T orna il Met Gala: due date, due feste e due mostre sulla moda americana. Sarà ancora gara all'ultimo outfit.

Il red carpet più atteso dell'anno per il fashion system a stelle e strisce, quest'anno si farà. Ed in versione raddoppiata. Non un solo Met Gala 2021, bensì due. Due party diversi, con due location differenti, due mostre e altrettanti temi. L'annuncio ufficiale è arrivato dal Costume Institute. Dopo un anno di interruzione forzata a causa della pandemia mondiale, che ha portato a rimandare l'edizione 2020, poi del tutto annullata, il Met torna in doppia veste.

Ecco come la moda riparte con gli eventi in presenza, i red carpet, gli outfit stravanti, le star, i flash dei paparazzi. Organizzato e presieduto da Anna Wintour dal 1995, il Met Gala è diventato un fashion show annuale di assoluto rilievo per la moda americana. Considerato uno degli eventi più importanti per il fashion Usa, è anche una raccolta di fondi per il Metropolitan Museum of Art's Costume Institute.

Sarà una festa più intima e contenuta rispetto al passato, ma torneremo a vedere look incredibili da gran galà, creazioni di haute couture e di azzardi creativi, sfilare sul red carpet. I party saranno più ridimensionati rispetto ai precedenti, ma pur sempre in presenza, seguendo le linee guida del governo. Ecco le date, il tema prescelto e tutti i dettagli.

Due le date annunciate per il ritorno del Met Gala. La prima sarà il 18 settembre, a conclusione delle sfilate della fashion week americana per la S/S 2022. Il secondo si terrà il 5 Maggio 2022, tornando nella tempistica tradizionale dell'evento. Quindi niente più passerelle in streaming, o presentazioni via Zoom, ma live.

Il raddoppio delle date, dell'evento più importante per la moda americana, ha una spiegazione in linea con l'andamento della diffusione dei contagi e della campagna vaccinale. Gli Usa sono i primi al mondo con 150 milioni di dosi di vaccino, e l'obiettivo del presidente Biden è di raggiungere ai 200 entro la fine di aprile. Da qui la possibilità di riprendere con gli eventi dal vivo già dai prossimi mesi e per tutta l'estate.

La data di settembre (quattro mesi dopo il tradizionale appuntamento di Maggio) sembra una volontà di slancio positivo, in chiusura di una Fashion week snobbata da parecchie stagioni e che soffre di una profonda crisi d'identità.

Le locations per le due serate

Le due feste si svolgeranno in due location diverse del MOMA, Metropolitan Museum of Art di New York. La prima serata dal titolo In America: A Lexicon of Fashion, si terrà all’Anna Wintour Costume Center il 18 settembre 2021, mentre la seconda, intitolata In America: An Anthology of Fashion, si svolgerà il 5 maggio 2022 nelle sale d’epoca dell’ala americana.

Il tema: la moda del 21esimo secolo

Entrambi gli eventi inaugureranno l'apertura di una mostra divisa in due parti, il cui tema centrale sarà la moda americana (le mostre rimarranno aperte sino al 5 settembre del 2022). Il focus di settembre 2021 sarà, appunto, America: a Lexicon of fashion, e metterà in mostra i nomi dello stile a stelle e strisce del 21esimo secolo. La nuova identità del fashion americano. Sarà allestita in 21 stanze diverse, come fosse una grande villa, ognuna con uno stile diverso.

"Volevamo consapevolmente che questa fosse una celebrazione della comunità della moda americana, che ha sofferto così tanto durante la pandemia", ha detto al New York Times Andrew Bolton, curatore del Costume Institute.

La storia dei big della moda per la seconda data

Il secondo party dei Met Gala 2021, invece, accompagnerà la mostra In America: An Anthology of Fashion. La moda americana sarà dunque il filo conduttore di entrambi gli eventi. Si tratta di un segnale di ripartenza, dopo un anno segnato dalle difficoltà, e dalla crisi provocata dalla pandemia. Qui si ripercorreranno 300 anni di storia della moda, e le influenze che ha avuto sulla nascente moda americana. Tutto avrà inizio con la sfilata The battle of Versailles (organizzata nel 1973 all'interno della reggia, per finanziarne il restauro) e che mise a confronto i grandi nomi dell'haute cuture francese del tempo– Saint Laurent, Cardin, Bohan, Ungaro e Givenchy – con gli americani Oscar De La Renta, Halston, Bill Blass e Burrows.

Cambiamento culturale nella moda a stelle e strisce

Il 2020 ha portato con sé numerosi cambiamenti culturali, di costume. Proprio a causa della pandemia, è mutato il rapporto con le case, il lavoro, le passioni e gli abiti.

"Proprio per rispondere a questo spostamento culturale, la prima tranche servirà a stabilire un lessico contemporaneo dello stile USA, basato sia sulle qualità espressive degli abiti sia su concetti più profondi come l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione. La seconda parte investigherà invece sull'evoluzione del costume americano, attraverso una serie di collaborazioni con diversi registi statunitensi.", ha spiegato al New York Times, il curatore capo del Costume Institute, Andrew Bolton.

I nomi dei super ospiti del Met Gala 2021

Sul versante toto nomi dei big che sfileranno al Met Gala 2021 è ancora troppo presto per scommettere. Per avere la lista ufficiale dei super ospiti, infatti, bisognerà attendere ancora un po'. Nel frattempo i rumors vedono come protagonisti dell'evento di settembre: lo stilista Tom Ford e la poetessa Amanda Gorman.