I l 1° Marzo è la Giornata Mondiale del Complimento: una "festività" istituita per celebrare l'importanza di esprimere gratitudine verso i nostri cari. Ecco qualche frase ideale per far sorridere chi ami!

Conoscevi la Giornata Mondiale del Complimento? Si festeggia ogni anno il 1° Marzo ed è il momento perfetto per esprimere la tua gratitudine verso tutte le persone a cui vuoi bene. Secondo la filosofia della psicologia positiva, con un semplice ‘grazie‘ non solo rispetti le buone maniere, ma ti fai anche del bene. Alcune semplici frasi di gratitudine possono migliorare il nostro benessere e la nostra salute, oltre che rallegrare le giornate degli altri.

Insomma, essere grati significa essere migliori: se sei in grado di offrire senza riserbo la tua gratitudine riuscirai anche ad avere fiducia e speranza nella vita e ad apprezzare le piccole cose quotidiane. Non va dimenticato però che ogni persona che ci circonda ha una sua sensibilità e un suo ruolo, per questo è importante usare le parole giuste.

Se le parole non sono il tuo forte, ci pensiamo noi: ecco le nostre frasi preferite per esprimere amore, complimenti e gratitudine. Sono perfette per questa “festività”, ma non dimenticare che dire grazie è uno stile di vita.

La guida per il complimento perfetto

Ci sono dei modi e dei momenti in cui un complimento può migliorare la giornata a chi lo riceve, altri in cui si rischia di creare disagio e imbarazzo. Per non rischiare fraintendimenti, basta seguire alcuni semplici accorgimenti. Ecco quelli che ti consigliamo:

Considerare il luogo : ci sono delle occasioni in cui è meglio complimentarsi davanti ad un pubblico, altri in cui è più apprezzato un momento dedicato, sincero e intimo. È importante anche considerare la personalità di chi riceve i complimenti, l’età e la cultura cui fa riferimento. Solo perché una determinata frase per noi è un complimento, non significa che lo sia per tutti.

: ci sono delle occasioni in cui è meglio complimentarsi davanti ad un pubblico, altri in cui è più apprezzato un momento dedicato, sincero e intimo. È importante anche considerare la personalità di chi riceve i complimenti, l’età e la cultura cui fa riferimento. Solo perché una determinata frase per noi è un complimento, non significa che lo sia per tutti. Essere spontanei e andare oltre la superficie : limitarsi a fare complimenti legati all’aspetto fisico può risultare superficiale e, in alcuni casi, anche poco delicato. Soprattutto quando il rapporto è ormai stretto, è importante cercare di apprezzare le qualità interiori dell’altra persona, ciò che veramente la rende speciale e irripetibile.

: limitarsi a fare complimenti legati all’aspetto fisico può risultare superficiale e, in alcuni casi, anche poco delicato. Soprattutto quando il rapporto è ormai stretto, è importante cercare di apprezzare le qualità interiori dell’altra persona, ciò che veramente la rende speciale e irripetibile. Le azioni parlano più delle parole: nonostante il ruolo rilevante delle parole, spesso le azioni possono contribuire a valorizzarle e concretizzarle. La gratitudine è uno stile di vita: non praticarla solo in questa giornata né con superficialità, rendila la tua quotidianità.

10 frasi di gratitudine per dire grazie al partner

“Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili. E io ho anche te. Grazie” (Tarun Tejpal)

“Mi hai visto piangere, mi hai visto sorridere, mi hai visto crescere. Grazie per esserci stato sempre“. (Gilbert Keith Chesterton)

“Grazie per il tempo pieno, grazie per la te più vera, grazie per i denti stretti, i difetti, per le botte d’allegria, per la nostra fantasia“. (Luciano Ligabue)

“Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici, sono gli affascinanti giardinieri che rendono la nostra anima un fiore. Grazie“. (Marcel Proust)

“Altra risposta non posso darvi che ‘grazie’, e ancora ‘grazie’. I buoni servigi sono spesso ripagati con questa moneta fuori corso, ma fossero i miei beni saldi come la mia coscienza otterreste una ricompensa migliore“. (William Shakespeare)

“Grazie… grazie ogni giorno, ogni ora, ogni istante… grazie di avermi fatto conoscere la cosa più importante della vita… l’amore“. (William Arthur Ward)

“Grazie per essere entrato come un temporale d’estate nella mia vita. E grazie per tutti i giorni che apro gli occhi e ti vedo accanto a me“. (Pablo Neruda)

“Nei sogni si spera, nella vita si cerca, nella realtà si soffre! Ma con te accanto tutto diventa più facile…grazie“. (Anonimo)

“Grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta“. (Zero Assoluto)

“Grazie per ogni giorno, ogni istante, ogni attimo che sto vivendo“. (Alice Walker)

Frasi per mostrare gratitudine alle amiche

Le amiche di sempre o quelle che, anche se da poco, ci cambiano le giornate e ci fanno sempre sorridere. Se sono le prime persone che ti sono venute in mente oggi, ecco qualche frase per fare sapere loro quanto le apprezzi!

Un amico vero/che anche se fa male sia sincero/un amico vero/che non si tira indietro mai/che ti parla con il cuore ma non ti ferisce se/è un amico vero come te (Un amico vero, Massimo Di Cataldo)

Vedo che sei triste, che problemi hai/forse vuoi parlarne ma con chi non sai/sono qui se vuoi/ti posso ascoltare io (In segno di amicizia, Eros Ramazzotti)

L’amico è una persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica. Tra lui e te è divisa in due la stessa anima (Dario Baldan Bembo)

Datemi un amico e vi solleverò il mondo (Ramón Gómez de la Serna)

Niente è più amichevole di un amico in difficoltà (Tito Maccio Plauto)

Per trovare un amico, bisogna chiudere un occhio; e, per non perderlo, tutti e due (Norman Douglas)

Spesso in amico cerchiamo niente più che un orecchio (Gesualdo Bufalino)

Amicizia (s.f.). una nave abbastanza grande per portare due persone quando si naviga in buone acque, ma riservata a una sola quando le acque si fanno difficili (Ambrose Bierce)

Che Amica Sei/non tradirmi mai/gli amori vanno tu resterai/Che Amica Sei/chiama quando vuoi/se hai bisogno di ridere un po’ (Che amica sei, Giorgia)

Complimenti ideali per la mamma

Ci ha dato la vita, ci ha aiutato a crescere e – anche se a volte ci fa arrabbiare – rimane sempre la più importante guida che abbiamo. Chi non merita un ringraziamento oggi se non la mamma? Ecco alcune frasi che abbiamo selezionato per rallegrare tutte le mamme.

Una madre è una a cui ti rivolgi quando sei turbato. (Emily Dickinson)

Una madre è l’amica più vera che abbiamo, quando le sfide più pesanti e improvvise cadono su di noi (Washington Irving)

La vita è iniziata con il risveglio e l’amore per il viso di mia madre. (George Eliot)

Ogni donna diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia. Nessun uomo diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia.

Una figlia è una bambina che cresce per diventare la tua migliore amica.

Sei i ricordi felici del mio passato, i momenti gioiosi del presente, la speranza e la fiducia nel futuro.

Complimenti in tutte le lingue del mondo

Avvicinarsi ad altre culture è sempre un’esperienza arricchente, ma a volte ci si può trovare disorientati. Spesso delle gentili che esprimono gratitudine possono essere male interpretate se l’interlocutore appartiene ad una cultura diversa dalla nostra. E, viceversa, un complimento “fuori dal comune”, magari con un giro di parole che non conosciamo, può generare un lost in translation e lasciarci confusi.

Per questo, in occasione della Giornata Mondiale del Complimento, l’organizzazione leader nel settore degli scambi culturali e linguistici nel mondo WEP ha stilato un’utile e curiosa guida per decifrare i complimenti più originali del mondo.

Tu es mon Petit Chou : questa frase francese che letteralmente significa “tu sei il mio piccolo cavolo”, è comunemente utilizzata per esprimere dolcezza e affetto. Infatti, il nome chou in Francia si usa, oltre che per l’ortaggio, anche per indicare una pasta dolce di forma tonda e morbida (lo chou à la crème, un bignè).

: questa frase francese che letteralmente significa “tu sei il mio piccolo cavolo”, è comunemente utilizzata per esprimere dolcezza e affetto. Infatti, il nome chou in Francia si usa, oltre che per l’ortaggio, anche per indicare una pasta dolce di forma tonda e morbida (lo chou à la crème, un bignè). Tamago gata no kao : l’espressione giapponese si traduce come “tu sei un uovo con gli occhi”, lo diresti mai che è un complimento? Eppure è così, perché in Giappone il viso ovale è considerato un tratto molto attraente.

: l’espressione giapponese si traduce come “tu sei un uovo con gli occhi”, lo diresti mai che è un complimento? Eppure è così, perché in Giappone il viso ovale è considerato un tratto molto attraente. Good on ya mate! : slang australiano utilizzato per esprimere un sincero “ottimo lavoro!”. Il sostantivo mate per gli Australiani significa molto più che “compagno”, indica legami stretti come amici e fratelli. Good on ya è la forma breve ed informale di good on you, “buon per te”, espressione perfetta per complimentare qualcuno che merita una soddisfazione o che ne ha appena ricevuta una importante.

: slang australiano utilizzato per esprimere un sincero “ottimo lavoro!”. Il sostantivo mate per gli Australiani significa molto più che “compagno”, indica legami stretti come amici e fratelli. Good on ya è la forma breve ed informale di good on you, “buon per te”, espressione perfetta per complimentare qualcuno che merita una soddisfazione o che ne ha appena ricevuta una importante. Gaja Gamini : letteralmente “cammini come un elefante”, è uno dei complimenti più utilizzati in India. Se il primo pensiero di un occidentale potrebbe essere legato a pesantezza e goffaggine, non c’è niente di più sbagliato. Il passo di un elefante è considerato infatti maestoso, lento ed elegante.

: letteralmente “cammini come un elefante”, è uno dei complimenti più utilizzati in India. Se il primo pensiero di un occidentale potrebbe essere legato a pesantezza e goffaggine, non c’è niente di più sbagliato. Il passo di un elefante è considerato infatti maestoso, lento ed elegante. Uma pessoa fofinha : essere “una persona soffice/morbida” in portoghese significa essere carino e gentile. Fofinha si ottiene aggiungendo all’aggettivo fofo portoghese (“morbido”) il suffisso vezzeggiativo –inha, impiegato per rafforzare il concetto (in questo caso “extra morbido”).

: essere “una persona soffice/morbida” in portoghese significa essere carino e gentile. Fofinha si ottiene aggiungendo all’aggettivo fofo portoghese (“morbido”) il suffisso vezzeggiativo –inha, impiegato per rafforzare il concetto (in questo caso “extra morbido”). Chen yu luo yan: questo tipo di proverbio cinese, che si traduce con la frase “pesci in immersione, oche in picchiata”. Viene utilizzato per elogiare l’aspetto fisico di una persona: deriva da un’antica leggenda per cui si racconta che una donna di estrema bellezza era in grado di far scordare ai pesci come nuotare e alle oche come sbattere le ali per volare.