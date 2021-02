14 febbraio, giornata nazionale delle femmine alfa

P rendetevi tempo per voi, un tempo fatto di capricci, di ozio, di voluttà. Il tempo per essere voi stesse, per come vorreste essere sempre. Ecco i consigli dell'Estetista Cinica per San Valentino

Come ogni anno arriva San Valentino, la festa degli innamorati, e non è felice praticamente nessuno tranne gioiellieri e produttori di cioccolatini (che ancora non ho capito a chi vendano i loro lussuosi beni). Chi di noi è in coppia convive con maschi alfa che considerano San Valentino una cosa da maschi non alfa. Il vero maschio non fa regali a San Valentino, non si piega al consumismo, il vero maschio fa regali un giorno a caso. Tutte aspettiamo che venga istituito il “giorno a caso”, perché io tutti questi regali improvvisi mica li ho mai visti.

Non confidate nel maschio

Chi di noi è single si strugge immaginando poetiche scene in cui “le altre”, quelle in coppia, al mattino aprono gli occhi e si ritrovano sommerse di rose e bigliettini romantici. Immaginano seratine piccanti con protagoniste noi, accoppiate, vestite di pizzi audaci e risvegli poetici con caffè a letto. Amiche, ve lo dico, noi in coppia ci svegliamo al massimo con la ritenzione idrica se abbiamo bevuto 2 bicchieri di vino la sera prima, per metabolizzare che no, non riceveremo le tanto agognate rose rosse e che quest’anno San Valentino cade di domenica quindi ci saranno pure le partite. Io credo di avere la soluzione adatta a tutte.

Quest’anno a San Valentino vi regalate una giornata per voi. Lasciate i maschi alfa, i maschi inesistenti, i maschi intermittenti, i maschi “visualizzato e non risposto” nel loro cantuccio a disprezzare il consumismo, le rose, i cioccolatini. E vi regalate del tempo. Non il tempo per farvi i fanghi anticellulite. No. Preferisco rinunciare agli incassi ma darvi la giusta motivazione.

Scegliete voi cosa fare per San Valentino

Il tempo per voi che non deve essere tempo per farvi belle, truccarvi, comprare abiti seducenti, drenarvi ed essere performanti. Un tempo vostro fatto di capricci, di ozio, di voluttà. Il tempo del gelato sul divano coi capelli a cipolla e i calzini caldi, il tempo di una telefonata chilometrica a parlare del nulla con la vostra migliore amica, il tempo per vagare senza costrutto dove volete con una tuta morbida addosso.

Il tempo per ordinarvi un delivery di cibo improponibile ma che vi piace tanto, magari con l’aglio che non lo mangiate mai sennò avete l’alito pesante. Il tempo per essere voi stesse, per come vorreste essere sempre, al di là delle strutture che ci impone, costantemente, senza interruzione, questo diavolo di società dove i maschi sono alfa e le femmine sono creature dolci e aggraziate dedicate a compiacere i maschi alfa. Io vi auguro il vostro tempo da femmine alfa, qualsiasi esso sia, tagliato esattamente su misura per voi.