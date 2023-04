Silvio Berlusconi ricoverato: è in terapia intensiva

I l leader di Forza Italia trascorrerà la notte in terapia intensiva: sospetta polmonite. La figlia Marina e il fratello Paolo in ospedale, nessun bollettino medico previsto

Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva da questa mattina al San Raffaele di Milano. Dimesso il 30 marzo dopo una serie di controlli, questa volta è arrivato in ospedale a causa di un affanno respiratorio. L’ipotesi che circola con maggior insistenza in queste ore è quella di un ricovero resosi necessario per una polmonite.

Berlusconi in terapia intensiva, nessun bollettino medico

La situazione di Berlusconi sarebbe stabile: "E' stazionario, ma vigile", riferiscono fonti di Forza Italia. L'ex premier trascorrerà la notte nel settore Q1 della struttura sanitaria al primo piano interrato, cioè la terapia intensiva generale e cardiotoracica diretta dal professor Alberto Zangrillo. Lo confermano fonti sanitarie, precisando che oggi non è previsto alcun bollettino medico.

La figlia Marina e il fratello Paolo al San Raffaele

Tra le persone che hanno fatto visita a Berlusconi, il fratello Paolo e la capogruppo al Senato di Forza Italia Licia Ronzulli. Sono arrivati nel primo pomeriggio a bordo di due diverse auto e se ne sono andati poco dopo le 16, senza rilasciare dichiarazioni. All'interno dell'ospedale si trova già Marina Berlusconi, figlia maggiore del leader di Forza Italia.

Tajani: "Problema irrisolto"

"Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema di un'infezione precedente", ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, precisando di non aver potuto sentirlo direttamente poiché impegnato in altri incontri e privo del telefono.

I messaggi dal mondo della politica

Messaggi bipartisan di pronta guarigione in queste ore dal mondo politico e istituzionale. "Un sincero augurio di pronta guarigione al presidente Berlusconi da parte mia e di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Forza Silvio, ti aspettiamo", ha scritto su Twitter il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. "Forza Silvio, l'Italia ti aspetta!". E' l'augurio che il segretario della Lega, vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha postato su Facebook con una foto che lo ritrae insieme a Silvio Berlusconi.

Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 5, 2023

"Faccio un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi, che è di nuovo ricoverato al San Raffaele", ha fatto sapere il senatore di Italia viva, Matteo Renzi. "A nome del Senato e mio personale formulo sinceri e affettuosi auguri di pronta guarigione al senatore e amico Silvio Berlusconi. Ti aspettiamo in Aula". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, su Twitter scrive: "Auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele. Speriamo di rivederlo al più presto al lavoro per il nostro Paese". "Forza Silvio. L'augurio è di vederti quanto prima al lavoro". Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

La notizia di Berlusconi in terapia intensiva sui media di tutto il mondo

La notizia del nuovo ricovero di Silvio Berlusconi trova spazio sui media di tutto il mondo. Il Washington Post riporta le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, secondo cui il presidente di Forza Italia comunque comunica con i medici.

Il Guardian parla di condizioni stabili e di problemi respiratori e altrettanto fa l'agenzia di stampa turca Anadolu. La notizia campeggia anche sul sito della Tv francese Tf1 e su quello del giornale spagnolo El Pais, dove si ricorda come l'ex premier fosse già stato in ospedale la scorsa settimana per controlli medici.

Al ricovero dell'ex premier viene dato ampio risalto pure in Brasile sulla Folha de Sao Paulo. Le condizioni di salute di Berlusconi vengono riportate anche dai media russi e dall'agenzie ucraina Unian dove si sottolinea il suo "atteggiamento positivo" nei confronti della Russia e di Vladimir Putin.