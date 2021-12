Oroscopo 2022, un anno che ci emozionerà

D opo i mesi difficili, passati con il fiato sospeso, è il momento di brindare. Al futuro, ai nostri desideri e a Giove, il pianeta che nei prossimi mesi ci farà scoprire nuovi aspetti di noi. E ritrovare le cose belle della vita

Ariete

Il tuo 2022 si divide in due parti: fino a maggio, con Giove in Pesci, sei più riflessiva e meno disposta a rischiare. Ma in tarda primavera Giove entra nel tuo segno infondendoti nuove energie e fiducia nelle tue capacità. Devi essere pronta a cogliere le occasioni che si presentano, perché a volte avrai solo pochi giorni per farlo. In amore la sfida è creare un rapporto profondo, basato sul dialogo e sulla capacità di sostenersi nei momenti difficili.

La tua emozione: SOLIDARIETÀ

Sei un’individualista e di solito ami fare le cose per conto tuo, ma questo è l’anno giusto per dare spazio alla forza del gruppo, solo così raggiungerai obiettivi importanti. Puoi scoprire nuovi alleati, persone che condividono la tua visione delle cose, ma anche prendere le distanze da chi non ha i tuoi stessi valori, senza rimpianti.

LA TUA FONTE D’ISPIRAZIONE: Julia Roberts in Erin Brockovich. Tratto da una storia vera, il film racconta la battaglia di una segretaria di provincia contro una multinazionale che avvelena l’acqua. La vera forza di Erin è farsi portavoce dei bisogni della comunità e lottare anche per chi non ha i mezzi per farlo.

Toro

Sfrutta bene i primi 6 mesi dell’anno per arrivare alle tue mete: la seconda parte del 2022 sarà più riflessiva e da settembre, con Urano nel tuo segno ma retrogrado, è possibile che alcuni obiettivi slittino in avanti o che vari imprevisti ti portino a cambiare direzione. Per fortuna la pazienza non ti abbandona, ma andrà condita con una dose di creatività. L’amore richiede empatia, e capacità di offrire aiuto anche se non richiesto.

La tua emozione: MERAVIGLIA

Ossia la capacità di guardare alle cose, anche a quelle piccole del quotidiano, come se fosse la prima volta. In questo i bambini sono grandi maestri, lasciati ispirare da loro. Anche in amore, il segreto della felicità è non darsi per scontati, ma di scegliersi e rinnamorarsi ogni giorno.

LA TUA FONTE D’ISPIRAZIONE: non può che essere Alice nel Paese delle Meraviglie, interpretata sullo schermo da Mia Wasikowska. Alice conserva la capacità di stupirsi e di guardare il mondo con occhi sempre nuovi. E così è in grado di fare scelte coraggiose, trasformandosi da ragazzina a donna.

Gemelli

È l’anno in cui fare sul serio: non ti va di perdere tempo, vuoi fare qualcosa che lasci il segno, di cui essere orgogliosa. E Saturno ti regala, finalmente, la capacità di portare a fondo le cose, senza distrazioni, senza ripensamenti. Nella seconda parte dell’anno Giove ti porta molteplici occasioni fortunate, opportunità e incontri significativi. E l’amore? Ti chiede di uscire dalle solite rotte e dai soliti confini: ti aspetta più lontano, in nuovi orizzonti.

La tua emozione: AUTOSTIMA

La si costruisce facendo tanta attenzione a quello che ti piace di te, controllando che il tuo dialogo interiore contenga più complimenti che critiche, credendo nelle tue capacità e anche imparando dai tuoi errori, senza giudicarti duramente. Sii la tua migliore amica!

LA TUA FONTE D’ISPIRAZIONE: Reese Whiterspoon ne La Rivincita delle Bionde. Il personaggio di Elle non si abbatte mai: lasciata dal fidanzato perché troppo frivola, si iscrive all’Università di Harvard e dimostra di saperci fare senza rinunciare al suo stile femminile e spumeggiante.

Cancro

Gli incontri che fai nei primi mesi dell’anno danno la linea per quelli successivi: scegli di circondarti di persone positive e incoraggianti, e lascia andare chi ti toglie energie ed entusiasmo. Sii selettiva. Da maggio a ottobre ottime possibilità professionali. L’amore richiede qualche sacrificio, ma ti regala grandi soddisfazioni nella seconda parte dell’anno.

La tua emozione: FIDUCIA

Per te aprirti agli altri non è mai facile, sei guardinga per natura, come l’animale simbolo del tuo segno. Eppure mai come quest’anno la felicità arriva solo se accetti di essere un po’ vulnerabile. Non sempre, e non con tutti. Ma individua le persone giuste, e lascia che ti vedano proprio come sei, con luci ed ombre. Vedrai che ti ameranno ancora di più.

LA TUA FONTE D’ISPIRAZIONE: Scarlett Johanson, la protagonista di Lost in Translation. Si trova a Tokyo, senza sapere una parola di giapponese, molto fuori dalla sua comfort zone, e con un matrimonio che sta finendo. Ma si fida di un uomo appena incontrato, strampalato e romantico. E ricomincia a vivere.

Leone

Tutto è più intenso, in questo nuovo anno. Hai capito che non hai voglia di perdere tempo in situazioni superficiali, che non ti lasciano nulla, e adesso selezioni con cura le persone a cui regalare il tuo tempo e la tua attenzione. Nella seconda metà dell’anno Giove vuole che ti dedichi allo studio e, potendo, ai viaggi, perché hai bisogno di nuove sfide e nuovi orrizonti. Senza mai perdere la voglia di prenderti cura di te e di chi ami con mille attenzioni. L’amore nel 2022 ti richiede impegno e promesse mantenute.

La tua emozione: DESIDERIO

Perché quando desideri ti si accendono gli occhi, trovi risorse che non pensavi di avere e fai di tutto per ottenere quello che vuoi. Non è solo un desiderio romantico o passionale: è tutto quello che colpisce la tua attenzione e ti sembra speciale. E a volte questi desideri ti porteranno a dire dei no importanti e a chiudere con il passato.

LA TUA FONTE D’ISPIRAZIONE: nel film di Almodovar Tutto su mia madre Cecilia Roth e gli altri personaggi si muovono mossi da desideri potenti, da impulsi fortissimi. Ma c’è anche spazio per l’altruismo e l’accettazione di sé, come nel bellissimo monologo della transessuale Agrado.

Vergine

Dai più spazio ai sentimenti e alla vita affettiva, quest’anno. Certo, ci sono anche i doveri, le scadenze e le cose pratiche, ma sono ambiti in cui sei più a tuo agio. Invece i sentimenti ti lasciano sempre un po’ confusa: bene, abbraccia questa confusione e fidati del tuo cuore. Giove e Nettuno ti spingono a creare occasioni romantiche, mentre Plutone ti aiuta a trovare quello che conta davvero per te, senza accontentarti. Punta in alto, sii ambiziosa!

La tua emozione: EMPATIA

In genere sei molto brava a studiare gli altri e i loro comportamenti, ma spesso lo fai con l’intenzione di correggerli e di migliorarli. Questa volta prova a metterti nei loro panni, a vedere il mondo con i loro occhi. È un piccolo esercizio che ti renderà più comprensiva e indulgente, anche con te stessa.

LA TUA FONTE D’ISPIRAZIONE: Hortense e Cynthia, le protagoniste di Segreti e bugie. Due persone che non potrebbero essere più diverse tra loro ma che riescono a costruire una relazione di affetto basata sull’ascolto, sulla vulnerabilità e sulla comprensione reciproca, senza recriminazioni.

Bilancia

Fai ordine: l’ultima cosa che ti serve è una vita caotica in cui perdi tempo a capire a cosa dare priorità e finisci le giornate in affanno. Giove ti aiuta a semplificare, ma i primi mesi dell’anno richiedono dosi extra di precisione e attenzione. Poi, dalla primavera, puoi rilassarti e goderti di più la vita. L’amore richiede spazio: hai bisogno di sentirti libera di ritornare sempre da chi ami, non per obbligo ma per scelta.

La tua emozione: GRATITUDINE

È facile, se ti paragoni agli altri, vedere subito quello che ti manca. Ma è molto più utile, ed è il tuo compito quest’anno, essere consapevole di tutto quello che hai e che sai fare. Non darlo per scontato, ma usa la gratitudine come trampolino di lancio per arrivare a nuovi successi. Dai e ricevi con generosità.

LA TUA FONTE DI ISPIRAZIONE: la protagonista de Il pranzo di Babette, che dà il titolo al film, per ringraziare la piccola comunità di un villaggio danese che la ospita esule dalla Francia, dà un pranzo sontuoso, incredibile, capace di toccare profondamente il cuore dei commensali. Una magnifica storia, non trovi?

Scorpione

Preparati a un anno intenso e con i fuochi d’artificio. Il ritmo non sarà sempre facile da gestire, ma di sicuro non ti annoierai. Giove nella prima parte dell’anno illumina tutte le relazioni, regalandoti momenti speciali. E Plutone, il tuo pianeta guida, ti rende carismatica, intensa, irresistibile. Il settore in cui devi muoverti con cautela è quello legato alla famiglia: cerca di risolvere i problemi, evita gli scontri, anche se sai di avere ragione.



La tua emozione: GIOIA

Non è un’emozione che ti viene facile, perché richiede un’immensa fiducia nella vita e negli altri, e tu di natura sei guardinga. Ma puoi abituarti: frequenta persone gioiose, guarda film e leggi libri che ti motivano e ti regalano entusiasmo, inizia a pensare che le cose andranno bene e succederà.

LA TUA FONTE D’ISPIRAZIONE: si chiama proprio Gioia ed è una delle 5 emozioni che vivono dentro Riley, la ragazzina protagonista del film di animazione Inside Out. Gioia è tutta entusiasmo e allegria, ma deve imparare a collaborare con le altre emozioni, Tristezza in primis, per aiutare Riley a diventare grande.

Sagittario

Il tuo anno comincia un po’ in sordina, sei ancora impegnata a risolvere delle situazioni non facili dei due anni precedenti, ma poi dalla primavera imbocchi la strada che ti porta dritta verso il successo e la soddisfazione. Puoi realizzare un desiderio che ti sta a cuore da tempo. Soprattutto, sei consapevole del tuo valore, e non accetti nulla di meno di quello che ti spetta. Anche in amore.

La tua emozione: CALMA

Per te non è facile gestire le tue energie sul lungo periodo, tendi ad appassionarti in fretta e poi a perdere entusiasmo se le cose si fanno difficili. C’è così tanto là fuori da esplorare! Ma fare le cose con calma ti aiuterà ad apprezzare ogni piccolo dettaglio, e a scoprire tesori preziosi nelle cose e nelle persone. Dettagli che prima, andando di corsa, non notavi.

LA TUA FONTE D’ISPIRAZIONE: Renée, la protagonista del film Il Riccio è una portinaia solo all’apparenza burbera, ma in realtà ha un animo gentile e un grande amore per la letteratura e l’arte. La sua amicizia con una bambina inquieta sarà salvifica.

Capricorno

Questo è un anno che ti mette di fronte a parecchie scelte, ma per fortuna sei brava a prendere decisioni solide e a non guardarti indietro. Plutone nel tuo segno è una garanzia di determinazione: quando però è retrogrado (da maggio a ottobre) potresti farti prendere dai dubbi, quindi rimanda le cose importanti ad altri periodi. L’estate è il periodo migliore per l’amore: incontri, ritorni di fiamma, storie che si fanno più serie, voglia di famiglia.

La tua emozione: CURIOSITÀ

Una parte di te è convinta che la curiosità possa metterti nei guai, perché ti spinge oltre i confini di quello che conosci. Ma ricordati che è anche un ottimo modo per imparare cose nuove, prendere in considerazione altri punti di vista, creare un nuovo equilibrio, più dinamico. Allora quest’anno lasciati guidare dalla curiosità e dalla serendipità e scoprirai nuove parti di te, che non conoscevi.

LA TUA FONTE D’ISPIRAZIONE: Tutte le volte che ti chiedi “cosa sarebbe successo se?” rivedi Sliding Doors, dove Gwyneth Paltrow interpreta Helen, una donna la cui vita si sdoppia in due direzioni diverse, ma in fondo complementari.

Acquario

Ecco l’anno in cui dovrai usare al meglio energie, tempo e capacità: vietati gli sprechi. Ed è vietato anche incaponirsi su situazioni che ormai appartengono al passato. Guarda il futuro: le cose più belle sono davanti a te, non dietro. Saturno nel segno ti rende particolarmente riflessiva, ma apriti agli altri, al confronto. E in amore non aver paura di chiedere aiuto o di chiedere scusa. Tutti i rapporti diventano più preziosi se accetti di essere vulnerabile. Lotta per le cose in cui credi.

La tua emozione: SODDISFAZIONE

Essere insoddisfatta è nella tua natura: tutto si può fare meglio, è vero. Ma a volte, e dovrai farlo anche tu ora, vale la pena di fermarsi e congratularsi con se stesse per tutto quello che hai fatto. E anche ammettere quello che vuoi, ad alta voce, convinta che te lo meriti.

LA TUA FONTE D’ISPIRAZIONE: in Flashdance Jennifer Beals interpreta un’aspirante ballerina che cerca disperatamente di restare a galla barcamenandosi tra lavori manuali e una storia d’amore complicata. Ma non si arrende e alla fine le soddisfazioni arrivano, eccome.

Pesci

Giove è nel tuo segno nella prima metà dell’anno, quindi puoi davvero pensare in grande. Ma non limitarti a pensare: se c’è un anno in cui trasformare i sogni in realtà è proprio questo, perché hai una marcia in più e un’intuizione ancora più accurata che ti permette di capire al volo se qualcosa funzionerà. L’amore passa dalla condivisione di diritti e doveri, in piena parità. Prenditi cura di te, del tuo corpo e del tuo benessere.

La tua emozione: ENTUSIASMO

Che è come un’onda da cavalcare per arrivare lontano, che smette di funzionare se lasci che dubbi, ansie e paure ti smontino. Prova invece a pensare che sei al sicuro, protetta e capace di prenderti tutto lo spazio che ti serve con coraggio. Fai sentire la tua voce, e circondati di persone che credono in te e nel tuo valore.

LA TUA FONTE D’ISPIRAZIONE: niente di meglio un bel musical per ritrovare l’entusiasmo! Mamma mia! ha tutto quello che serve per farti sorridere: la canzoni degli Abba, la Grecia e una bravissima Meryl Streep nella parte della mamma della sposa, sempre anticonformista e capace di dire sì alla vita. Quest’anno fallo anche tu!