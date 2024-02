Festival di Sanremo: i look più eccentrici di sempre

C adute dalle scale e cadute di stile, abiti provocanti e tatoo in bella vista, tacchi o piedi nudi. Negli anni il Festival di Sanremo è stato fonte di decine di scandali stilistici e molti pettegolezzi

Pippo Baudo, che ha condotto ben tredici edizioni, e ha inventato il mitico slogan “Perché Sanremo è Sanremo” ne era certo: niente ha più appeal sul pubblico italiano della kermesse che ogni anno trasforma la riviera ligure nel parterre più acclamato del Belpaese. Il Festival di Sanremo con i suoi immancabili fiori e le sue canzoni che hanno appassionato intere generazioni è da ben 73 edizioni uno dei momenti più attesi per la storia della canzone italiana. Ma non solo.

In quei cinque giorni, sul teatro dell’Ariston vengono ascoltati i big in gara, vengono lanciate nuove proposte e new look in breve sfoggiati nelle strade di tutto il Paese. Dalla sua nascita il 29 gennaio del 1951 ne ha fatta di storia. E tanti gli stili che si sono alternati: dagli eleganti e raffinati volumi degli anni Cinquanta ai più cromatici e provocatori Settanta, per poi passare ai “ruggenti” Ottanta e agli audacissimi Duemila dove anche l’universo maschile ha iniziato ad osare di più.

Getty Images 1 di 18 Getty Images 2 di 18 Getty Images 3 di 18 Getty Images 4 di 18 Getty Images 5 di 18 Ansa 6 di 18

– Innumerevoli e camaleontici i look negli anni sul palco dell’Ariston di Loredana Bertè Ansa 7 di 18 Ansa 8 di 18

– Anna Oxa è la regina del trasformismo Ansa 9 di 18 Ansa 10 di 18

– Il look geisha di una giovanissima Dolcenera Ansa 11 di 18

– La farfallina di Belen Rodriguez Ansa 12 di 18

– Francesco Gabbani e il suo “Occidentali’s Karma” Ansa 13 di 18

– I Maneskin durante l’ultima partecipazione al Festival di SAnremo Ansa 14 di 18

– Anche Arisa è nota per il suoi mille volti e trasformazioni Ansa 15 di 18

– Iconici i cambiamenti di Anna Oxa durante i decenni. Ansa 16 di 18

– Le trasparenze di Lola Ponce, Sanremo 2005: un vestito bianco che lasciava intravedere tutto. Ansa 17 di 18

– Oli durante la serata finale di Sanremo giovani 2021 Ansa 18 di 18

– Sabrina Salerno (in bikini argento) e Jo Squillo, Sanremo 1991

Un fenomeno di costume

L’edizione del Festival 2023 è la dimostrazione di come questo evento sia diventato ormai un vero e proprio fenomeno di costume e come sia ormai quasi social first. Il padrone di casa Amadeus è stato accompagnato da quattro co-conduttrici: Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini.

Ciò che stupiva ieri

Certo ciò che faceva scandalo e stupiva negli anni Cinquanta oggi non sorprende più: pensate che solo nel ’55 le donne hanno iniziato ad avere maggiore visibilità. La prima a salire sul palco è stata Maria Teresa Ruta con i suoi abiti a tubino e i completi giacca e pencil skirt: oggi sarebbero troppo casti perfino per l’etichetta reale. Poi è arrivata Mary Quant e la sua minigonna a vivacizzare il palco dell’Ariston e a scoprire le gambe in segno di emancipazione femminile. Ma spacchi vertiginosi, slip in bella mostra, spalline che mostrano il seno accidentalmente e farfalline che si posano là dove non avrebbero dovuto, erano ancora lontanissimi nell’immaginazione collettiva.

A Sanremo (nella maggior parte dei casi) lo stile resta sempre molto raffinato e bon ton sia nei Seventies, che negli sfrontati e sfacciati anni Ottanta con Loretta Goggi e i suoi capelli vaporosi e i long dress con le spalline tempestati di cristalli; o Gabriella Carlucci, splendida nei suoi abiti dalle linee semplici total black. Gli anni ’90 sono, in una parola, pop, sia nella musica sia nello stile easy casual; mentre con l’arrivo del nuovo millennio inizia l’era in cui è valido tutto, e il contrario di tutto.

Gli “scandali” del passato

Difficile riuscire a replicare lo “scandalo” del 1986 di Lorendana Berté che si esibì indossando un miniabito in pelle nera firmato da Gianni Versace con un pancione che simulava una gravidanza. O il look decisamente osé scelto dalla cantante Anna Oxa che si presentò sul palco dell’Ariston con una chioma lunga, liscia e bicolor e un tanga nero in perfetta vista. L’outfit provocante sconvolse platea e pubblico a casa ma le fece vincere il titolo. Il total white Dior e i piedi nudi di Elisa che incanta in Luce forse oggi non sarebbe molto intrigante così come il look piumato di Luciana Littizzetto, o lo stile gotico di Max Gazzè e quello eccentrico di Renato Zero.

Quale look vi scandalizzerebbe oggi?