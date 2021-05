L’oroscopo della tua generazione

Giacomo Agnello Modica Questa generazione è cresciuta nel periodo delle guerre mondiali: non stupisce che uno dei suoi valori più importanti sia la sicurezza. Molto legate alla famiglia e alle tradizioni, queste persone hanno anche un legame speciale con l’infanzia e non solo la propria: con i bambini si capiscono al volo. Amano le arti, in particolare la musica (è la generazione che ha reso popolare la radio), rispettano le tradizioni e, dato che il Cancro è un segno femminile e Plutone rappresenta anche il potere, a questa posizione appartengono figure femminili capaci di rivoluzionare stereotipi e aspettative.



Cosa aspettarsi adesso

Plutone, che si trova ormai da molti anni nel Capricorno, segno opposto al Cancro, porta a galla ricordi e memorie che si pensavano perduti, ma anche paure e difficoltà nell’affrontare i cambiamenti. Nei momenti in cui la nostalgia ha il sopravvento questa generazione può contare sugli affetti famigliari come cura “ricostituente”. L’intesa più profonda la realizza con chi è nato avendo Plutone in Scorpione.

Giacomo Agnello Modica Sono i Baby boomers, cresciuti dopo la guerra, quando ci si affaccia al benessere economico. È una generazione ambiziosa, che ha desiderato il meglio per sé e che ha sentito la pressione di eccellere. Facendo a volte un errore di valutazione, ha corso il rischio di sostituire la soddisfazione personale con status symbol di poca sostanza. Ma è anche una generazione coraggiosa, ottimista, generosa, hollywoodiana in un certo senso: ogni donna con Plutone in Leone si sente in fondo un po’ diva e desidera riconoscimenti e attenzioni.



Cosa aspettarsi adesso

Con Plutone in Leone i Baby boomers vivono un periodo stimolante perché Giove e Saturno nel segno opposto, l’Acquario, li costringono a rivedere la loro idea di coppia, di relazione. Le priorità sono cambiate: ora sanno quello che cercano da un partner, ma sanno anche bastare a loro stessi. Plutone li spinge a realizzarsi in autonomia, contando sulle loro doti, che forse anche loro mettono a fuoco per la prima volta. Ricevono supporto in particolare dalla generazione con Plutone in Bilancia.

Giacomo Agnello Modica Generazione più concreta rispetto alla precedente, è interessata alla tecnologia ma anche alla difesa dell’ambiente: il movimento ecologico si diffonde proprio in questi decenni (e Plutone ha con gli animali un’affinità particolare). Più affidabili, ma anche più prevedibili dei genitori, i nativi danno molta importanza a salute, alimentazione (molti sono vegetariani), benessere e discipline olistiche. Tendono a essere ipercritici e analitici, ma sono bravi a trovare soluzioni. Le donne si innamorano con la testa più che con il cuore e sanno il fatto loro.



Cosa aspettarsi adesso

La presenza di Nettuno in Pesci, segno opposto, crea un po’ di confusione nel fare delle scelte, perché all’orizzonte si presenta sempre qualche alternativa interessante e questa generazione con un bel senso del dovere deve stare attenta a non farsi carico di troppe cose. Urano in Toro aiuta a cogliere l’attimo e a essere sintonizzati con lo spirito del tempo. L’intesa è grande con la generazione dei giovanissimi Plutone in Capricorno.

Giacomo Agnello Modica Questa generazione mette al primo posto la giustizia: non sopporta i soprusi e cerca l’uguaglianza in ogni campo. In questi anni in Italia vengono ottenute importanti conquiste femministe come il diritto all’aborto e l’abrogazione del delitto d’onore. È una generazione che ha creato nuovi modelli più fluidi, di maschile e femminile, romantica e che trova rifugio negli affetti. I nativi sono edonisti, amano le grandi griffe della moda, la comunicazione in tutte le sue forme, anche sui social.



Cosa aspettarsi adesso

Questo Plutone ha vissuto una rinascita negli ultimi 2 anni: finalmente libero da rapporti difficili con altri pianeti, si gode una situazione dorata in cui l’appoggio di Saturno e Giove permette di fare grandi progetti. A vincere sono soprattutto l’amore, la creatività e la famiglia. Grande affinità con la generazione che ha Plutone in Leone: è arrivato il momento giusto per trovare un o una mentore che aiuti a mettere a fuoco quello che si desidera davvero.

Giacomo Agnello Modica Plutone si trova nel “suo” segno, potenziando tratti come il potere, l’ambizione, la trasformazione. Questa è la generazione Millennials, nativi digitali, fluidi per sessualità, identità di genere e professioni, che si distinguono per la voglia di scardinare lo status quo delle generazioni precedenti, Baby boomers in primis. Chi è nato in questi anni (e non solo per motivi di età) ragiona per estremi e non ha paura di correre rischi: cerca se stesso attraverso professioni, luoghi e incontri. Sensibile al fascino dei paradisi artificiali, ha una resilienza ben superiore a chi l’ha preceduto. Le donne sono sicure di sé, emancipate, indipendenti.



Cosa aspettarsi adesso

Plutone riceve il sostegno di Nettuno, che aiuta la generazione Millennials a scegliere la direzione giusta, anche quando razionalmente non sembra la migliore. Urano in Toro crea qualche problema di continuità: viene voglia di cambiare tutto ma bisognerebbe resistere alla tentazione di rivoluzionare la propria vita.

Giacomo Agnello Modica Sono adolescenti o poco più che ventenni, ma si fanno già sentire. Merito di un Plutone idealista, che li spinge a sentirsi cittadini del mondo. Cresciuti con l’Erasmus e con compagni di classe appartenenti alla seconda generazione di immigrati, aperti di vedute, ottimisti, un po’ ingenui ma poco individualisti, sono consapevoli che la loro forza è nel numero. Hanno una vena spirituale non convenzionale, amano viaggiare, sono o saranno nomadi digitali. Non cercano un partner a tutti i costi, ma una “tribù” di amici a cui appartenere.



Cosa aspettarsi adesso

Plutone in Sagittario riceve il sostegno dei pianeti in Acquario, potenziando le capacità di comunicazione, che passano attraverso nuovi social. Il tam tam digitale crea veri e propri movimenti, ma è anche l’occasione per sentirsi vicini e creare nuove amicizie. Appena sarà possibile ricominciare a viaggiare, questa generazione si riverserà ai quattro angoli del mondo: zaino in spalla e tanta voglia di fare esperienze nuove ed emozionanti. Con l’appoggio dei “nonni” Plutone in Leone, che ne incoraggiano la natura avventurosa.