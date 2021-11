Black Friday: quello che ancora non sai sul venerdì nero

L o scorso anno il giro d’affari del Black Friday è stato di 9 miliardi di dollari solo negli Usa. Tanto che oggi gli sconti si effettuano per un mese intero e non soltanto in un unico, “pazzo” giorno

Il Black Friday è nato nel 1924

L’idea è della catena di grandi magazzini Macy's, che organizza a New York la sua prima Christmas Parade: una sfilata con banda, carri allegorici e animali per festeggiare l'inizio della stagione dello shopping di Natale con sconti e offerte speciali. Un evento che ancora oggi conquista più di 3 milioni di spettatori dal vivo e 50 milioni collegati online.

Il Black Friday non ha una data fissa



Il Black Friday si celebra il giorno successivo al Thanksgiving Day, il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti, che cade il quarto giovedì di novembre.

Il nome è stato scelto da...



Per alcuni risale a prima della guerra di Secessione americana, quando il venerdì era il giorno destinato alla vendita degli schiavi. Per altri fa riferimento a ricchi incassi in occasione del Thanksgiving e all'inchiostro nero usato nell'800 per scrivere le entrate sui libri contabili. La verità? L'ha battezzato così la polizia di Philadelphia, a causa delle code e del traffico impazzito per lo shopping!

Il Black Friday inquina tantissimo

Secondo lo studio inglese Dirty Delivery Report del 2020, nella sola giornata del Black Friday in ogni Paese dell'Occidente vengono emesse 429.000 tonnellate di CO2, prodotte dalla consegna di milioni di pacchi. Una cifra pari a 435 voli Roma-New York.

Quali sono i bestseller

Il sito Reatailmenot.com ha stilato la classifica degli articoli più convenienti da comprare in occasione del Black Friday 2021. Sul podio ci sono tablet, piccoli elettrodomestici e gadget smart per la casa, tutti con uno scontro previsto tra il 40 e il 50%. Gli articoli più acquistati durante il Black Friday su Amazon negli ultimi 10 anni?Al primo posto i libri per ragazzi, al secondo gli accessori hi-tech e al terzo l’home decor. Il prodotto in assoluto più venduto l’anno scorso sul sito italiano? Le pastiglie per la lavastoviglie...

Il Black Friday dura anche un mese

Nel 2005, al Black Friday si è aggiunto il Cyber Monday: ovvero il lunedì successivo al “venerdì nero”, dedicato ai super sconti sui prodotti hi-tech. Nel 2011 Wal-Mart ha anticipato gli sconti il giorno del Ringraziamento, dando il via al Grey Thursday. Oggi, la pioggia di occasioni durante tutto il mese è ribattezzata Black November.

Il record è nel 2020

L’anno scorso le vendite negli Stati Uniti hanno toccato la cifra mai raggiunta prima di 9 miliardi di dollari, con un aumento del 21% rispetto al 2019. Gli italiani hanno fatto in media 37 ordini al secondo sul sito di Amazon.