Met Gala 2022: l’evento moda più glam dell’anno

N ascita, miti e leggende del Met Gala, l’evento più glam e atteso dell’anno (l'edizione 2022 si tiene il 2 maggio). Che fra abiti mozzafiato, look eccentrici e messaggi scottanti ci fa sognare, sorridere, discutere. Pronta a scoprire i suoi segreti?

La storia del Met Gala

Il Metropolitan Museum of Art’s Annual Institute Gala, noto come Met Gala o Met Ball, che si tiene da 74 anni ogni primo lunedì di maggio, celebra l’apertura dell’annuale esposizione dedicata alla moda del Met di New York ed è la principale fonte di finanziamento dell’Istituto. Ma non è solo un grandioso evento di beneficenza: è anche un capolavoro di diplomazia, fama, potere e denaro da quando nel 1972 Diana Vreeland, lasciata la direzione di Vogue, lo trasformò, da serata per pochi ricchi benefattori, nel ballo più ambito e scintillante della stagione newyorkese. Strada seguita poi da Anna Wintour che dal 1995 ha catalizzato una lunga A-list di star, rendendo la festa sempre più stroboscopica.

Nell’attesa che scocchi “quel” lunedì - quest’anno è il 2 maggio - facciamo un ripasso della gloriosa storia del Met Gala. Dove la moda regna sovrana.

Couture, bizzarrie e provocazioni

Dopo la mostra inaugurata lo scorso settembre In America: A Lexicon of Fashion, il Costume Institute del Met accenderà quindi il 2 maggio i riflettori sulla seconda parte, In America: An Anthology of Fashion. Dress code: il Gilded Glamour, ovvero un tuffo nell’età dell’oro degli Stati Uniti, a fine ’800. Sfarzo e fascino dorato come terapia d’urto per i tempi che viviamo sono i temi su cui designer e celeb lavorano da mesi, perché se sei tra i pochi eletti non hai alternative: il tuo look deve essere leggenda.

L’estetica conta, ma oggi spartisce il palcoscenico con messaggi di forte attualità. Lo scorso settembre, per esempio, la scritta rossa Peg the Patriarchy (inchioda il patriarcato) indossata da Cara Delevingne è stata un’idea di Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior e paladina della parità di genere. Kim Kardashian si è presentata in un’aderentissima tuta total black di Balenciaga che le copriva anche la faccia, per ribadire - a modo suo - l’annullamento dell’individuo (e della donna in primis) nella società contemporanea.

Quanto costa il Met Gala

In principio fu una cena (sempre più costosa). Era il 1948 quando Eleanor Lambert, filantropa e signora delle pr della moda americana, organizzò il primo evento charity per sostenere il Costume Institute: un’elegante cena di mezzanotte in dicembre, che non aveva niente a che vedere con il côté stravagante di oggi. Nel 1960 i biglietti costavano 100 dollari e andavano sold out un paio di settimane prima della data. Poi l’appuntamento fu spostato a maggio e il prezzo subì un’impennata. Ogni ticket oggi si acquista con 35.000 dollari. Se ne pagano da 200 a 300.000 per un intero tavolo da 10 posti, di solito prenotato da grandi Maison o dagli sponsor dell’evento.

Le stelle attese sono circa 500 e nel 2019 sono stati raccolti 13 milioni di dollari. Sarà per questo che alla Wintour-Re Mida è stata dedicata un’ala del museo che porta il suo nome? Il Met Gala può costare migliaia di dollari in gioielli, abiti e ore di lavoro, ma non pensare che tutte le celeb che vi partecipano sborsino queste cifre da capogiro. È pratica comune per i brand che vogliono essere presenti pagare per il tavolo e invitare i propri ospiti, a condizione che indossino abiti della loro firma. Ai vip della A-list possono essere offerte anche cifre che superano il milione di dollari per indossare capi e preziosi di una determinata griffe. Del resto, rinunciare a questo palcoscenico è impensabile: il giro mediatico che garantisce vale più di qualsiasi stratosferica campagna pubblicitaria.

Met Gala 2022

Le (poche) anticipazioni. L’edizione 2022 ha tre presidenti, o host (lo stilista Tom Ford, l’head di Instagram Adam Mosseri e Anna Wintour) e quattro padroni di casa (i co-host): l’attrice Blake Lively con il marito Ryan Reynolds, l’attrice e regista Regina King e l’attore e drammaturgo Lin-Manuel Miranda.

Ma l’ultima parola, su tutto, spetta alla potente Anna Wintour: ogni singolo invitato dev’essere approvato da lei, che impone anche il sitting (a volte anche l’outfit). La lista degli ospiti è top secret fino all’ultimo momento e la stessa aura di mistero aleggia attorno a quel che succede durante la serata: telecamere e fotocamere sono bandite, ma il selfie in posa nella restroom (i bagni) è ormai il rito da postare all’istante sui social. Dopo la sfilata sul red carpet, si procede con la visita della mostra, il cocktail, la cena e un concerto seduti. Per il Met Gala di maggio è stato scelto un tris di eccezionali chef donne: Amirah Kassem, Melissa King e Lauren Von Der Pool. Il menu non è stato svelato, ma di certo non conterrà prezzemolo, aglio e cipolla, che la Wintour odia.

L’abito più bello visto al Met Gala

Difficile decidere quale sia stata, nel tempo, l’abito da primo premio: ogni edizione ha il suo pezzo straordinario. Forse lo scettro si potrebbe consegnare alla cappa Yellow Empress della stilista cinese Guo Pei, sfoggiata da Rihanna nel 2015: 25 chili per 5 metri di strascico, 50.000 ore di lavoro per realizzare i ricami hand made e 2 anni per completarla. Rihanna, stoica, aiutata da tre assistenti, ha raggiunto la cima della scalinata su un paio di tacchi 15 di Christian Louboutin. Ma c’è chi, a distanza di oltre un decennio, ha ancora nel cuore l’immagine di Kate Moss in minidress di lamé da dea greca firmato Marc Jacobs, abbinato a un turbante creato da Stephen Jones che solo lei sa indossare così.

Negli ultimi anni, il red carpet del Met Gala ha mandato messaggi forti. Ma sempre con look all’altezza.

Esibizionismo al Met Gala

Il buongusto non è sempre di casa. Dove l’esibizionismo regna sovrano, la raffinatezza non ha sempre la meglio. Il nude look lanciato dalla divina Cher nel 1974 (con una creazione di Bob Mackie entrata nella storia) è perseguito spesso con sforzi vani: come l’abito di Jennifer Lopez by Atelier Versace, con un dragone cinese a coprire solo alcune infinitesimali parti del corpo; o il Givenchy di tulle color pelle, decorato con qualche manciata di cristalli, con cui Beyoncé nel 2015 si attirò feroci critiche; o la mise di Kendall Jenner che, in un abito di La Perla Haute Couture, scintillante di 85.000 cristalli posizionati a mano uno per uno, mostrò più di quanto fosse lecito fare.

Del resto ogni Met Ball ha la sua dose di provocazione e uno scopo: far parlare di sé, nel bene o nel kitsch. Come hanno dimostrato anche gli schiaffi volati agli Oscar, non è mai tutto oro quello che luccica. Nemmeno se si indossa un abito che brilla più di un lingotto.