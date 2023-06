Taylor Swift regina d’incassi: suo il tour più ricco di sempre

C on la sua interminabile serie di concerti negli Usa e in tutto il mondo, Taylor Swift si prepara a superare Elton John, finora detentore del tour musicale più ricco della storia

Il tanto atteso "Eras Tour" di Taylor Swift si prepara a incassare un miliardo di dollari. La stima è del Wall Street Journal. Un'impresa che potrebbe eclissare il record Elton John, protagonista del tour più pagato della storia.

La superstar americana, 33 anni, ha iniziato a marzo il suo straordinario tour che, in totale, conterà ben 106 date in tutto il mondo. La chiusura è prevista con il concerto di Londra nell'agosto del 2024.

Taylor supera il record di Elton John

Finora il tour musicale più ricco di sempre è stato il "Farewell Yellow Brick Road" di Elton John - il tour d'addio del cantante che si concluderà a Stoccolma il prossimo 8 luglio - che ha raccolto oltre 887 milioni di dollari in cinque anni. Con quella serie di mega show, Sir Elton ha battuto il record di 776 milioni di dollari stabilito da Ed Sheeran con il suo "Divide Tour" (2017-2019). E superato altri mostri sacri del rock e pop, dagli U2 a Bruce Springsteen fino a Madonna.

Il precedente tour di Taylor Swift è stato il "Reputation Stadium Tour", svoltosi da maggio a novembre 2018, che aveva incassato la già ragguardevole cifra di 345,7 milioni di dollari.

Prezzo medio per biglietto negli Usa: 215 dollari

Secondo un rapporto di Billboard, i primi 52 spettacoli di Taylor avrebbero incassato 590 milioni di dollari, con un prezzo medio del biglietto di 215 dollari. I suoi biglietti andavano da 50 a quasi 900 dollari per gli ambiti pacchetti VIP. I biglietti al di fuori degli Stati Uniti costano il 20-30% in meno: i 54 spettacoli appena aggiunti potrebbero pertanto non avere un valore per biglietto così alto come per le tappe americane.

Il tour in giro per il mondo

Oltre a 52 tappe negli Stati Uniti, Taylor terrà altri 54 spettacoli tra il Sud America, l'Asia, l'Australia e l'Europa. Il tour europeo inizierà il 9 maggio 2024 a Parigi e si concluderà il 17 agosto a Londra, con Sabrina Carpenter che si unirà come ospite speciale. Tuttavia potrebbero essere aggiunte altre date vista la velocità in cui vanno esauriti i biglietti per i suoi concerti e i prezzi che sono disposti a pagare i fan.

Taylor e il boom dei concerti

"Cio' che si vede per questo tour in particolare della Swift è un fenomeno unico - ha detto al Wall Street Journal Jarred Arfa, agente, tra gli altri, di Billy Joel e dei Metallica - è piuttosto straordinario". Il successo fuori misura della Swift viene in un momento in cui si assiste ad un boom del mercato dei concerti nelle arene e negli stadi con un pubblico che sembra disposto a non badare a spese. Come sottolinea ancora Brooks, nel caso della Swift non è il prezzo che preoccupa bensì l'accesso ai biglietti.

Incasso stellare per Taylor Swift

Per quanto riguarda la ripartizione finanziaria degli incassi, si ritiene che Taylor stia intascando tra il 40 e il 60 percento del lordo di ogni spettacolo. Dopo le detrazioni per la promozione e l'hosting, l'intero tour dovrebbe produrre per la cantante un profitto compreso tra 350 milioni e 500 milioni di dollari.