App di viaggio: le più utili da portare in vacanza

Le App di viaggio sono tra le nostre migliori compagne in vacanza. Ci aiutano a prenotare aerei, cercare alberghi e ristoranti, ci fanno trovare nuovi amici e ci fanno persino il cambio di valuta istantaneo. Ecco perché anche quest'anno non potrai fare a meno di portarne qualcuna con te. Ti segnaliamo le app più utili, da scaricare prima e durante il tuo viaggio.

Prima di partire: PackPoint, la App per fare la valigia

Che sia mare, montagna, escursione o città d'arte, c'è una regola universale: in valigia non deve mancare l'indispensabile, perché cercare un antizanzare nel mezzo di una foresta equatoriale può diventare un'impresa impossibile o alquanto costosa. App come PackPoint servono proprio a questo, a non dimenticare l'essenziale. Basta digitare sulla schermata la tua destinazione, selezionare le attività che farai in vacanza (per esempio mare, campeggio, corsa o bicicletta), e il sistema genera automaticamente una lista delle cose da portare. C'è tutto, dalle t-shirt casual agli attrezzi da campeggio, dalla maschera per dormire sui voli intercontinentali, alla macchina fotografica. Man mano che infili la roba nel trolley spunti gli oggetti dalla lista, e il gioco è fatto.

Di simile c'è anche Pakteo (ma al momento è solo per dispositivi con sistema operativo Android). Con questa App di viaggio, tra le altre cose, puoi selezionare anche stagione e condizioni meteo, attingere un database sconfinato di liste già pronte, oppure creare un catalogo personalizzato da conservare per la prossima gita.

On the road: Waze è la App di viaggio per trovare la strada

Di Waze avrai forse già sentito parlare, perché è tra le App gratuite di navigazione più conosciute. Ma in vacanza può essere particolarmente preziosa, dovunque tu ti trovi, perché sfrutta le segnalazioni di tutti gli utenti della community, più di 140 milioni sparsi tra i diversi continenti.

Una volta pianificato il percorso puoi decidere di ricevere le notifiche con l'orario migliore per partire in base al traffico, puoi cercare le informazioni sul costo dei pedaggi e sul prezzo del carburante in tempo reale. Puoi anche attivare funzionalità aggiuntive, come il “Trova parcheggio” e il “Trova la tua auto”, o impostare il limite di velocità grazie al tachimetro.

Around me ti aiuta a scovare il supermercato più vicino

Hai bisogno di comprare da mangiare all'ultimo momento, di prelevare contanti o di prendere un taxi? Con Around me, una volta indicata la tua posizione, ti segnala sulla mappa i servizi richiesti, indicando luogo, distanza e percorso. Puoi anche inviare l'itinerario a un tuo amico. Nel database ci sono bar e banche, stazioni di servizio, stazione di taxi e ospedali, e poi hotel, cinema, ristoranti e supermercati.

Unico neo, al momento è solo per sistemi operativi iOs.

GurWalk e Free Walking Tour, per conoscere i quartieri mai visti

Due App di viaggio che ti potranno essere utili se ti va un fuori programma tra i quartieri meno conosciuti delle grandi città sono GuruWalk e Free Walking tour. Entrambe ti permettono di partecipare a visite guidate anche nelle zone meno turistiche, a organizzarle sono in genere guide locali che vogliono far conoscere la cultura del posto, le tradizioni meno note, e promuovere un modalità di turismo più slow e sostenibile.

GuruWalk ha un database di più di 2.300 tour a piedi gratuiti in diverse lingue, in più di 800 città sparse sul globo. Dalla App puoi vedere, per ogni tour selezionato, giorni e orari, lingue disponibili, itinerario, punteggi e commenti di chi lo ha provato prima di te.

Free Walking tour funziona allo stesso modo ed è attiva in più di 120 Paesi. Le gite sono gratuite, ma si può decidere di lasciare una mancia alla guida.

Camperinfinity, la App di viaggio che ti risolve i problemi su quattro ruote

Hai scelto la vacanza in van o camper? C'è una App di viaggio nuovissima e tutta italiana, creata da due camperiste doc, Paola Villani e Grazia Cavallini, che l'hanno pensata per aiutare chi è in viaggio a risolvere problemi pratici. Oltre a trovare la mappa con le postazioni più interessanti (puoi impostare la ricerca inserendo dei filtri per le tue esigenze), su Camperinfinity trovi i video tutorial che ti spiegano per esempio come funziona il piano cottura del camper o come aprire i diversi tipi di oblò (e se ti va puoi inserire i tuoi, a beneficio degli altri utenti della community).

C'è anche una checklist delle cose da non dimenticare, la mappa dei meccanici e la chat, per cercare i camperisti vicino a te e chiedere aiuto o informazioni. E se ti va di stare con altri camperisti, hai la possibilità di creare degli itinerari, dividerli in tappe e coinvolgere chi è in zona in un meeting o un tour in gruppo.

Travel Money per il budget di gruppo



A proposito di amici, se stai per fare un viaggio in gruppo e non vuoi impazzire tra conti e cassa comune, la App di viaggio Travel Money è quella che fa per te. È sufficiente che la scarichiate tutti: da quel momento in poi, ogni volta che qualcuno anticipa una spesa non deve fare altro che caricare l'importo, indicando la categoria. In automatico l'applicazione calcola e comunica a tutti i componenti del gruppo quanto deve ricevere o dare a ciascun membro della comitiva. Grazie ai capitoli di spesa, saprete anche in quali categorie state spendendo di più. Per i viaggi extra Ue c'è anche la funzione "cambio di valuta istantaneo".

Se ti serve solo il servizio di conversione valuta, invece, ci sono App come Valuta e Convertitore di valuta.