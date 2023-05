Stranger Things, apre in Italia il negozio dedicato alla serie cult

S ituato a Milano, sarà il più grande d'Europa. Offrirà un'occasione imperdibile per celebrare in modo esclusivo l'universo di Stranger Things

Il mondo della serie tv Netflix Stranger Things arriva a Milano, in piazza Beccaria, con il pop up ufficiale che sarà aperto al pubblico dal 5 maggio e fino a luglio.

Dopo il successo delle aperture di New York, Los Angeles, Parigi, Dallas, Chicago, Miami, il pop up italiano a due passi dal Duomo, sarà il più grande d'Europa.

La location si sviluppa su tre piani per un totale di 800 metri quadrati ed offre un'occasione imperdibile per tutti i fan della serie di immergersi negli anni 80 e celebrare in un modo esclusivo l'universo di Stranger Things.

Tre piani nel mondo di Stranger Things

Ad accogliere i visitatori al piano terra c'è l'ingresso a tema Stranger Things dove campeggia il logo dell'iconica serie. Al piano -1 si trova il salotto della casa di Joyce e una photo opportunity con le biciclette che ritornano nei vari episodi.

Infine al piano -2 sono collocati l'ambiente della Hawkins High School, lo Snow Ball '84, la pista di pattinaggio Rink-O-Mania, il Palace Arcade, il Demogorgone nel laboratorio e l'area retail, che include tra gli altri prodotti quelli dello Starcourt Mall, dello Scoops Ahoy e dell'Hellfire Club.

I prodotti esclusivi della serie cult Netflix

I fan avranno la possibilità di calarsi nelle atmosfere di Hawkins, provando le stesse emozioni dei protagonisti, e acquistare prodotti esclusivi e personalizzabili, disponibili solo presso il pop up: un assortimento di merchandise a tema, tra cui una linea di makeup, articoli d'abbigliamento, giocattoli e accessori unici.

Atteso un grande afflusso di pubblico

"Siamo molto felici di essere a Milano che è la capitale mondiale della moda, del design, della cultura - ha spiegato Filippo Zuffada, direttore prodotto Emea di Netflix -. Abbiamo già fatto un evento in piazza Duomo che era andato benissimo e la città ci sembrava una destinazione naturale. Ci aspettiamo un grande afflusso di pubblico".

Il pop up riporta in vita "gli elementi iconici della serie - ha aggiunto - proprio quelli che volevamo. Le persone potranno fare questa esperienza e condividerla sui social".

L'ingresso è gratuito su prenotazione al sito https://strangerthingspopup.com/it/. Previa disponibilità dei posti, sarà possibile registrarsi anche in loco.