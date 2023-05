Harry, visita lampo per l’incoronazione: “Ripartirà subito per la California”

N on poteva mancare all'incoronazione del padre, ma resterà a Londra solo per poche ore: la rappacificazione è ancora lontana?

Se davvero la presenza di Harry all'incoronazione del padre sarà il momento giusto per riportare un po' di serenità nella Royal Family non è dato a sapere. Forse però non ce ne sarà neppure il tempo: il secondogenito del nuovo re, infatti, pare tornerà subito in California per festeggiare il compleanno del suo Archie.

Incoronazione Carlo, per Harry sarà una visita-lampo

I duchi di Sussex hanno sciolto la riserva (con dieci giorni di ritardo) e il 6 maggio a Londra ci sarà solo Harry. Pare che il nuovo re avesse da subito espresso il desiderio di avere al suo fianco anche il secondogenito, che fino all'ultimo tuttavia avrebbe lasciato in bilico la corona. In occasione di un momento tanto storico quanto importante, il principe Harry non poteva mancare, ma la sua sarà una visita-lampo. Resterà in patria più o meno 24 ore con ripartenza fissata non più di due ore dopo la fine della cerimonia solenne all'abbazia di Westminster.

Il motivo? Il giorno dopo vuole essere a Los Angeles per festeggiare il compleanno del primo figlio, Archie, che spegnerà le sue prime quattro candeline proprio sabato 6 maggio, nel giorno dell'incoronazione del nonno, Carlo III. Così riferiscono il Sun e il MailOnline, citando fonti informate, ma da Buckingham Palace nessuna conferma. E proprio il MailOnline, riportando le dichiarazioni di un'altra fonte, aveva fatto sapere che «Carlo sarà contento» per la presenza di Harry, mentre «il resto della famiglia sarà sollevato dall'assenza di Meghan, che avrebbe messo particolarmente a disagio Kate». D'altronde si sa che tra le due cognate non scorre buon sangue… O almeno così trapelerebbe dalle indiscrezioni di corte che a lungo hanno conquistato le pagine dei tabloid britannici.

La cerimonia di incoronazione

L'orario di inizio della cerimonia solenne con cui si ufficializza il regno di re Carlo III è stato fissato alle 11 locali (mezzogiorno in Italia). La durata prevista è di un paio d'ore. Il nuovo monarca, infatti, ha pensato a una cerimonia più breve e meno sfarzosa di quella con cui nel 1953 veniva proclamata regina sua madre, Elisabetta II.

Per l'occasione saranno presenti duemila invitati (contro gli ottomila di settant'anni prima). Tra loro, oltre ai principali politici mondiali, teste coronate e grandi volti dello spettacolo, ci sarà il Duca del Sussex.