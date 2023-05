Hailey Bieber: “Sogno di avere figli, ma…”

N on nasconde il desiderio di avere figli con Justin Bieber, ma c'è qualcosa che la terrorizza

Detta mode in fatto di look e capelli, ma è l'amore con Justin Bieber che continua ad aggiudicarsi le pagine della cronaca rosa di tutto il modo. Hailey Bieber torna a far parlare di sé per via delle sue ultime dichiarazioni: la modella sogna di avere figli, ma non nasconde le sue paure: ecco il motivo.

Hailey Bieber e il sogno di avere figli

Che essere famosi abbia anche dei lati negativi sembra ormai assodato. Ebbene sì perché la vita privata probabilmente non esiste più, o quasi. Qualsiasi momento diventa pubblico e finisce sotto i riflettori. Se poi ci aggiungiamo i social network, il gioco è fatto. Le star internazionali non riescono a farne a meno, condividendo su Instagram innumerevoli scatti della loro quotidianità ed esprimendo su Twitter qualsiasi pensiero. Liberissimi di farlo, ovviamente nel pieno rispetto altrui. A far paura però sono i leoni da tastiera. Frustrati e indisciplinati, alquanto maleducati e sicuramente irrispettosi, gli haters si scagliano spesso contro i vip e si lasciano andare a commenti per nulla gradevoli. Aurora Ramazzotti, appena diventata mamma, ne sa qualcosa...

Sarebbe proprio la paura degli haters a frenare il desiderio di maternità di Hailey Bieber. La celebre moglie del cantante canadese si è detta "terrorizzata" all'idea di avere figli, nonostante sia un suo grande sogno. Infatti, in un'intervista al "Sunday Times" ha dichiarato: «Desidero così tanto avere dei bambini, ma ho paura. È già abbastanza che la gente dica certe cose su mio marito o sui miei amici. Non riesco a immaginare di dover affrontare manifestazioni di odio che coinvolgano il mio bambino». Poi ha sottolineato: «Possiamo solo fare del nostro meglio per crescerli. Assicurarci che si sentano amati e al sicuro». Insomma, che Hailey e Justin vogliano dei figli non è un segreto, ma la celebre modella figlia d'arte deve fare i conti con alcune preoccupazioni. La paura di creare una famiglia «è una cosa che mi fa piangere tutto il tempo, letteralmente», ha confidato.

Gli haters contro Hailey

Proprio sui social ad Hailey Bieber capita spesso di finire nel mirino degli haters. L'odio dilaga e solo nelle ultime settimane i fan di Selena Gomez sono tornati a scagliarsi contro la moglie di Bieber. I vecchi rancori tra ex non ci sono più: la modella questa volta è stata accusata di aver preso in giro Selena Gomez durante un FaceTime con Kylie Jenner, ma è stata la stessa cantante a intervenire. Hailey avrebbe ricevuto persino alcune minacce di morte e la Gomez ha prontamente detto la sua. Su Instagram ha scritto: «Questo non è ciò che rappresento. Nessuno dovrebbe sperimentare l'odio o il bullismo. Ho sempre sostenuto la gentilezza e voglio che tutto questo finisca subito». Tuttavia, nonostante le due si seguano sui social, Hailey è spesso travolta dagli attacchi.

Leggere alcuni commenti non è facile e affrontare il dolore lo è ancora di meno. Lo ha spiegato la stessa Hailey, che ha descritto il periodo in cui riceveva minacce come «uno dei momenti più tristi e difficili». A tal proposito, ha raccontato: «A volte facevo delle battute su come mi sentivo, perché scherzarci su era più facile che ammettere quanto mi facesse stare male. All'epoca, il mio equilibrio mentale e il mio stato emotivo erano a dir poco fragili».

Dopo il mini-ictus che l'ha colpita nel marzo 2022 si sono susseguiti numerosi commenti. Il giorno dopo il ricovero «la notizia era su internet», ma «volevo essere io stessa a parlare di quello che era successo, perché tante persone stavano facendo supposizioni». Quindi ha sottolineato: «Se lasci che cose del genere ti riducano al silenzio, permetti agli altri di dettare il modo in cui vivi la tua vita. A volte vorrei chiudermi in me stessa e vivere come un'eremita, perché mi dico: "Se è questo che pensa la gente, forse farei meglio a starmene chiusa in casa". Ma il fatto è che non sono proprio quel tipo di persona».