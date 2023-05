È probabilmente la top modella più sorridente di sempre. Difficile vederla imbronciata sulle passerelle (come molte sue colleghe). Sarà l'umorismo a renderla immortale?

Heidi Klum: 50 anni e non sentirli, e nemmeno mostrarli. L'ex Angelo di Victoria's Secrets ha dichiarato sui social che non vede l'ora di festeggiare il compleanno del "giro di boa", anche se per ora non ha lasciato trapelare nulla su come trascorrerà la giornata.

Heidi Klum è nata il 1 giugno 1973 a Bergisch Gladbach in quella che all'epoca era la Germania Ovest. Ha iniziato la sua carriera di modella nel 1991 quando aveva 18 anni.

Sette anni dopo, nel 1998, quando aveva 25 anni, la svolta della sua carriera. Grazie a un servizio sulla celebre rivista Sports Illustrated Swimsuit Issue ed è diventata la prima modella tedesca a calcare le passerelle di Victoria's Secret.

È considerata uno degli Angeli originali , un termine coniato nel 1997, insieme alle altre modelle Helena Christensen, Karen Mulder, Daniela Peštová, Stephanie Seymour e Tyra Banks , e ha lavorato con il marchio fino al 2001.