non vedere più bambine vittime sin dalla nascita della violenza e del pregiudizio. Così impegna tutte le sue energie in un progetto che coinvolga donne colpite da disabilità fisiche o mentali e problemi di emarginazione sociale. Fa parte del Nepal Disabled Women Association ed è coordinatore per il Nepal di CBM, una Ong che combatte da più di un secolo le disabilità nel sud del mondo.

Caroline Nomfundo Pilisani (a destra) nasce nel 1950 a Cape Town. E’ una donna, è nera, in un luogo e in un’epoca in cui le persone di colore sono escluse dagli incarichi pubblici e, se donne, al massimo possono sperare in un lavoro da cameriere nelle case dei ricchi bianchi. Ma Nomfundo Caroline ha altri progetti. Studia e diventa preside. Nomfundo Caroline diventa presto il punto di riferimento per la sua comunità. Si trasforma in “Mama Pilisani”. La Casa del Sorriso da lei fondata è un rifugio sicuro per le donne e i bambini che ospita, ma soprattutto è l’ occasione per prendere coscienza dei propri diritti. Il luogo dove una madre sorridente offre i doni preziosi dell’autonomia e della libertà. Dal 2007, ha dato un futuro a più di 400 persone, tra donne e bambini.